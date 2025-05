Nana Calistar horóscopo de HOY 22 de mayo, Capricornio y Virgo son los afortunados

La temporada de Géminis llega con fuerza para bendecir a dos signos de tierra que son Virgo y Capricornio. Si eres nacido bajo algunos de estos la dicha está de tu lado y serás colmado de bendiciones gracias a los astros.

Horóscopo de hoy 22 de mayo

Piscis

Es momento de tomar las riendas de tu vida, aunque te tiemble la aleta, aprende a tomar tus propias decisiones y a decir “no” sin sentirte culpable, porque últimamente cualquiera llega y te mete hasta la cocina… y te deja lavando los platos. Hay personas que solo te buscan cuando necesitan un favor, pero cuando tú necesitas algo, te dejan en visto , ya no estás para andar mendigando amor ni atención; si alguien no te elige en sus días buenos, no merece ni un segundo en los tuyos malos.

Acuario

Deja de hacerle al vidente con tu futuro económico: si sabes que traes la cartera más vacía que refrigerador de estudiante, ¿para qué sigues gastando como si fueras heredero de Slim? Este es el momento perfecto para organizar tus finanzas, dejar de prestar dinero a quien nunca te paga y controlar ese impulso de comprar “cositas” que terminan en la esquina de tu cuarto acumulando polvo y arrepentimiento. Ojo con tus negocios o proyectos: vienen cambios, y aunque a ti te da miedo el movimiento.

Capricornio

Capri, tu economía anda como tu paciencia: colgando de un hilo, hay oportunidades de mejorar tus ingresos, pero primero debes dejar de querer hacerte millonario con cada idea loca que se te cruza, antes de invertir, investiga; no todo lo que brilla es oro… a veces es puro espejismo con olor a estafa. Alguien se puede aprovechar de tu confianza y meterse hasta la cocina de tu vida (y no para cocinarte, sino para robarte hasta los tenedores), abre bien los ojos, no todo el que se acerca con una sonrisa viene en son de paz

Sagitario

Ay, Sagitario… tú que quieres aventuras, pero a veces te metes en unas que ni Netflix se atrevería a producir, este próximo fin de semana se viene calientito: es probable que te enteres de un chisme familiar, engaños, separaciones o verdades que se revelan como factura sin descuento. Prepárate para tener cara de “¡ah, caray!” en más de una ocasión. Amores de una noche podrían cruzarse en tu camino, pero aguas, que uno de esos “encuentros casuales” podría dejarte más que recuerdos

Escorpión

Escorpio, tú no seduces… hipnotizas. Estos días, tu mirada va a estar tan cargada que podrías derretir hasta al más frío, pero cuidado: así como atraes, también puedes confundir, no todos están listos para el juego que tú dominas con los ojos cerrados y una ceja levantada. Un ex podría asomarse como quien no quiere la cosa, tirando indirectas, likes sospechosos y caritas tristes, no caigas, no es nostalgia, es falta de opciones, y tú no estás para ser segunda vuelta de nadie, si ya te lloraron, que te extrañen, pero de lejitos...

Libra

Estos días ponte más pilas con las oportunidades que das, porque no todo el mundo se merece tu tiempo ni tu energía. Si sigues regalando chances a quien no se ha roto el alma por ganarlas, el karma te va a cobrar con intereses, y créeme, no quieres andar lidiando con broncas graves por andar siendo buena onda sin filtro. También, agárrate los oídos porque llegan noticias que van a ser más falsas que promesa de político en campaña — no creas ni la mitad, lo que dicen puede ser puro chisme sin sustento.

Virgo

Agárrate que vienen curvas… y no precisamente en el camino, sino en la cama, se te va a cruzar un amor de una noche que te va a dejar más revuelto que licuado de chocomilk, y lo peor (¿o mejor?) es que podría ser alguien de tu pasado, sí, ese que juraste olvidar y ahora aparece con la misma cara de “solo quiero hablar” y ya sabemos en qué acaba eso, mucho cuidado. Hay un sueño que se anda gestando, y pronto va a anunciar un giro importante en tu vida, uno que te va a dejar helada como panocha de pingüino, así que no lo subestimes.

Leo

Leo, recuerda que quien no aprende del pasado, termina otra vez con la dignidad en los tobillos. Esa traición que te tragaste con refresco y todo no fue gratis, así que afina tus sentidos: no todos los que te sonríen quieren verte feliz… algunos solo quieren verte mal y llorando. Hay altas probabilidades de que termines encamándote con una amistad. ¡Aguas! Que ese cuerpo conocido podría convertir tu cama en zona de guerra emocional. Si te enamoras, que sea con casco y plan de emergencia, porque podrías terminar apostando todo: corazón, dignidad… y hasta el WiFi.

Cáncer

Cáncer, andas como agua para chocolate: caliente, hirviendo y listo/a para estallar, no es tu culpa, has cargado con tanto últimamente que lo único que quieres es explotar como olla express pero, por tu bien (y el de los demás), respira hondo antes de aventar la chancla emocional a quien no lo merece. Hay un viaje pendiente que parece no salirte como planeaste, tal vez la vida te está diciendo: “mejor quédate quietecito/a porque viene sacudida”.

Géminis

Géminis, este día vienes con toda la actitud de “hoy no me dejo de nadie”… y eso está perfecto, pero recuerda que a veces tus palabras tienen filo de navaja, aprende a decir las cosas sin partirle el ego a medio mundo, porque una cosa es tener carácter y otra muy distinta es andar escupiendo verdades sin filtro como si fueras influencer enojado.

Tauro

Tauro, a ti nadie te quita lo terco… pero últimamente se te ha pasado la mano y ya pareces burro en reversa: no avanzas, no cambias, y lo peor, ¡te haces el ofendido! Este día el universo te grita: ¡despierta! No puedes seguir en piloto automático esperando resultados diferentes con las mismas malas decisiones, toca ponerte las pilas o mínimo las chanclas… pero moverte. En el amor andas como canción dolida: con miedo a enamorarte porque ya te han hecho el “ghosting”.