Horóscopo de la semana: el tarot de Mhoni Vidente revela tragedia para 3 signos zodiacales

La última semana del mes de mayo viene llena de emociones para todos los signos del zodiaco gracias a la era de Géminis que nos hará estar en contacto profundo con lo más auténtico de nuestro ser. Mhoni Vidente no habla de cuáles son las predicciones delo horóscopo de esta semana, pues sus cartas del tarot tiene un mensaje importante para nosotros.

Tarot semanal, predicciones de Mhoni Vidente del 26 al 31 de mayo

Consulta las predicciones que Mhoni Vidente tiene para ti esta semana y entérate cuáles son los signos que tendrá que hacer un esfuerzo adicional para vender una racha que podría ser mala.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Mago que esta carta te indica que estas en plenitud profesional que vas empezar una etapa de realización en el ambiente laboral así que no lo dudes solo trata de no dramatizarte y tener la mentalidad en modo positivo, esta carta del mago te va dar grandes oportunidades de crecimiento y economía estable solo trata de no platicar tus planes, te invitan a un negocio trata de hacerlo que eso te va ayudar mucho en el futuro,. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 28,32 y 33, tu color es el azul y rojo, tu punto débil el páncreas y el riñón trata de comer mas saludable, este arcano El Mago que te dice que no debes agobiarte por las situaciones caóticas de la vida que debes a tener mas paciencia para saber resolverlas en su momento, esta carta del mago refleja la necesidad de estar constantemente saliendo de viaje y estar conociendo personas extranjeras y que el amor ósea tu pareja sentimental va venir de otra parte del mundo así espéralo, te llega un dinero extra para pagar una deuda de tu coche o casa , ya no lo dudes tanto con tu pareja actual tu déjate querer que es tiempo de tener una pareja estable, va ser una semana de tener la sorpresa de un embarazo familiar.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol que te indica que tu vida esta entrando en una etapa de estabilidad económica y confianza en ti mismo que ya no debes de dudar de tus cualidades de triunfar y que pongas en practica todo lo que sabes para ser un exitoso, esta carta del Sol te dice que ya tienes una guía en tu vida para estar de lo mejor que no debes enredarte tu mismo con tu auto desconfianza y avaricia recuerda que tus pensamientos son el reflejo de tus acciones así a dejar a un lado todo lo negativo , que esta arcano te dice que siempre debes de guiarte con la verdad para que después no tengas problemas en tu vida personal y que estas en tiempo de poner un negocio, semana de emociones encontradas no sabrás que hacer con un amor del pasado recuerda que las mejores decisiones se toman en calma así déjate fluir que todo te va salir de lo mejor , eres el mas coqueto del zodiaco y eso te hace siempre estar en compañía amorosa, para este día 27 de mayo te recomiendo que pendas una vela de color rojo y le pidas a tu ángel de la guardia lo que tanto necesitas y veraz que se vera cumplido muy rápido, realizas pagos atrasados de tu tarjeta de crédito , cuida a tu padres que van estar un poco enfermitos, tu mejor dia es el lunes, tus números mágicos son 08,12 y 25, tu color es el azul y amarrillo, tú punto débil el cuello y la espalda alta trata de relajarte, tu signo compatible en el amor géminis, leo y libra, cuidado con las caídas trata de caminar mas precavido.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió El Diablo que nos dice que le dinero va fluir a manos llenas y mas con los números mágicos01,02 y 20 y tu mejor dia para jugarlo es el martes, te invitan a salir de viaje has lo que eso hará que tu energía se renueve con mas fuerza en tu vida, cuidado con los chismes de la familia política trata alejarte de las personas que no te quieren, esta carta diablo también te recomienda que no te confíes de nadie y siempre trata de protegerte del mal de ojo, tus signos compatibles acuario, aries y virgo, tu punto débil la mente es decir los nervios y el estrés, esta carta del diablo te indica que estas en el momento de energía positiva que recuerdes que tu signo va entrar a una etapa de prosperidad y que tienes que tomarla como tuya , esta carta también te dice que necesitas un tiempo para ti y salirte a caminar en las mañanas para que los rayos del sol te ayuden a estar mas saludable y que vas estar con mas entusiasmo de hacer tus cosas necesarias para tu vida, semana de estar con exámenes de tu escuela trata de ordenar tu tiempo y poder así hacer todo lo que te pidan , realizas unos pagos atrasados de tu deudas, te recomiendo para este día 27 de mayo que prendas una vela de color blanca y le pidas a tu ángel de la guardia lo que tanto necesitas para estar mejor, haces un regalo a una persona muy especial para tu vida, recuerda que estas en la época de tu vida que debes de pensar con quien te vas a quedar como pareja y formar un hogar.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Templanza que estas en la época mejor de tu vida que la riqueza y la abundancia están presenten desde este momento y que debes hacer uso de ellos por ejemplo cambiar de trabajo y el poner un negocio propio, tu mejor dia es el miércoles, tus números mágicos son 09,17 y 60, tu color es el amarrillo y rojo, tu punto débil es el estomago y la gastritis, tus signos compatibles es aries, piscis y leo, propuesta de casamiento, recuerda que esta carta la Templanza junto con tu signo es una dupla perfecta de éxito así que no lo dudes y saca los miedos de tu vida, recuerda que tu eres el conquistador del zodiaco y por eso siempre vas a tener una pareja a tu lado pero ya trata de no andar con dos a la vez y procura ya tener una relación firme, realizas unos cambios en tu casa y decides pintarla, mandas arreglar tu coche y lo cambias por otro mas reciente, regresa a ti el amor que se fue, va ser una semana de retomar el ejercicio y la dieta para irte en los meses de verano a la playa, ten cuidado con las malas amistades que a tu signo siempre lo buscan para robarle su energía positiva trata de ser mas selectivo con las personas que te rodean.

Escorpión

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros que no lo dudes en ningún momento al buena suerte te abraza para tener lo que tanto deseas solo recuerda que es muy importante ser mas discreto con tus planes, si tienes ganas de irte de viaje has lo que eso te hará renovar energías, tu mejor dia es el martes, tus números mágicos son 24,26 y 47, tu color es el azul y blanco, tu punto débil la espalda baja y torceduras, tus signos compatibles piscis, cáncer y leo, son momentos de soltar lo que no era para ti, esta carta te dice que es la liberación y continuidad de tu vida que vas estar pasando por un cambio radical en tu forma de ser y en todo lo que te rodea y que vienes dejando atrás situaciones que eran muy complicadas en tu vida , la carta del A de oros te va indicar que viene una abundancia en todo lo que realices y sobre todo en cuestión de inversiones , semana de estar con mucho carga de trabajo y va ser un reajuste de personal trata de estar prevenido para cualquier cambio que se te presente, cuídate de problemas de alcohol trata de controlar tu los vicios y estar mas con medida en tu consumo , es tiempo de hacer un negocio recuerda que tu signo siempre va ser bueno para hacer dinero rápido.

Libra

El tarot tiene un mensaje para ti. Foto: Copilot

Virgo

En la carta del tarot te salió El Emperador que te dice que eres grande como persona y mas en lo profesional por eso te recomienda que busques s otro empleo donde valoren tu capacidad de lider y asi tener mas ingresos, esta carta también te indica que tomes cursos de política y leyes que te va ayudar en tu futuro, no tengas miedo al que dirán tu sigue así de autentico que veraz como la buena suerte te rodea, no prestes dinero porque te roban tu buena suerte, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 16,41 y 42, tu color es el amarrillo y rojo, tu punto débil el estrés y la depresión trata de salirte a hacer ejercicio y no pensar de mas,, te invitan a salir de viaje para visitar a tu familia y pasar unos días de lo mejor, ten cuidado con las perdidas en las calles se mas precavido a ir a comprar , sigue con al dieta que ya te estas viendo de lo mejor pero no olvides que lo mas hermoso que tiene tu signo es su corazón noble así que nunca cambies , te busca un amor del pasado para volver trata de hablar claro y darte una oportunidad de volverse a enamorar que siempre el signo de virgo necesita de un amor para estar avanzando mas en la vida, recuerda que puedes ser ahorrativo con todo pero menos con tu salud así que trata de siempre estar viendo que te sientas saludable, te regalan un perfume un amor nuevo, trata de arreglar asuntos legales de herencia y pensión alimenticia.

Leo

Te salió la carta de la Torre que para tu signo es de suma importancia porque te da la señal de no dejar que se pasa el tiempo sin hacer nada es decir que deberás de aprovechar cada minuto de tu vida para lograr tus objetivos y dejar a un lado la indecisión y la flojera que el éxito te espera, esta carta de la torre te dice que hagas un patrimonio para tu futuro y busques nuevas formas de ganar dinero como un negocio propio, tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 05,11 y 19, tu color es el azul y blanco, tu punto débil al gordura y la vejez , ten una visión más elevada de lo que quieres en la vida, recuerda que tu signo no le gusta que lo ordenen y le digan que va hacer pero en esta vida tienes que aprender a tener mas paciencia, a los leo que están casados les va venir un embarazo sorpresa , ten cuidado con problemas legales y trata de resolver ya asuntos que tienes pendiente, recuerda que tu signo es el mas sexual del zodiaco por eso siempre busca tener varias parejas a la vez pero eso te desgasta mucho tu energía positiva así trata de controlar tus impulsos sexuales y tener una sola pareja sentimental , te busca un ex jefe para ofrecerte un mejor trabajo , apoyas a tu padres con un dinero que necesitan para pagar unas deudas , sacas el pasaporte y la visa americana, ya no te preocupes tanto por lo que piensan de ti los demás recuerda que debes de seguir avanzando y seguir siendo exitoso .

Cáncer

Te salió la carta del carruaje que te indica que estas en tu momento de crecer en lo profesional es decir seguir con tus estudios de maestría y diplomados que eso te hará crecer mas así que no lo dudes a buscar mas cursos de especialización, esta carta también esta en el momento de tomar decisiones que no te quedes en un lugar donde no te quieren es decir no te victimices mas y deja de sufrir por personas que no te valoren, sigue con la dieta y ejercicio que eso te hará sentir de lo mejor, tú mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 10,36 y 39, tu color es el azul y rojo fuerte, tu punto débil el oído y problemas de vista ve con tu medico, recuerda que busques espacio para ti, ten cuidado en tu trabajo hay personas que no te quieren allí y sienten mucha envida por tu desempeño por eso te recomiendo que no confíes tanto tus asuntos personales porque vas a sufrir una traición , te busca un amiga para invitarte a vender ropa y poner un negocio de comida no lo dudes que al signo de cáncer se le da mucho el negocio, sales de viaje por cuestiones de trabajo, recibes un dinero extra por el pago de comisiones trata de ahorrarlo, ya no tengas rencor con ese amor del pasado recuerda que es mejor perdonar y avanzar en tu vida sentimental, cuida mas a tus mascotas para que no se enfermedad y dales mas cariño.

Géminis

Te salió en el horóscopo del tarot la carta de la estrella que te dice que junto a tu cumpleaños va ser unos días llenos de abundancia y sorpresas asi que no lo dudes que la buena la suerte sonríe, esta carta de la estrella nos dice que el amor verdadero llegara para quedarse y si tienes pareja ya te piden matrimonio, pero recuerda que tu signo es el mas envidiado del zodiaco así que siempre te tienes que proteger de las brujerías y mal de ojo que se recomienda que usas algo de plata y perfume de sándalo como protección, tu mejor dia es el jueves, tus números mágicos son 14,15 y 27, tu color es el amarrillo y rojo, tu punto débil la garganta y las muelas trata de ir con tu dentista, cuidado con los fraudes trata de leer bien lo que vas a firmar o comprar, dias de estar haciendo unos pagos de tarjeta de crédito y colegiaturas recuerda que tienes que ya ponerte al corriente con tus deudas y eso te va ayudara sentirme mas tranquilo , días de estar con mucho trabajo y juntas con tus superiores para cambios de proyectos así que trata de mantener la mejor actitud para que no se te haga tan pesado los días, te invitan a una reunión tú ve que te vas divertir mucho y vas conocer personas muy importantes que te van ayudar acrecer mas en tu vida laboral , arreglas un asunto legal que tenias pendiente desde hace tiempo recuerda que estas en tu mejor momento y por eso se te abren todas las puertas del éxito, mandas arreglar tu coche de una llanta, un familiar e divorcia y tu estarás dando apoyo moral.

Tauro

Te salió la carta del As de Copas que nos indica que es el momento perfecto de buscar un patrimonio para tu futuro que no tengas dudas que si vas poder lograr esa compra de casa o departamento, esta carta del as de copas te dice que tengas cuidado con amores traicioneros que solo te roban tu tranquilidad así que trata de definir mejor tus sentimientos y busca amores sinceros, tu punto débil va ser la piel y el cabello trata de ir con tu medico y tomar vitaminas, va ser una semana de mucho estrés y carga de trabajo así que trata de relajarte y estar mejor de actitud, tu mejor dia es el lunes, tus números mágicos son 04,18 y 31, tu color es el rojo y amarrillo, recibirás un regalo que no esperabas que te hará muy feliz, recuerda que necesitas ya ordenar mas tus obligaciones diarias para después no te veas tan presionado e tu día a día, a veces piensas lo que no es y mas en el amor y por eso casi no duras con tu pareja sentimental porque te llenas tu mente de celos y sientes que te dicen mentiras por eso te recomiendo que ya dejes a un lado eso y trata de confiar en los demás y tu compatibilidad de tu signo es virgo, leo y acuario así es tiempo de enamorarse otra vez, ten cuidado con las bebidas alcohol y el comer en exceso para después no tengas alguna enfermedad estomacal , te busca unos amigos para invitarte de viaje en julio ve preparándolo , yo busques pretextos para seguir con el ejercicio recuerda que como te ven te tratan y mas que el tauro es muy vanidoso así seguir con la dieta, ya no des consejos si no te los piden recuerda que es mejor mantenerse al margen de cualquier situación y problema familiar ósea ser prudente.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que te dice que no tengas miedo avanzar en tu vida profesional que es tu momento de ser mas fuerte y conquistar lo que deseas para tu trabajo que los astros y la carta de loco es la buena suerte en todo lo que vayas a realizar, esta carta del loco también te indica salida de viaje para cuestión de paseo disfruta mucho, también esta semana recibirás un dinero extra que te debían asi que trata de invertirlo en todo lo que sea vivir mejor, tramites de migración, realizas pagos de tarjeta de crédito, terminas el curso de liderazgo ahora se te recomienda idiomas y administración, tu mejor dia es el martes, tus números mágicos son 07,13 y 21, tu color es el rojo y blanco, tu punto débil el riñón y la próstata trata de ir con tu medico, propuesta de matrimonio o amor verdadero con tus signos de leo, sagitario y capricornio, días de no rendirte tan fácil mente recuerda que tu signo es muy perfeccionista en todo lo que realiza y cuando no lo puede lograr abandona el proyecto por eso te recomiendo que sigas adelante y veraz que saldrás, te dan un crédito para comprar un coche recuerda es el momento de crecer mas en tu patrimonio , es difícil andar con dos personas a la vez por eso te recomiendo que ya definas tus sentimientos y te quedas con una sola pareja, trata de dormir mas y dejar a un lado el celular para que no te robe el sueño, recuerda que nunca se platica cuanto ganas y cuanto te quieren es mejor seguir siendo discreto, por fin decides arreglar una demanda legal o de pensión alimenticia es mejor solucionar todo en su momento, te regalan una mascota, te compras una bicicleta para hacer ejercicio, trata de ya olvidar ese amor del signo de géminis o virgo que solo jugo con tus sentimientos.