Horóscopo de la semana: el mensaje de Mhoni Vidente para Tauro, Leo y Virgo del 5 al 11 de mayo en el AMOR y dinero

¡Inicia la semana con las mejores predicciones! Mhoni Vidente ya está aquí con su horóscopo semanal, en el que se vienen buenas noticias en el amor, dinero y salud para todos los signos; sin embargo, en su lectura de cartas para los signos zodiacales se nos advierte que tres de los más afortunados serán Tauro, Leo y Virgo. ¡No te los pierdas!

Horóscopo Mhoni Vidente

Así que si quieres conocer qué es lo que te deparan los astros y el universo para la semana del 5 al 11 de mayo, te recomendamos no dejar de leer, pues Mhoni vidente tiene un mensaje para cada uno de los signos, sin importar si eres de fuego, aire, tierra o agua. ¡Prepárate para los sorpresas!

Horóscopo Aries

En la carta del Tarot te salió el As de Oros que sin duda te va ayudar alinear todo lo que tienes en metas para tu futuro lo primero es sanar la economía y pagar deudas y después ver que tiene en planes como un negocio propio o la compra de una casa recuerda que el aries siempre va buscar estar protegido en cuestión económica en su futuro, esta carta del as de oros te dice que el amor nuevo va llegar para quedarse del signo de capricornio, leo y libra , que tus números mágicos son 09,27 y 40 y tu color es el rojo y amarrillo, tu mejor día es el viernes, tu punto débil huesos y piernas es la mala circulación trata de caminar mas, días de tener explosiones de dinero y sorpresas de proyectos nuevos, días de estar con muy buenas energías a tu alrededor solo trata de ser un poco mas ordenado en todo lo que vayas a realizar para que te alcance el tiempo y no le des tanta importancia a las criticas de personas que solo te envidian recuerda que tu signo tiene la fuerza de quitarse toda esa energía negativa con solo desearlo, sales de viaje por cuestiones de trabajo y la visita de unos familiares, te busca un amigo para invitarte a un negocio o sociedad que va ser muy productiva, tendrás toda la ayuda espiritual necesaria para salir de tus problemas que cualquier ritual te va funcionar por la fuerza que tiene tu signo así que carga un limón verde en la bolsa para protegerte y recuerda que tu eres el poder de la transformación.

Horóscopo Tauro

La carta del Loco te salió con mas fuerza y nos dice que es el tiempo de madurar y ver por tu futuro así que trata de organizarte mas en tu gastos y empezar a comprar un departamento o casa para que puedas invertir que estas en tu mejor etapa por tú cumpleaños, te invitan a salir de viaje con tu familia y amigos y será para celebrar tu festejo que te llega un regalo que no esperabas que te dará mucha felicidad, recuerda que tu punto débil es el estrés y los pensamientos negativos así que trata de meditar y hacer ejercicio que eso te va ayudar a sanar tu depresión, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 03,17 y 20, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles virgo, escorpión y capricornio, ten cuidado con los fraudes trata no tener prisa para que puedas leer todo lo que firmas o inviertes, has limpieza d etu contorno para que las energías positivas reinen mas en tu hogar, recuerda que tu signo es el mas fuerte para atraer el dinero así que no desaproveches estas oportunidades de crecimiento que se te va dar en estos días, ten cuidado con tu celular trata de cuidarlo mas para que no se te dañe, en cuestiones de trabajo juntas de ultima hora para cambios de personal y puestos, es el tiempo de estar un poco mas en comunión con lo espiritual y encontrar la paz interior recuerda que tu signo es tierra y a a veces es muy dramático contigo mismo y se castiga mucho por eso esta carta del tarot te dice que es el tiempo de quererse mas recuerda que la ley espiritual nos dice como es adentro es afuera así trata de mantearte siempre con tu fuerza espiritual.

Horóscopo Géminis

En la carta del tarot te salió el Mago que nos indica que es tu momento de tomar daciones positivas en tu vida y pensar mas en ti no tanto en el bienestar de los que te rodean así que trata de reacomodar tu vida sentimental y darle un giro positivo al día, esta carta del mago te dice que no tengas miedo que es tu momento de empezar ese cambio en el trabajo y buscar nuevas oportunidades de crecimiento profesional y decidir ya empezar un diplomado en finanzas y relaciones internacionales, tu mejor dia es el lunes, tus números mágicos son 05,16 y 39, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles capricornio, acuario y libra, te llega un regalo inesperado que te hará muy feliz, trata de dialogar no discutir y ser mas sabio al momento de contestar para no meterte en problemas, días de hacer una comparas para tu hogar y pintar tu casa recuerda que estas en un etapa de estar viviendo de lo mejor, te pagan una deuda del pasado, a los géminis casados estarán pasando una por una etapa de celos así traten de encontrar la mejor solución y seguir viviendo en pareja , cuidado con los accidentes trata de ser mas cauteloso para caminar, te invitan a salir de viaje ahora en verano con tus familiares tu ve que vas a divertir mucho, debes de confiar mas en tu poder de decisión y avanzar en tu vida y que no debes atarte a traumas o complejos del pasado que tienes que avanzar y que ames lo que tienes y lo valores.

Horóscopo Cáncer

En la carta del tarot te salió la Torre que significa que estas en tu mejor momento de construir un negocio propio que te dará muchos ingresos solo trata de no platicar tus metas para que no te llenes de envidias, esta carta del tarot te dice que todos merecemos una segunda oportunidad así que no lo dudes si estas pensando en regresar con tu ex pareja platícalo y lleguen a un acuerdo, recuerda que tu punto débil es la tiroides y problemas hormonales por eso el estrés o estar irritado constantemente así que trata de checarte con tu medico, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 07,11 y 19, tu color es el amarrillo y rojo, tus signos compatibles piscis, tauro y escorpión, te llega una herencia o pago de una deuda trata de ahorrarlo, adoptas una mascota, te buscan un familiar para invitarte a una boda , haces unos cambios en tu persona y tratas de mejor en todo lo relacionado en tu vida sentimental recuerda que tu signo es muy sentimental y eso a veces te causa tener muchas dudas de tu pareja así relájate y disfruta de tu relación amorosa, sales de viaje para hacer unos cierres de contratos , semana de exámenes en tu escuela así trata de aplicarte mas en tus estudios, la vida es una aventura que necesitas arriesgarte mas en conseguir lo que deseas y dejar un poco tu estado de confort y que tu energía vital es muy valiosa y que no la desperdicies en trabajos que no valen la pena y que va ser unos días de recibir nuevas oportunidades de progreso.

Horóscopo Leo

En la carta del tarot te salió el Mundo que te dice que estas en el camino correcto que no dudes en seguir crecimiento en lo profesional que cuando tienes fracasos son experiencias de vida y eso te hará crecer mas esta carta te dice que el dinero es como el amor si no lo cuidas se acaba así que trata de ordenarte mas en tus gatos y poder hacer un patrimonio grande para tu futuro, realizas cambios de tu físico hablas de una arreglos estéticos que te hará verte mucho mejor, cuidado con las traiciones de amigos y amores mantenerte siempre en alerta y no confiar en nadie, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 04,06,25, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles sagitario, aries y géminis, tu punto débil la depresión y angustia aprende a controlar tus pensamientos negativos y vivir una vida mas alegre, te invitan a un cumpleaños de un compañero de trabajo solo ten cuidado con el alcohol y vicios se mas controlado con tus gustos, haces unos pagos de tarjeta de crédito y te ponen al corriente, te invita a salir de viaje con tu familia en estos días , recibes un reconocimiento en tu escuela que eso te va a motivar a seguir actualizándote mas profesionalmente, mandas arreglar tu coche, ten cuidado con problemas de intestino o estomago trata de ya no hacer corajes y no guardar rencores, momento de hacer los cambios necesarios pero recuerda que existe el efecto mariposa es decir que cualquier cosa que por pequeño que sea esa decisión repercutirá en toda tu vida por eso esta carta te recomienda siempre pensar dos o mas veces lo que vayas hacer con tu destino también te indica que llegaras muy lejos y que darán un puesto de jerarquía en tu trabajo.

Horóscopo Virgo

En la carta del tarot te salió la Estrella que significa que la buena suerte te rodea mas que nunca que no dudes en buscar nuevas fuentes de ingresos y tener lo que deseas en cuestión económica que es tu momento de hacerte millonario que tu fuerza viene desde la tierra por eso en cualquier momento vete a caminar al campo y con los rayos del sol para que la energía crezca mas en todos los sentidos, tu mejor dia es el jueves, tus números mágicos 05,09 y 28, tu color es el azul y blanco, tus signos compatibles virgo capricornio y tauro, recuerda que vale mas el que estudia mas así que a seguir con una maestría en el extranjero, te va buscar un amor del pasado pero solo quiere tu energía y fuerza así trata de ya no bloquearlo y seguir con tu vida , arreglas un asunto legal que saldrás victorioso , ya es tiempo de salirte de tu entorno familiar y buscar un poco tu independencia recuerda que siempre es necesario madurar. En la carta del tarot te indica la reconciliación contigo mismo y los demás que te dice que no niegues tu felicidad y éxito que recuerda que cualquier cosa que pidas se te dará y que el universo conspiran a tu favor para que te llenes de triunfos que solo debes dejarte fluir por lo bueno y que no te desesperes que cuando sea el momento indicado que te llegue te va llegar lo que esperabas, que es el momento de formar una familia o cambiarte de casa que se te dará sin problemas.

Horóscopo Libra

En la carta del tarot te salió el Diablo que te dice que no caigas en malas amistades y trates de cuidarte de las envidias y mal de ojo que tu signo como es muy confiado siempre lo traicionan así que no dudes en poner mucho perfume antes de salir de casa y cargar un limón verde en la bolsa como protección, esta carta del diablo te dice que el dinero va fluir sin problema que tus números mágicos son 01,14 y 26, tu color es el amarrillo y naranja, tu mejor día es el miércoles, tus signos compatibles leo, géminis y acuario, recuerda que estas en tu momento que lo que realices se convertirá en éxito, tu punto débil garganta y ojos trata de cuidarte de los virus, aléjate de la gente chismosa, esta carta significa que saldrás adelante de cualquier problema legal o si estas en tramites de un crédito te será aprobado la carta del diablo en tu signo te hace fuerte que no debes de tener miedo a los retos y que estas en el proceso de cambiar de trabajo o empezar un negocio que lo hagas que saldrás victorioso, ya no pienses mas busca un buen medico y hacerte esa cirugía estética que tanto deseas y veraz que tu autoestima estará mejor, en cuestiones de escuela trata de estudiar y prepárate mas recuerda que tu estudios es el futuro de tu vida económica, arreglas tu papelería de pasaporte o permiso de migración para irte de viaje en este mes de mayo , cuidado con un amor del pasado que solo busca hacerte daño o algo tipo de mala energía así trata de alejarte de esas personas.

Horóscopo Escorpión

En la carta del tarot te salió Rueda de la Fortuna que nos dice que es tu momento de crecer mas en lo profesional que no te sabotees tu mismo y busques ya salir de tu estado de confort y buscar mas ingresos que la alineación de los astros esta de tú lado, esta carta del tarot te dice que es el momento de alejarse un poco de los problemas familiares y no siempre cargar con asuntos que no para ti ósea dejar aun lado lo negativo y siempre ver todo lo bueno que te da la vida, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 16,19 y 25, tu color es el naranja y azul, tu punto débil es el cabello y piel trata de cuidarte de el sol, te recomienda dejarte querer recuerda que el amor no es complicado el complicado es uno así trata de dejar a un lado los prejuicios y aprender amar sin condición , este carta te da la suerte en todo y mas en juegos de azar, esta carta del tarot también nos indica el madurar el alma y el saber ya escoger una pareja para tu vida y gracias a esta carta por fin tu vida se va despegar del caos y el desorden es decir encontraras lo que realmente necesitas para ser feliz, te piden prestado y va ser un familiar , sales de viaje para el cierre de un contrato y proyectos , seguir con el ejercicio para que te veas y te sientas de lo mejor , es el momento de provocar lo que tanto deseas así trata de buscarlo y no esperar que los demás hagan algo por ti, a los escorpión que están casados les llegara un embarazo .

Horóscopo Sagitario

En la carta del tarot te salió el Carruaje que nos dice que no dejes que el tiempo pase tan rápido que debes de aprender a vivir el día a día y ser feliz que te estas solamente saboteando tu felicidad con el vivir siempre en el pasado, esta carta del tarot te dice que no te detengas que sigas con tu cambio de trabajo que te llegara esa oportunidad que tanto deseabas y sentirás que las energías de la riqueza te rodena mas fuerte en tu vida, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 17,21 y 60, tu color es el rojo y naranja ,tu punto débil es la gastritis y hernia hiatal trata de cuidar tu alimentación y hacer mas ejercicio, cambios positivos a tu destino que es el tiempo de empezar a crecer mas en lo económico y no dejar que las envidias y malas intenciones de los demás que hagan presa del desanimo esta carta del tarot te dice que los apegos, los prejuicios, la vergüenza y culpabilidad te hacen estar casi siempre viviendo en el estrés y no te deja ver tu presente y aclarar tu futuro por eso es muy importante dejar todo ese que te hace daño atrás y enterrarlo para que vivas en mas plenitud, un amor nuevo llegara a tu vida con buenas intenciones, trata de prender una vela este martes y pedir que a tu ángel de la guardia que te ilumine y te llena de prosperidad en todo lo que estés realizando, sales de viaje por cuestiones de trabajo , recibes la invitación de trabajar en un negocio de comida o ropa tu hazlo que te va ir de lo mejor , recuerda no decir mentiras que a veces presumir lo que no tienes te hace caer en falsas amistades.

Horóscopo Capricornio

En la carta del tarot te salió la Justicia que te dice que es el momento de que lo bueno llegue y se que en tu vida y dejar atrás las decisiones que no te dejaron ser feliz recuerda que tu signo es fuerte e impulsivo por eso se te recomienda siempre pensar antes de actuar, esta carta nos dice que no desperdicies tu tiempo que es el momento de crecer en lo profesional y seguir con tus estudios, la carta de la justicia nos indica que te van a ofrecer trabajo en el gobierno o institución política diles que si, tu punto débil es el cuello y espalda es pura tensión relájate mas en tu vida, tus números mágicos son 10,20 y 47, tu color es el azul y amarrillo, tus signos compatibles aries, aturo y virgo, no tomes como un fracaso algún problema sino como una experiencia de vida para ser mejor persona, esta carta también te indica que vas estar conociendo personas muy importantes que hará crecer mucho en lo profesional que solo trata de siempre ser positivo con tus comentarios y veraz como tomaran mas en cuenta, sales de viaje por cuestiones de trabajo ,sigue estudiando que vas estar un poco pesado los exámenes finales , ya no trates de controlar a tu pareja mejor empieza a darte tu espacio para hacer que esa relación funcione mejor, te busca un hermano para pedirte prestado , decides ponerte a dieta y hacer ejercicio, te regalan un perfume o ropa siempre los regalos cuando no los esperas te dan mucha alegría.

Horóscopo Acuario

En la carta del tarot te salió el Emperador que nos dice que es tu momento de crecer en lo profesional que ya no le tengas miedo a los retos que tu signo esta atravesando por una etapa de estabilidad económica solo recuerda que en boca cerrada no entran moscas así que trata de ser mas discreto con tus metas, esta carta del emperador te dice que te llegara un cargo de jerarquía e estos días que les digas que si que estas en tu momento de crecer, cuidado con las brujerías y envidias siempre protégete, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 03,15 y 18, tu color es el amarrillo y naranja, tus signos compatibles tauro, géminis y virgo, tu punto débil el colesterol y presión alta, esta carta en tu signo te va dar la fuerza para vencer cualquier obstáculo en tu vida también te recomienda tomar un curso de liderazgo o Administración para que te ayude esto en tu futuro, también te indica que tendrás un asenso en tu trabajo o si estas por empezar un negocio te recomienda que lo realices que es el momento de hacerlo , en el amor seguirás con tu pareja muy estable , trata de ser mas apegado a tus ideas y no por darle gusto a las demás y vayas a cambiar tu forma de ser recuerda que tu signo es el líder social y casi siempre te van imitar lo que hagas así trata de ser un ejemplo positivo en tu comunidad , te llega un amigo de fuera que te hará sonreír y pasarlo de lo mejor, te invitan a salir de viaje pero va ser muy rápido y provechoso, juntas en tu trabajo para cambios de proyectos.

Horóscopo Piscis

En la carta del tarot te salió el juicio que estas en tu momento de terminar cualquier proceso legal que tienes pendiente que la buena suerte te sonríe y veraz el triunfo en tus manos si estas en proceso de migración y papelería extranjera haz lo que te va ir de lo mejor, cuidado con pensar lo que no es a veces el piscis exagera mucho en lo dramático así que pon en modo positivo tus ideas y pensamientos, tú mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 08,31 y 66, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles libra, escorpión y leo, tu punto débil las anginas y el estrés, nunca te rindas en tu propósito de vida, se te recomienda que salgas a caminar en las mañanas y que los rayos de sol cubran tu cuerpo y lo protejan de todo lo negativo, también esta carta te dice que estarás de suerte en todo lo relacionado en juegos de azar , semana de mucho trabajo atrasado que te hará sentir un poco alterado y de mal humor así trata de controlarte y respirar hondo para que eso no te afecte, son tiempos de estar ya en paz con una pareja y decidirte a madurar recuerda que tu signo es el ultimo en tomar la decisión de vivir una relaciona estable y duradera por eso trata de cambiar tu pensamiento y buscar esa amor que es para ti , te llega una sorpresa económica que no esperabas ,le cambias las llantas a tu coche o lo mandas arreglas, sales de viaje y vistas unos familiares, te dan un crédito bancario, sabrás del nacimiento de un bebe que te dar mucha alegría.