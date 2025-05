Expertos avisan la forma correcta de bañarse que pocos conocen

La forma perfecta de bañarse asegura una buena higiene y también previene problemas de piel. Expertos indican cuál es la forma correcta para hacer esta acto que suele ser rutinario para la mayoría de las personas. Vale señalar que este acto de higiene puede ser a la mañana antes de comenzar la rutina diaria o a la noche, lo que permite descansar y tener un sueño reparador.

Para evitar inconvenientes y poder cumplir con una higiene adecuada, especialistas indican la mejor forma de hacerlo. Toma nota de los consejos para lavar bien el cuerpo y el cabello. También es importante conocer el tiempo que debes pasar bajo la ducha para no generar problemas en la piel.

Expertos aconsejan cómo bañarse de forma correcta. Fuente: Pinterest

Cómo bañarse de forma correcta, según los expertos

Si tomas tu baño en la mañana o en la noche, usa el agua tibia, no debe estar a más de 30° centígrados. No uses guantes o fibras ásperas, lo ideal frotar solo el jabón por su cuerpo con suavidad para eliminar la suciedad. No alargues demasiado el tiempo de permanencia en la ducha, ya el exceso de humedad reseca la piel y segundo para cuidar el medio ambiente.

Otros consejos sugeridos por expertos para bañarse de forma correcta es empezar por la cara, luego el cuello, pecho, y continuar hacia abajo. De esta manera, los restos de agua sucia no afectarán zonas que ya hayas limpiado. Es decir, ir de arriba hacia abajo del cuerpo. Lava con cautela axilas, ingle y pies, que es donde se acumula la suciedad.

Es importante la temperatura del agua, que no debe ser más de 30° centígrados. Fuente: Pinterest

Siempre usa jabón al bañarte. Recuerda que aunque parezca buena idea, dejar que los restos de jabón, por si solos, laven tus pies no es correcto. Higieniza bien axilas, ingle y pies, que es donde se acumula la suciedad. Al momento de culminar el baño, utiliza una toalla, pero no frotes de manera enérgica sobre tu piel o la dañarás.