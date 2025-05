El truco más efectivo para refrescar el cuarto por las noches, ¡también aleja a los mosquitos!

La temporada de calor está haciendo que las noches, ¡se conviertan en un infierno!, y es que en cuanto llega la hora de ir a dormir las altas temperaturas no dan tregua y en su lugar, nos encontramos con un bochorno, sudoración y problemas para conciliar el sueño.

Lo anterior no sólo nos causa angustia y desesperación durante la noche, sino que al día siguiente podemos llegar a estar irritados, lo que los hace estar de mal humor e incluso a no dar el cien por ciento en nuestras responsabilidades, esto como resultado del cansancio. ¡Especialmente cuando no tenemos ventilador!

Afortunadamente existen muchos trucos con los cuales lograr que el calor se disipe de nuestra habitación y sólo hay que agregar plantas que no roban mucho espacio, pero que son efectivas para refrescar el cuarto al bajar varios grados de la temperatura. Y por si fuera poco, también son ideales para alejar los mosquitos. ¡Aquí te las compartimos!

Albahaca

Lavanda

Menta

Citronela

Romero

Las plantas son una alternativa si no tenemos ventilador o ventanas en nuestro cuarto. (Foto: ChatGPT)

¿Qué plantas ayudan a disminuir el calor?

Existe un sin fin de plantas que nos ayudan a disminuir el calor en las distintas zonas de la casa, pero hay cinco en particular que se convierten en grandes aliadas durante la primavera y el verano, pues con ellas no sólo logramos un efecto refrescante, sino también alejar a los mosquitos.

¿La razón detrás de ello? que son bastante olorosas y esto le resulta poco agradable a los mosquitos, que evitarán a toda costa entrar a tu habitación, sala y picarte hasta que estés lleno de ronchas. Por supuesto, todo esto hace que las plantas sean perfectas para tenerlas de noche, que es cuando menos notamos la presencia de los moscos, ¡o cuando nos despiertan con su zumbido!

A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre la albahaca, lavanda, menta, citronela y romero, que se convierten en el truco más efectivo para refrescar un cuarto por las noches. ¿Te animas a ponerlo a prueba? Mientras confirmas sus resultados, también adornarás tu hogar sin robar demasiado espacio.

Albahaca. Un repelente natural es esta planta que por su fuerte aroma alejará a lo mosquitos de tu hogar y gracias a que sobrevive al clima cálido es posible que sobreviva por más tiempo, además que al liberar el vapor a través de sus hojas, es posible crear humedad que ayude a reducir el calor dentro del cuarto.

Te aseguramos que podrás volver a dormir cómodamente. (Foto: ChatGPT)

Lavanda . Los aceites de esta planta, como el linalool, hacen que tenga un olor que les resulta poco agradable a los mosquitos . Además, se sabe que ayuda a enfriar el aire, por lo que es perfecta para tener dentro de una habitación y así lograr que el calor no se encierre.

. Los aceites de esta planta, como el linalool, hacen que tenga un que les resulta poco agradable a los . Además, se sabe que ayuda a enfriar el aire, por lo que es perfecta para tener dentro de una habitación y así lograr que el calor no se encierre. Menta . La menta es un repelente natural de insectos como los mosquitos, las moscas, hormigas, pulgas y arañas, por lo que mantendrás tu cuarto libre de su presencia; además el olor para nosotros brinda un efecto refrescante, eso sin contar que al transpirar también ayuda a reducir la temperatura de un lugar.

. La menta es un como los por lo que mantendrás tu cuarto libre de su presencia; además el olor para nosotros brinda un efecto refrescante, eso sin contar que al transpirar también ayuda a reducir la temperatura de un lugar. Citronela . Al ser muy olorosa también te librará de los moscos durante la noche y el día; además que reduce significativamente el calor .

. Al ser muy también te librará de los moscos durante la noche y el día; además que significativamente el . Romero. Esta planta es muy efectiva para alejar insectos por su aroma fuerte, aunque se sabe que quemar un poco de las hojas de esta planta es lo que la hace más efectiva para ahuyentar a mosquitos al mismo tiempo que refresca las habitaciones.

¿Qué olor no toleran los mosquitos?

Si los mosquitos se han convertido en tu peor pesadilla durante la época de calor, tienes el cuerpo lleno de ronchas o simplemente estás casado que su zumbido te despierte en plena madrugada, tienes que saber que hay trucos con aromas que puedes aplicar para alejarlos de tu hogar.

Pues los mosquitos al igual que muchos insectos, son muy sensibles a los olores fuertes y por lo tanto, con ellos también podemos alejarlos de espacios como los cuartos o la sala. Estas fragancias suelen tener mejores efectos si se colocan en aromatizantes o aceites esenciales; sin embargo, también se pueden usar otras fuentes como las velas aromáticas o los inciensos.

Entre los olores que los mosquitos no toleran destacan: