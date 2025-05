Era de Géminis: Capricornio y Piscis los dos signos que tendrán fortuna hasta el 29 de junio

La era de Géminis llegó para darnos un empuje de buena fortuna para todos los signos del zodiaco. El horóscopo del mes de junio estará guiado por esta temporada que nos hará sentirnos en contacto con la dualidad que domina al signo de los gemelos. Estamos en un momento que nos hará ponernos en contacto con nuestra parte más divertida, además estaremos más parlanchines de lo habitual.

Será desde hoy y hasta el 20 de junio cuando estemos bajo en influjo del signo Géminis, por lo que no será raro que de pronto nos sintamos como una dualidad más marcada. La energía de este signo de aire nos hará sentir más hablantines, así como curiosos y tendremos necesidad de reforzar nuestras parte intelectual, ¿suena cool, no?

Temporada de Géminis bendecirá a tres signos del zodiaco hasta mitad de junio

Junio será un mes de revelaciones para los signos del zodiaco. Foto: Copilot

De acuerdo con la cuenta de Instagram Astrología Millennial así es como afectará la temporada de Géminis a cada signo del zodiaco. Pon atención pues te revelaremos todos los detalles que competen a tu signo del zodiaco para el mes de junio.

Libra

El Sol en Géminis te traerá momentos de inspiración y te recuerda que el cielo es el límite. Estás en un momento donde no debes conformarte con nada que no llene tus expectativas, sigue tu guía personal. Es temporada de aprender algo nuevo que te haga sentir apasionado de nuevo.

Escorpio

La temporada de géminis te ayudará a ir al fondo de lo que realmente piensas, escúchate un poco más y ten en cuenta que muchas veces tus miedos te frenan, habla con ellos para que no tengas límites. Enfréntate a algo que te intimide, eso te hará ver lo fuerte que eres realmente.

Sagitario

Tu signo opuesto te impulsa a trabajar los vínculos, escucha a los que te rodean y responde con empatía, aprende a tener conversaciones reales. Abre tu mente para conocer a las personas indicadas.

Capricornio

Hay nuevas formas de hacer las cosas y esta temporada de géminis te permitirá darte cuenta de ello, es momento de hacer cambios estratégicos a tus rutinas y hábitos. Trabaja de forma más inteligente.

Acuario

Exprésate con más confianza, canta, ríe, baila, disfruta como si nadie te estuviera viendo. Enfócate en tu propio proceso y confía en ti. Haz algo artístico esta temporada de géminis.

Piscis

El Sol en géminis te invita a hablar más sobre lo que sientes, ponle palabras a las situaciones complejas, recuerda que lo que no se nombra no existe. Habla, pregunta y no supongas nada.