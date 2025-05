Elige el mejor outfit para tu entrevista de trabajo con estos tips

La entrevista de trabajo es una de las etapas cruciales en el proceso de selección de personal. Es el momento en el que los reclutadores y, en algunos casos, personal gerencial o directivos de la empresa a la que aspiras incorporarte estarán contigo frente a frente para evaluarte en persona.

La forma en la que se desarrolla la entrevista de trabajo varía en función de las necesidades de la empresa; hay entrevistas bien articuladas en las que se formulan a los aspirantes preguntas previamente definidas y en un orden específico, otras pueden ser más informales para apreciar otros aspectos de los candidatos.

No obstante, sin importar si la entrevista es estructurada o no, es un momento en el que la frase "la primera impresión es la que cuenta" cobra sentido. Una buena impresión aumenta las posibilidades de obtener el trabajo que deseas; tu imagen es tu carta de presentación, por lo que antes de iniciar la conversación, la ropa que uses dirá mucho sobre ti. Por eso, aquí te compartimos algunas recomendaciones para que tu elección de outfit sea la mejor.

Indaga sobre la cultura de la empresa

Antes de acudir a tu entrevista de trabajo, explora las redes sociales y el sitio web de la empresa a la que aspiras incorporarte. Si hay fotos de aspectos de sus espacios de trabajo o de sus eventos, pon atención en el nivel de formalidad de los empleados; identifica si el estilo es casual, business casual o formal. Si conoces a alguien que trabaje en esa empresa, pídele que te oriente al respecto.

Elige prendas según el nivel de formalidad de la empresa

Si la empresa a la que quieres incorporarte es corporativa, como banca, consultorías o algún despacho legal o contable, considera estas opciones:

Hombres: traje oscuro, en colores negro, gris o azul marino; camisa lisa, corbata discreta y zapatos de vestir.

Mujeres: traje de chaqueta y pantalón o falda midi, blusa sobria y zapatos cerrados de tacón medio o planos elegantes.

Si la empresa es una startup o de corte creativo:

Hombres: pantalón de vestir camel, azul marino o gris, o jeans oscuros; camisa blanca, azul cielo o beige; blazer casual en tonos neutros, puede ser gris claro, azul marino o beige; zapatos de diseño limpio.

Mujeres: Pantalón tipo chino de tiro alto, o jeans oscuros de corte recto; blusa o camisa fluida en tonos neutros o pastel; blazer de corte moderno y desestructurado, en colores neutros como beige, gris claro, azul marino o negro; mocasines o botines bajos.

Si la entrevista es a distancia mantén el mismo nivel de formalidad de la misma de la cintura para arriba. Asegúrate de que el fondo sea neutro y si hay objetos, que se vea ordenado.

Cuida los detalles y los accesorios

Asegúrate de que los zapatos se encuentren en buen estado y sin desgastes visibles, y que el cinturón y la cartera o el bolso hagan juego con los zapatos, y evita relojes, pulseras o aretes muy grandes o llamativos.

Pruébate la ropa una semana antes de la entrevista

Ten listo tu outfit por lo menos una semana antes de la entrevista; pruébate las prendas para asegurarte de que no te queden demasiado apretadas ni demasiado sueltas. Asegúrate de que un día antes la camisa o blusa que vayas a usar esté perfectamente planchada y que los zapatos te queden cómodos.