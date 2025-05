Carecen de empatía y no dudarán en destruir tu vida por creerse superiores a ti; estos son los signos más NARCISISTAS del zodiaco

¿Alguna vez te has encontrado con personas que tienen un comportamiento irrazonable de superioridad? Si la respuesta es sí, probablemente te hayas topado con narcisistas, es decir, aquellas que tienen esta personalidad considerada una enfermedad de salud mental y de la que te tienes que cuidar.

Pues sobre el trastorno de la personalidad narcisista se sabe, según la Clínica Mayo, que harán de todo para convertirse en el centro de atención, conseguir admiración de las personas, que para conseguir sus objetivos comiencen a jugar con los sentimientos y emociones de las personas que los rodean y que para ello se muestren como las personas más adorables, pese a que esto sólo sea una máscara.

Cuando decimos que no dudarán en destruir tu vida, no es en vano, ya que según los expertos, quienes tienen este tipo de personalidad no comprenden los sentimientos de las personas, o bien, no les importan y de ahí se agarran para presumir una enorme confianza y ego. ¡Pero esto es falso!, pues este tipo de personas en el fondo son muy inseguras.

Si sospechas que alguien de tu círculo ya sea pareja, amigo o incluso familia podría ser una persona narcisista lo ideal es que te alejes de él o ella; sin embargo, también es fundamental que recuerdes que le narcisismo requiere diagnóstico de un profesional de la salud mental, aunque algunos rasgos son muy claros.

¿Cuáles son los signos más narcisistas?

Aunque para tener certeza de que una persona es narcisista se requiere de un diagnóstico médico, otros creen que la personalidad que se les da por su fecha de nacimiento puede ayudar a identificar a las personas que tienen estos rasgos que pueden dañarte emocional y hasta físicamente. De hecho, desde la astrología también se considera que existen al menos 5 signos zodiacales considerados como los más narcisistas.

Sobre lo anterior, hay que recordar que no existe evidencia científica que confirme que los siguientes signos del zodiaco son los más narcisistas; sin embargo, por sus personalidades y elementos (fuego, aire, tierra y agua), se cree que comparten estos rasgos de los que hay que cuidarse. ¡Especialmente si son del elemento Fuego!, pues los tres de este elemento están dentro de esta lista.

Aries

Este signo de Fuego y también considerado como el más "bebé" de todo el zodiaco encabeza la lista porque por su naturaleza siempre actúa por y para sí mismo, esto puede llevarlos a no pensar en los demás, a no tener empatía e incluso aunque no lo hacen intensional, pueden herir los sentimientos de las personas que los rodean.

Además, se caracterizan por ser impulsivos y competitivos, y estos signos aumentan cuando su meta es la de cumplir sus deseos y por lo tanto, no dudarán en destruirte en caso de ser necesario.

Tauro

Uno de los rasgos por los que se considera a Tauro como uno de los más narcisistas del zodiaco es que son tercos y aferrados, por lo que siempre ponen sus necesidades encima de la de los demás, es decir, que para ellos no importa nadie más que ellos.

Sin embargo, para algunos expertos en astrología, ellos no son narcisistas del todo y esto es porque lo que buscan es su confort personal y el placer, así que no siempre actúan como una persona con esta enfermedad. ¿Te has enfrentado a una persona así? (Foto: Copilot)

Leo

Sin duda, de quien más cuidado hay que tener es de Leo, otro signo de Fuego, que sin duda es el más peligroso de toda esta lista y eso se debe a que por naturaleza es egocéntrico, que todo el tiempo busca ser el centro de atención y busca que las demás personas lo admiren, esto para cubrir su falta de amor propio.

Además, al tener un talento nato muy teatral, es normal que sepan cómo ir encajando para resaltar y siempre ser merecedores del centro de atención. ¡Así que ojo con ellos!

Escorpio

De Escorpio hay que cuidarse de su lado narcisista, pues suelen ser controladores y esto los lleva a ser peligrosos para algunas personas que ven como carnadas fáciles a quienes no dudarán en controlar y sacar su lado más intenso hasta que caigan en sus garras.

Asimismo, se sabe que siempre quieren ser el centro de atención y se creen superiores a los demás, pero su punto débil es que no saben cómo aceptar sus sentimientos y emociones, de ahí que nunca estén accesibles para algo serio cuando se trata de algo relacionado al amor.

Sagitario

El último de los signos de de esta lista también es del elemento fuego, y que se destaca por una personalidad arrogante que brilla a simple vista, además que también se caracterizan por ser egocéntricos e inaccesibles emocionalmente, ¡de ahí que prefieran la soltería!

Pero cuando se encuentran en pareja pueden ser peligrosos porque aman su libertad más que a nada en el mundo, algo que los puede llevar a querer controlarte; además, pueden sacar lo peor de su lado arrogante e impulsivo.