Mizada Mohamed: estas son las predicciones para todos los signos del zodiaco del 5 al 11 de mayo

Mizada Mohamed tiene las predicciones semanales para todos los signos del zodiaco del 5 al 11 de mayo. Esta semana invita a valorarnos a nosotros mismos, será un momento de sembrar para seguir cosechando porque será tiempo de sentir y vivir lo que hemos dejado de vivir.

Venus en el signo del aries que nos impulsa a que las cosas sucedan, si hay retrasos o limitaciones es momento de seguir, especialmente a los Tauro, Libra, Aries, Leo y Sagitario. Esta semana invita a no limitarse porque podríamos encontrarnos a personas que no son muy positivas pero no tenemos que engancharnos.

La astróloga pide aprovechar la energía de la Luna creciente para trazar planes porque se van a cumplir. Además con Mercurio en Tauro del 10 de mayo al 25 de mayo, nos dice hacernos visibles y sin pena, mientras ignoramos las opiniones de los demás para salir triunfantes.

Estamos en época de cierre, de ciclos, de muchos cambios, los cuales nos pueden impulsar a ser mejores, pues siempre traen nuevas experiencias. Es momento de hablarnos a nosotros mismos; asegura que para vivir libres y sanos hay que valorarnos y a los demás.

Estamos en época de cierre, de ciclos, de muchos cambios | Foto: Freepik

Horóscopo semanal de 5 al 11 de mayo

Aries : deja que las cosas fluyan y que todo se acomode, tu forma de pensar es un imán y vas a atraer hacia ti lo que pienses. Esta es una semana de merecimiento, de reconocimiento, recompensas pero también de cambios que te van a inquietar y además vienen mejores ingresos.

: deja que las cosas fluyan y que todo se acomode, tu forma de pensar es un imán y vas a atraer hacia ti lo que pienses. Esta es una semana de merecimiento, de reconocimiento, recompensas pero también de cambios que te van a inquietar y además vienen mejores ingresos. Tauro : todo lo que vives en este momento es resultado de su buen proceder. Esta semana estarás con personas que son un gran ejemplo para ti, te darás cuenta que tener de más no es felicidad y lo que tu tienes te dará grandes resultados. Se te dará muy bien el trabajo y el dinero, solo escucha bien la experiencia de otras personas. El camino en el que estás sí es el correcto.

: todo lo que vives en este momento es resultado de su buen proceder. Esta semana estarás con personas que son un gran ejemplo para ti, te darás cuenta que tener de más no es felicidad y lo que tu tienes te dará grandes resultados. Se te dará muy bien el trabajo y el dinero, solo escucha bien la experiencia de otras personas. El camino en el que estás sí es el correcto. Géminis : vienen avisos que llenarán tu alma de felicidad y bienestar para ti y tus amados, viene una compra venta importante pero no te preocupes porque tendrás los medios necesarios. Hay grandes oportunidades a partir del 7 y 8 de mayo porque personas de tu pasado vienen a tu presente y vas a sentirte muy en paz dándote cuenta que el camino ha sido el conveniente para ti y tus seres queridos.

: vienen avisos que llenarán tu alma de felicidad y bienestar para ti y tus amados, viene una compra venta importante pero no te preocupes porque tendrás los medios necesarios. Hay grandes oportunidades a partir del 7 y 8 de mayo porque personas de tu pasado vienen a tu presente y vas a sentirte muy en paz dándote cuenta que el camino ha sido el conveniente para ti y tus seres queridos. Cáncer : muy buena semana para ti, la Luna creciente te pone feliz y divertido, te sientes pleno, con muchas ideas, este estado de ánimo te abrirá las puertas, estás en época de prosperidad, lo que tu hayas sembrado a principios de febrero empezarás a cosechar, la sugerencia es que no platiques tanto de lo bien que te va porque hay personas envidiosas.

: muy buena semana para ti, la Luna creciente te pone feliz y divertido, te sientes pleno, con muchas ideas, este estado de ánimo te abrirá las puertas, estás en época de prosperidad, lo que tu hayas sembrado a principios de febrero empezarás a cosechar, la sugerencia es que no platiques tanto de lo bien que te va porque hay personas envidiosas. Leo: todo lo que has estado viviendo estos últimos meses son aprendizajes que después se transformarán en conocimiento. Gracias a ello salieron personas de tu vida personas que no tenían que quedarse. Entrarás en un ciclo muy bueno de triunfo, abundancia prosperidad.

Venus en el signo del aries que nos impulsa a que las cosas sucedan | Foto: Freepik

Virgo : estás en una época muy buena, tierna romántica, sensible e interesante. Eres una persona con capacidad. Vas a retomar aquellas cosas que dejaste para después, a partir de esta semana viene el triunfo y el éxito, no te detengas por el qué dirán, están frente a ti nuevas oportunidades y viajes.

: estás en una época muy buena, tierna romántica, sensible e interesante. Eres una persona con capacidad. Vas a retomar aquellas cosas que dejaste para después, a partir de esta semana viene el triunfo y el éxito, no te detengas por el qué dirán, están frente a ti nuevas oportunidades y viajes. Libra : estás en una época muy bonita, lo mismo que le deseas a los demás, también envíalo a tu persona. Viene una oportunidad muy buena de encontrar piezas de tu pasado que te harán sanar y se te abrirán nuevas puertas, algo sucederá que te moverá a sanar heridas, esa liberación te abrirá espacio a lo que el universo tiene para ti. Recibirás una propuesta muy buena con grandes beneficios.

: estás en una época muy bonita, lo mismo que le deseas a los demás, también envíalo a tu persona. Viene una oportunidad muy buena de encontrar piezas de tu pasado que te harán sanar y se te abrirán nuevas puertas, algo sucederá que te moverá a sanar heridas, esa liberación te abrirá espacio a lo que el universo tiene para ti. Recibirás una propuesta muy buena con grandes beneficios. Escorpión : esta semana encontrarás mucho aprendizaje, te reunirás con personas que le dejarán mucho a tu ser. Por la energía de Mercurio en Tauro, es bueno para cerrar contratos, hacer negociaciones o empezar proyectos. No te quedes con las ganas, olvídate de las penas, es tiempo de avanzar.

: esta semana encontrarás mucho aprendizaje, te reunirás con personas que le dejarán mucho a tu ser. Por la energía de Mercurio en Tauro, es bueno para cerrar contratos, hacer negociaciones o empezar proyectos. No te quedes con las ganas, olvídate de las penas, es tiempo de avanzar. Sagitario : tendrás una semana llena de triunfos, abundancia, prosperidad. Empezarás a ver resultados positivos de lo que sembraste en noviembre, si te has estado enfocado, estás entrando en una etapa de abundancia, cree y siente porque atraerás. Si tienes que hacer viajes o vas a firmar algo, esta es una super semana para ti.

: tendrás una semana llena de triunfos, abundancia, prosperidad. Empezarás a ver resultados positivos de lo que sembraste en noviembre, si te has estado enfocado, estás entrando en una etapa de abundancia, cree y siente porque atraerás. Si tienes que hacer viajes o vas a firmar algo, esta es una super semana para ti. Capricornio : tu compromiso empezará a dar grandes resultados, no te quedes a media, que no te importe el que dirán, viene todo lo mejor para ti. Aléjate de personas complicadas y conflictivas. No te quedes enganchado de comentarios negativos.

: tu compromiso empezará a dar grandes resultados, no te quedes a media, que no te importe el que dirán, viene todo lo mejor para ti. Aléjate de personas complicadas y conflictivas. No te quedes enganchado de comentarios negativos. Acuario : hay muchas ganas en ti para que las cosas sucedan, puede haber momentos de dudas, pero si sientes que algo no fluye, asesórate con personas con experiencia. Hay muchos movimientos que te influenciarán, si salen cosas de tu pasado, aprovecha para trabajarlo, es una semana de reencuentros y de darte cuenta quién eres, así como de elegir quién se queda y quién se va de tu vida.

: hay muchas ganas en ti para que las cosas sucedan, puede haber momentos de dudas, pero si sientes que algo no fluye, asesórate con personas con experiencia. Hay muchos movimientos que te influenciarán, si salen cosas de tu pasado, aprovecha para trabajarlo, es una semana de reencuentros y de darte cuenta quién eres, así como de elegir quién se queda y quién se va de tu vida. Piscis: estás enamorado de la vida y esa energía se siente. Estás ante nuevos retos, oportunidades y caminos, empezaste a cerrar ciclos, si quieres recibir dale espacio a lo nuevo. Estás en momentos de cambios, vas a cosechar en cuestión económica, viene una racha de buena fortuna.

Consejo para la segunda semana de mayo de 2025, según la astrología

Esta semana, el Sol en Tauro sigue marcando un ritmo lento pero firme, invitándote a valorar lo que tienes, cuidar tu cuerpo y construir seguridad emocional. A mitad de semana, Mercurio entra en Aries, lo que puede generar pensamientos impulsivos o decisiones apresuradas, procura pensar dos veces antes de hablar o actuar. Además, la Luna llena en Escorpio el 12 de mayo intensificará las emociones, es momento de soltar algo que te pesa o cerrar un ciclo emocional. Escucha tu intuición, pero no caigas en dramas innecesarios.