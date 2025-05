Horóscopo de fin de semana: Mhoni Vidente advierte peligro para tres signos zodiacales

Este fin de semana los astros tienen un mensaje enriquecedor para cada signo del zodiaco y Mhoni Vidente es la encargada de darnos a conocer el mensaje que cambiará nuestras vidas del 23 al 25 de mayo. Recuerda que el Sol está en el signo Géminis, lo que hará que te pongas en contacto con tu dualidad y analices a profundidad en qué quieres gastar tu energía.

El horóscopo del fin de semana nos revela cuáles son los signos que se enfrentarán a decisiones complicadas. Consulta todo lo que debes saber para sacar provecho a este mensaje y así tener un fin de semana lleno de amor, emoción, alegría y fortuna.

Horóscopo de Mhoni Vidente del 23 al 25 de mayo

Mhoni Vidente trae para ti el mensaje que te hará cambiar tu vida este fin de semana. Lee tu horóscopo, pues trae las predicciones para cada signo del zodiacales.

Aries

Viernes de tener mucho trabajo y realizar ya un proyecto para tu futuro ,sales de viaje o te vas a ver a tu pareja o familia, va ser unos días de encontrar otra vez el amor y de sentirte de los más enamorado este fin de semana, ten cuidado con los chismes de tus amigos se mas discreto con tu vida, haces limpia de tu casa para renovar energias se recomienda limpiar con locion de siete machos y agua bendita, planes con unos amigos poner un negocio de comida, tomas una clases de yoga y meditación, sábado de salir de antro y estar muy contento, domingo de ir con tu familia de paseo, golpe de suerte el domingo con los números 07,23 tu color es el rojo.

Tauro

Viernes de estar preparando planes para salir de viaje e irte con tus amigos de paseo, también te sentirás de lo más seguro y más firme en lo que quieres para tu futuro, en este día viernes tendrás la oportunidad de recibir un dinero extra por una venta y comisiones, sigue con el ejercicio que ya te estás viendo de lo mejor, ten cuidado con los chismes de tu ex parejas trata de dejar todo en paz , realizas un curso de inglés, te invita salir alguien del signo de acuario o Virgo que será muy compatible contigo, domingo de realizar varios trabajos extras y arreglar papeles de escuela, tendrás un golpe de suerte en el amor apasionado , tus números de la suerte son 23,40 tu color es el azul

Géminis

Viernes de estar con tramites de pagos atrasados y de ponerte al día con tu economía recuerda que es importante tener un control de tus gastos, cuídate de dolores de espalda y cuello es demasiada la tensión así trata de hacer más ejercicio y tomar aire puro en el campo , tramitas tu papelería de residencia de extranjería, te llega un familiar de fueras para irte de paseo, terminas de estudiar y piensas en hacer una maestría en finanzas, a los casados tendrán la sorpresa de un embarazo, domingo de festejar tu cumpleaños con tus seres queridos, te cambias el look y compras ropa, un amigo del signo del signo de tierra te va traicionar ten cuidado y no platicas tus secretos, tus números 11,29 tu color es el rojo

Cáncer

Viernes de estar con muy buenas noticias en cuestión de trabajo y proyectos nuevos recuerda que este fin de semana va ser de suerte para tu signo así aprovéchalo para que puedas hacer todo lo que deseas o lo que tienes pendiente , te llega un dinero extra y va ser por cuestión de un bono o pago de una deuda , te busca un amor de fuera para hablar de formalidad , y a los cáncer que están solteros serán unos días de mucha diversión y de conocer personas más compatibles con tu signo , arreglas tu casa y decides pintarla ,te regalan un perfume un amor nuevo , te busca tu mami para que vayas a visitarla o ir con tu abuelitos recuerda no alejarte tanto de tu familia, cuídate de dolores de estómago o intestino trata de no comer tanto , tendrás un golpe de suerte el día domingo y va ser con los números 02,56 tu color es el amarrillo, trata de no estar platicando lo que te platiquen para que no veas envuelto en chismes.

Leo

Viernes de estar con muy buena suerte en cuestiones amorosas por fin regresa el que se fue o tendrás ya pareja formal, realizas unos pagos atrasados recuerda que tu signo es mucho de gastar y no pagar así trata de comprar solo que necesites , te invitan a un cumpleaños en este fin de semana, decides a meterte a un curso de natación y hacer más deporte los fines de semana , ten cuidado con los dolores de cabeza o espalda , compras ropa para una boda , te busca un amor del pasado pero ya trata de cerrar ese círculo y avanzar más en tu vida, tendrás un golpe de suerte el día sabado y va ser con los números 05,31 tu color es el naranja.

Virgo

Viernes va ser un día especial para ti recuerda que por fin se acaba esa mala racha y empiezas a avanzar en tu vida laboral trata de ya no ser tan confiado y no platicar lo que tienes o cuanto ganas recuerda que solo sepan de ti lo necesario no todo ,recibes una invitación a salir de viaje y va ser para ver a unos familiares , tendrás un golpe de suerte con los números 00,19 tu color es el verde, trata de mover los muebles de tu casa de lugar para que se renueve la energía ,domingo de estar en paz y convivir con tus seres queridos ,recuerda de no perder tu tiempo y estar analizando tomar un curso de ventas o administración, esa amor del pasado te va buscar para volver , cuídate de la rodilla y pierna que va ser tu punto débil.

Libra

Fin de semana con muy buenas energías alrededor de ti recuerda que siempre lo que te sucede es para que tú seas feliz y estés mejor así no te preocupes por situaciones que no puedas controlar y esa persona que no te valoro es mejor decirle adiós , realizas unos pagos de un boleto de avión y te vas de viaje con tu amigos ,celebras el cumpleaños de un amigo , decides hacerte una operación estética y ponerte a dieta recuerda que siempre hay tiempo para renovarse por completo, te presentan alguien del signo de Géminis o Capricornio que va ser muy compatible contigo recuerda no enamorarse tan rápido y siempre ser cauteloso ,tendrás un golpe de suerte con los números 27,80 tu color es el rojo, haces limpia de todo lo que no necesitas de tu closet y renuevas tu energía.

Escorpio

Viernes mágico para tu signo te llega la propuesta de un trabajo nuevo y va ser muy bien pagado recuerda no platicarlo a nadie hasta que se realice, eres muy bueno para conquistar y enamorar pero trata de controlar tu impulso sexual, te llega un sorpresa económica y va ser con los números 09,27 y tu color es el amarrillo y trata de combinarlo con tu día de nacimiento , ya no peles con tu expareja y trata de llegar a una negociación económica que sea buena para los dos, sacas el permiso para salir de viaje al extranjero ,domingo de tomar un curso de deporte extremo.

Sagitario

Viernes día de transformar esa energía negativa a positiva y ver todo de la mejor manera recuerda que eres muy bueno para idear y realizar proyectos nuevos para a veces te gana la flojera así trata de inyectarte tú mismo fuerza y voluntad y realizar todo lo que deseas, tendrás algunos problemas con tu pareja y va ser por celos o diferencia de ideas así trata de no estar susceptible , tendrás un golpe de suerte el día domingo y va ser con los números 20,99 tu color es el rojo intenso, a los sagitarios que están solteros les vendrá amores nuevos y serán del signo de libra o Aries que serán muy apasionados contigo ,haces pagos de tu casa ,recuerda siempre ser precavido con tus cosas materiales y dejar bien cerrada tu casa , te regalan un reloj o perfume un amor nuevo.

Capricornio

Viernes día de tener mucho trabajo y movimientos en cuestión de cambios de puesto en tu empresa recibes un dinero extra por cuestiones de una compensación salarial , trata de pagar deudas y tener una economía más estable recuerda que a tu signo es muy gastador y le gusta verse bien así trata de controlarte con ese impulso, te buscan un amor del pasado para volver trata de hablar pero no volver es mejor cerrar círculos, sábado de un curso de tu escuela universitaria, te invitan a una fiesta de último momento pero recuerda tener cuidado con el alcohol, ten cuidado con tus amigos trata de no platicarle tus asuntos personales porque siempre te van a chismear, piensas en hacerte una cirugía dental que todo va ser de lo mejor, tus números de la suerte son 20,30 tu color es el verde y blanco.

Acuario

Fin de semana de estar con muchos problemas amorosos trata de dejar un lado los celos y platicar más estable con tu pareja recuerda que tu signo es muy posesivo y siempre quiere dominar a los demás trata de cambiar de actitud , viernes de juntas de ultima momento con tus jefes y recuerda pedir tus días de vacaciones para verano para que no te las nieguen , trata de ir a visitar a tus padres y no alejarte tanto de tu familia, recibes un dinero extra por lotería y juegos de azar con los números 21,88 tu color es el naranja trata de poner tu día de nacimiento antes de los números para personalizar tu suerte, a los Acuarios solteros serán un sábado de conocer personas muy afines a tu vida y amores muy apasionados y sexuales, sigues con el ejercicio y buena alimentación que eso ya te está dando resultado, ya cambia tu carro es tiempo renovarlo.

Piscis

Viernes día mágico para tu signo y más porque tu número de la suerte es el 23 y este viernes te recomiendo ponerte ropa color rojo o blanco y ponerse mucho perfume para las energías positivas estén más fuertes, recuerda que eres muy carismático y el más atractivo de los signos del zodiaco , sales de viaje pero va ser un lugar muy cercano va ser como un día de campo y haz más deporte en aire libre, el domingo tendrás un invitación a un cumpleaños familiar, tendrás mucha suerte con los números 31,88, juega lo el domingo, necesitas ya terminar ese negocio que tienes en planes y así sentirte mejor contigo mismo, te busca un amor del pasado para cobrarte un dinero y cosas materiales trata de cerrar ese capitulo en tu vida.