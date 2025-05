¿Desayunas torta de chilaquiles? Este es el precio que tu cuerpo y tu salud podrían estar pagando

La torta de chilaquiles es, sin duda, uno de los placeres culposos más icónicos del desayuno mexicano. Crujiente por fuera, suave por dentro, rellena de tortilla bañada en salsa, crema, queso y a veces hasta con milanesa… ¿Quién puede resistirse? Pero más allá del sabor, ¿Qué tan saludable es arrancar el día con esta bomba calórica?

Desde el punto de vista nutricional, la respuesta no es muy alentadora. Una torta de chilaquiles promedio puede aportar entre 600 y 900 calorías (o más, si lleva milanesa), con una alta concentración de carbohidratos simples, grasas saturadas y sodio. Esto equivale, en muchos casos, a más del 50% del requerimiento calórico diario recomendado para una persona promedio… ¡antes del mediodía!

Además, al combinar pan blanco, totopos fritos y salsas con crema o queso, se genera una carga glicémica elevada, lo que puede provocar picos de azúcar en sangre y, a largo plazo, aumentar el riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2 y problemas cardiovasculares.

La torta de chilaquiles está hecha con una telera rellena de tortilla bañada en salsa, crema, queso, a veces le agregan milanesa o un huevo. Créditos: Cuartoscuro/archivo

¿Qué le hace la torta de chilaquiles a nuestro cuerpo?

Consumir este tipo de desayuno de forma frecuente puede dejar secuelas físicas importantes en el cuerpo. Entre ellas destacan:

Aumento de peso por exceso de calorías y grasa acumulada.

y grasa acumulada. Problemas digestivos como acidez, inflamación o pesadez estomacal.

como acidez, inflamación o pesadez estomacal. Elevación de los niveles de colesterol y triglicéridos, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

y triglicéridos, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Descontrol de la glucosa en personas con resistencia a la insulina o diabetes.

en personas con resistencia a la insulina o diabetes. Retención de líquidos e hipertensión por el alto contenido de sodio.

El exceso de calorías que contienen los chilaquiles puede provocarnos aumento de peso. Créditos: El Heraldo de México/archivo

¿Significa eso que debes desterrarla para siempre?

No necesariamente. Nutriólogos coinciden en que el problema no es el platillo en sí, sino la frecuencia. Si se consume ocasionalmente, dentro de un plan alimenticio equilibrado y acompañada de actividad física, este delicioso desayuno mexicano no representa un gran peligro.