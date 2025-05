EFECTIVO | El repelente casero con una papa que dejará los espejos y el parabrisas libres del agua de lluvia

¡Las lluvias no paran! Ahora que distintos estados de México se enfrentan a los chubascos y tormentas es indispensable pensar en nuestro auto, desde un mantenimiento adecuado para evitar filtraciones, hasta aplicar trucos para que por ejemplo, no se empañen los vidrios; sin embargo, también hay que pensar en otras problemáticas que se pueden presentar cuando manejamos.

Uno de los problemas más frecuentes entre los conductores es cuando el agua de la lluvia se queda estancada en los espejos de las puertas o en el parabrisas, o bien, cuando la tormenta es tan intensa y frecuente que el impacto de las gotas no nos permite ver bien con claridad, incluso si tenemos encendidos los limpiaparabrisas.

Afortunadamente existe un truco que es de lo más efectivo para solucionar esta situación y no ponernos en riesgo por no ver bien las avenidas o carreteras por las que circulamos, ¡y sólo se necesita una papa cruda! Así como lo lees, este alimento gracias a que es rico en almidón, nos puede dar un repelente de agua casero que estará listo en segundos y no requiere nada de esfuerzo.

Así que si ahora que inició la temporada de lluvias en México necesitas aplicar un repelente de agua casero que sea efectivo y sí funcione, pon a prueba este sencillo truco que aparte es muy barato, pues con una sola papa lograrás resultados por horas y que puede salvarte de apuros, seas un máster en la conducción o apenas seas aprendiz.

Olvídate de tener una mala vista por el exceso de lluvia. (Foto: Pexels)

¿Cómo se usa la papa para repeler el agua y evitar vidrios empañados del carro?

La papa es un alimento que además de la cocina, se puede usar en el auto, pues por sus propiedades funciona como un repelente natural contra el agua, esto si se usa en los espejos de las puertas en el exterior del parabrisas; mientras que si se usa al interior del auto, por ejemplo en los vidrios de las ventanas y en el propio parabrisas, puede ayudar a que el calor de los pasajeros no empañe.

La forma de usar es muy fácil y rápida y sólo te tomará unos cuantos segundos, pero de lo que sí debes asegurarte es que impregnes bien el juguito que suelta la papa cuando la cortas. Cabe destacar que este truco se puede aplicar en los espejos y vidrios por dentro y por fuera, además que pueden estar secos o húmedos, pero el primero es el más recomendado.

Toma una papa de tamaño mediano, para que logres cubrir una mayor superficie, en dos trozos. Retira suciedades con una franela de microfibra. Usa la parte interna de uno de los trozos de papa y comienza a untarla sobre el parabrisas y los espejos de las puertas, asegúrate de cubrir bien toda la superficie, o al menos las zonas en las que mayor visibilidad tiene a la hora de conducir. En el interior del auto puedes repetir este truco, ya sea en el parabrisas o en los cristales de las ventanas; aquí no funcionará como repelente de agua, pero sí para evitar que los vidrios se empañen. ¡Y listo! Puedes conducir con mucha seguridad.

Un truco extra que puedes realizar es humedecer una franela de microfibra con vinagre y con él volver a untar sobren los cristales, parabrisas o espejos y notarás cómo los resultados son igual de efectivos. Tienes que saber que este truco dura por varias horas, aunque te recomendamos que lo uses un par de veces al día para que los efectos sean casi permanentes.

¿Por qué la papa evita que se empañen los vidrios y el agua se resbale?

La papa es rica en almidón y al untarlo sobre los parabrisas, vidrios o espejos, esta sustancia se logra adherir a las superficies, algo que evita que el agua de la lluvia se adhiera a dichas superficies y resbalándose más rápido y con mayor facilidad. Este mismo efecto es lo que evita que los vidrios se empañen, ya que ni los restos del agua ni la humedad tienen superficie de la cual anclarse.