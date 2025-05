Nana Calistar horóscopo HOY 27 de abril:3 signos zodiacales tendrán que enfrentar una dura noticia

Virgo estás negado al amor, pero viene una dura noticia para ti, pues está por llegar un cambio muy drástico a tu vida. Alguien te busca para hacer planes juntos y ten cuidado pues quiere todo contigo y tiene un plan para conquistarte, ¿estás listo para darte una nueva oportunidad?

El horóscopo de Nana Calistar nos revela todo eso que debemos saber sobre el destino y nos cuenta cuáles son los tres signos que deberán una dura noticia que cambiará sus vidas en los próximos días.

Horóscopo de Nana Calistar hoy 27 de mayo

Piscis

Deja de pensar que las personas van a cambiar por ti o por alguien más, no lo harán. En temas de salud, toma precauciones, es justo lo que menos cuidas, pero es el centro de tu universo y la base para que todo salga como deseas. Es momento de ponerte en primer lugar, te preocupas demasiado por el qué dirán, cuando eso debería valerte madre. La vida ha sido justa, pero han sido tus errores los que te han desviado del camino.

Acuario

No dejes que las amistades te vean la cara. Aléjate de la gente pendej4 que no te aporta nada y solo te da dolores de cabeza. Cambia de actitud y aprende a priorizarte. Si no has conseguido lo que quieres, es porque desde el principio tomaste el camino equivocado. Es momento de corregirlo y enfocarte en lo que realmente deseas. Los problemas económicos pueden sentirse intensos, pero verás la luz hacia principios del mes de junio, solo necesitas estar listo para no repetir los mismos errores.

Capricornio

Una noticia del extranjero llegará, trayendo consigo nuevas oportunidades, si ya tienes pareja, cuidado, hay alguien que se está llevando muy bien con él o ella, y podría empezar a calentarle la oreja. No dejes que tu pasado arruine tu presente, aprende a disfrutar los altibajos, siempre manteniéndote firme en lo que eres y en lo que quieres lograr. Aprovecha lo que la vida te está ofreciendo en este momento, disfrútalo como nunca.

Sagitario

Una noticia familiar los unirá más, también se visualiza el fin de una relación de alguien cercano, viene un reencuentro muy intenso con alguien del pasado, disfrútalo sin remordimientos. Podrías sentirte melancólico estos días, pero la luz volverá poco a poco. Deja que la vida te sorprenda y aprende a ser feliz con lo que eres y con lo que pronto tendrás.

Escorpión

Tienes un mar de sueños revoloteando en tu cabeza, todos queriendo salir al mismo tiempo, pero el problema es que no te has enfocado, si sigues perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena, nunca vas a llegar a donde de verdad quieres, ya basta de posponer lo importante, ponte las pilas y ponte serio con tus metas, porque el tiempo no te va a esperar, si quieres algo, tienes que ir por ello con todo. Mucho cuidado con lo que sale de tu boca.

Libra

Es el momento ideal para mirar hacia atrás y reconocer todo lo que has superado, has llegado lejos, pero nada de eso ha sido gratis: todo ha sido a base de esfuerzo, tropiezos y aprendizajes, agradece lo que tienes hoy, porque es el resultado de todo lo que has aguantado y luchado. Se avecina una noticia dentro del entorno familiar que podría sacudirte emocionalmente y hasta hacerte sentir enojo o resentimiento hacia alguien cercano, respira, analiza antes de reaccionar y recuerda que no todo merece respuesta inmediata. La vida trae sorpresas para algunos signos del zodiaco. Foto: Freepik

Virgo

Ese problema que últimamente te ha traído con la cabeza vuelta un ocho finalmente comenzará a dar señales de solución, no te desesperes si al principio las cosas no pintan tan bien como esperabas, recuerda que justo cuando todo parece más oscuro es cuando estás a punto de ver la luz, es momento de cambiar el chip y comenzar a ver la vida con una actitud más positiva, tienes que aprender a soltar lo que no puedes controlar y enfocarte en lo que sí está en tus manos, solo así encontrarás nuevas formas de enfrentar los obstáculos que se te presentan.

Leo

A veces te tomas las cosas demasiado a pecho y te ofendes con facilidad, porque sientes todo con mucha intensidad, no es para menos: eres un signo hecho de amor, de emociones profundas, y eso puede llevarte a estados melancólicos con más frecuencia de lo que quisieras, sin embargo, es importante que aprendas a soltar, a no engancharte con quien no lo merece y, sobre todo, a no dar segundas oportunidades a quien ya te falló, no necesitas de nadie para ser feliz.

Cáncer

Hoy te toca dejar de cargar muertos que no son tuyos, basta de andar resolviendo la vida de medio mundo mientras la tuya está patas arriba a veces ayudar está bien, pero cuando ya parece que eres terapeuta, consejero, salvavidas y banco personal… pues no, mi ciela, pon límites antes de que termines drenado como pila de celular vieja. Emocionalmente estás en modo montaña rusa: subes, bajas, gritas, y al final te mareas solo, esto es porque estás guardando cosas que deberías soltar ya.

Géminis

Te encanta ayudar, pero aguas, que hay gente que solo se arrima cuando le conviene si no te pones buzo, seguirán exprimiéndote como limón en taquería, no todo el que sonríe es tu amigo y no todo el que te escucha lo hace por interés genuino, aprende a leer entre líneas y a distinguir quién te quiere bien y quién te quiere usar. Últimamente has sentido una flojera, de esas que ni bañarte quieres, esa energía pesada viene de lo que cargas emocionalmente y lo que sueñas en la noche, pon un vaso de agua con tres limones bajo la cama y dale una limpia a tu espacio.

Tauro

Si sigues mendigando amor, no te quejes cuando termines con el corazón vacío y el orgullo por los suelos, el amor no se implora, se merece, recuerda quién eres y de dónde vienes, porque a veces te subes a un ladrillo y ya andas creyéndote el monumento, esa actitud te puede alejar de personas que sí te quieren bien, pero ya no te aguantan tus aires de diva o divo. La energía de estos días puede nublarte el juicio y hacerte tomar decisiones bien tontas, así que antes de soltar el “sí” o el “ya fue”.

Aries

Una amistad cercana la va a estar pasando del nabo por broncas amorosas y aunque tú quieras ayudar, no te metas de más o vas a terminar embarrado en un drama que ni te toca, en temas del corazón, ese amor a distancia solo te está desgastando mental y emocionalmente, si no da el paso, ni se decide, ¿qué haces ahí esperando migajas? Ponte las pilas, porque no estás para andar rogando atenciones, tu vales mucho más que un mensaje leído sin respuesta.