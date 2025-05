Nana Calistar horóscopo de HOY 24 de mayo, viene algo grande para Virgo

La suerte de este fin de semana será para los signos del tierra, Virgo y Capricornio arrasarán con la fortuna. Las predicciones de Nana Calistar nos revelan el mensaje que te hará darle sentido a este 24 de mayo. El Sol está en Géminis y con él la posibilidad de estar en contacto con lo mejor de ti.

Consulta el horóscopo de Nana Calistar para hoy 24 de mayo y entérate de cómo hacer que tu vida sea maravillosa, deja atrás todo lo que te preocupa, no es momento de desgastarte en cosas sin sentido, pues vienen días maravillosos para ti...

Horóscopo de hoy 24 de mayo

Piscis

Siempre de pie, siempre fuerte, con la mirada al frente aunque por dentro estés hecha o hecho pedazos, pero así eres tú: aguantas, resistes y renaces como si tuvieras pacto con el inframundo, se te viene la oportunidad de una mejora laboral o hasta un cambio de trabajo, y no cualquiera, este giro promete mejorarte los dineros y bajarte el estrés que ya te traes arrastrando como si fuera cadena perpetua.

Capricornio

Oportunidades de negocio, sobre todo en ventas, se te van a presentar como pan caliente, y si eres listo o lista, sabrás agarrarlas antes de que se te enfríen, este giro puede ser clave para mejorar tu economía, pero eso sí: no andes dudando tanto ni esperando que todo se alinee como si fuera eclipse lunar, que el dinero no espera.

Acuario

Una vez que empieces a ver frutos de tus sueños, nadie te va a parar y es que cuando te decides, eres imparable, aunque a veces te tardes más que trámites en oficina pública. Visitas inesperadas te sacarán una sonrisa sincera, de esas que te hacen olvidar los pendientes y recordar lo bonito de la vida, se vienen cambios fuertes, de esos que no avisan y te sacuden de pies a cabeza, la venda se te cae de los ojos.

Sagitario

Cuidado con lo que deseas, no todo lo que brilla es oro ni todo lo que se mueve es oportunidad, pon los pies sobre la tierra y no te olvides de dónde vienes ni hacia dónde vas, porque cuando pierdes el norte, cualquier viento te puede desacomodar la melena, la vida comenzará a ponerte en bandeja nuevas oportunidades, pero ojo, no todas serán confiables ni convenientes.

Escorpio

Ten cuidado con querer jugar a ser quien no eres solo para encajar o caerle bien a alguien, recuerda que cuando finges mucho, tarde o temprano se te cae el teatro… y la decepción que puedes provocar será tan fuerte como una cachetada con guante blanco, la autenticidad es tu mejor carta, no la dobles por nadie. Amores del pasado reaparecerán como fantasmas en noche de brujas, pero no te preocupes, ya estás más curtido o curtida y sabrás exactamente qué hacer para mandarlos de regreso al olvido, no te dejes envolver por esos “y si…” del corazón, tienes claridad para decidir quién se queda y quién se va con todo y sus mentiras.

Libra

Si tienes una relación, prepárate porque la distancia emocional se va a hacer notar, la rutina los está asfixiando y si no hacen algo pronto, terminarán más fríos que desayuno recalentado. Una escapadita fuera de la ciudad podría ser la chispa que necesitan para reconectar, pero si no le pones ganas, ni la luna los salva. No dejes pendientes, por más pequeños que parezcan, eso que estás ignorando podría convertirse en un problemón si no lo resuelves a tiempo, una amistad que creías incondicional te dará la espalda justo cuando más la necesitas, y aunque dolerá, será la sacudida perfecta para que abras los ojos y depures tu lista de “gente de confianza.

Virgo

¡Aguas con esas amistades fiesteras que solo aparecen cuando hay chupe, música y desorden! Es hora de hacer una limpia en tu círculo cercano y quedarte solo con los que están en las buenas, en las malas y en las peores crudas, hay un embarazo no deseado en la familia que traerá revuelo, así que mantente al margen si no quieres terminar dando consejos que nadie pidió.

Leo

Estás en un punto crucial en el que debes tomar decisiones importantes que podrían cambiar el rumbo de tu vida, el famoso “se te cae el veinte” llegará de golpe, y con él, la caída de la máscara de una persona que considerabas clave en tu vida, esa decepción será fuerte, pero también necesaria para que finalmente abras los ojos y veas las cosas como son, no como tú querías que fueran.

Cáncer

Siempre firme, siempre fuerte, siempre con la mirada al frente y los puños listos para lo que venga, se aproxima una oportunidad laboral que podría implicar una mejora en tu puesto actual o incluso un cambio de trabajo que te beneficiará enormemente, este movimiento no solo traerá más dinero a tu cartera, sino también una reducción notable en el estrés que venías arrastrando desde hace tiempo.