¿Los más deseados? Ellos son los signos que mejor besan y enamoran por su pasión e intensidad

¿Alguna vez te has preguntado por qué unas personas besan mejor que otras? La astrología lo tiene claro; es la naturaleza de cada signo lo que lo dota o hace carente de esta habilidad, aunque claro, también se involucran otras cualidades como el romanticismo y los sentimientos.

Por lo que si alguna vez has notado que, por ejemplo, tu ex te dio los besos más ricos y bonitos de toda tu vida, quizás no sea casualidad sino que por su signo y elemento, o sea, fuego, aire, tierra o agua, supo cómo demostrar su pasión e intensidad. Pero si tienes dudas de qué es lo que hace sus labios tan deseables, aquí te lo contamos.

Y es que la astrología ha detallado que características como lo apasionado combinado con un lado muy emocional, son dos aspectos que hacen que una persona bese rico y que por lo tanto, enamore a quien él o ella desee. Aunque no existe una evidencia científica de esto, las creencias de la posición de los astros lo tiene claro, pues es quien rige la conducta y la personalidad de las personas.

De lo anterior surge que existan cinco de 12 signos que sean los más deseables para besar al menos una vez en la vida y es por ello que hoy te compartimos los tres que mejor besan y los dos que son buenos haciéndolo, pero que todavía pueden mejorar. Cuéntanos, ¿ya los has besado?

Descubre si tú eres de los signos que mejor besa. (Foto: ChatGPT)

¿Cuáles son los 3 signos que besan mejor?

Aquí te compartimos los tres signos que mejor besan ordenados de mayor a menor, para que descubras cada una de sus cualidades, pues más allá de que sus labios sean tan suaves como una nube, lo que los hace especiales es la pasión, intensidad, entrega y romanticismos que le ponen a cada beso. Por supuesto, hay quienes guían a la pareja y otros que se dejan llevar para complacer al otro.

Leo

Claro que un signo de fuego es quien tiene que encabezar esta lista, pues ellos como nadie más saben cómo enamorar y hacer que otros caigan rendidos ante sus pies; en el caso específico de los besos, hay que saber que siempre impresionan, pues siempre tratan de demostrar que son los más seductores de todo el zodiaco.

¿Cómo son los besos de Leo? A la hora de besar sacan su lado más apasionado y juguetón, además de la seducción.

Escorpio

Los nacidos del 23 de octubre al 21 de noviembre destacan como ninguno otro a la hora de besar y es por ello que están en esta lista. De acuerdo con las cualidades que la astrología le otorga a Escorpio, ellos a la hora de besar se encargan de impregnar cada beso con pasión e intensidad, además se entregan por completo no sólo en lo físico, sino también en lo emocional.

¿Cómo besa Escorpio? Con besos muy intensos.

Tauro

Este signo de tierra es uno de los que más disfruta del contacto físico y de ahí que sea quien mejor lidera cómo tener un romance o una aventura pasional; ante ello no nos debe de causar sorpresa que a la hora de dar un beso no se vayan con prisas. Al contrario, van lento, se toman su tiempo y saben leer a su pareja a través de los labios, por lo que destacan por complacer a la otra persona.

¿Cómo besa Tauro? Sus besos suelen ser lentos, románticos y de esos en los que se siente mucha conexión.

¿Qué signo es bueno besando?

Otros dos signos que son buenos besando, pero que aún pueden mejorar son Piscis y Libra, quienes más que destacar por un lado pasional y juguetón, logran conectar emocionalmente con la persona que están besando y de ahí que sean ellos quienes caigan completamente enamorados de estos dos miembros del zodiaco.