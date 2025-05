Yucateca revela su mejor consejo para sobrevivir a la Ola de Calor y evitar el sudor, ¡sólo necesitas talco!

La Ola de Calor en México sigue dejando intensas temperaturas en varios estados que nos obligan a tomar medidas extremas para sentirnos cómodos y a salvo en esta temporada; aunque mucho se habla de los trucos para refrescar una habitación sin ventilador o cómo conservar la comida, ¡nos olvidamos del sudor!

Lamentablemente cuando hace demasiado calor nuestro cuerpo comienza a sudar ya sea de forma leve o extrema, dejando enormes manchas amarillas en la zona de las axilas de las playeras o haciendo que olamos mal; sin embargo, existe un truco súper efectivo para el que sólo necesitas talco y será tu gran aliado.

Fue la influencer yucateca Vicky Wolf quien reveló que el talco es uno de los grandes aliados en su estado para sobrevivir al calor y si bien no ayuda a enfriar el cuerpo como tal, sí es perfecto para mantenernos limpios. Pues el sudor no sólo es molesto cuando nos hace sentir mojados, pues cuando se seca deja la piel pegajosa y esto no es del agrado de todo el mundo.

Tras la duda constante de sus seguidores, quienes quedaron sorprendidos por ver que usa talco en todo el cuerpo, Vicky Wolf adelantó que este tip no sólo es suyo, sino de todo Yucatán que es uno de los más calurosos del país junto a Tabasco, Sonora, Chiapas y Veracruz.

¿Cómo se usa el talco para evitar el sudor?

Cuando llega la temporada de calor un excelente tip es usar talco para bebé o talcos aromáticos en todo el cuerpo, pus éstos pueden ayudarte a prevenir la transpiración y por lo tanto, que con el paso de las horas sientas pegajosas zonas como el cuello, las axilas o las piernas.

"Es consejo yucateco. Aquí hace mucho calor y quedas todo pegajoso y siempre estás buscando la manera de evitar eso, es por eso que usamos talco para ponérnoslo en todo el cuerpo", mencionó en su video viral.

Según explica, la mejor opción son los talcos aromáticos de cajita y con una esponja grande que te puede ayudar a abarcar más zonas del cuerpo y así prevenir que el sudor ocasione que tu piel se sienta pegajosa. Algunas zonas de las que más comúnmente el sudor hace de las suyas, son el cuello, las axilas, piernas, abdomen y pecho, espalda, pies, piernas y partes íntimas.

El truco de los yucatecos consiste en aplicar el talco justo después de tomar un baño, ya que esto hará que te mantengas fresco a lo largo del día; no olvides que puedes retocar varias veces al día para que siga dando resultados en tu piel.

Sin embargo, este truco viral no es el único que puedes realizar en esta Ola de Calor o temporada de altas temperaturas, pues existen algunos otros secretos que te ayudarán a transpirar menos y sentirte más cómodo contigo mismo. Aquí te compartimos otras medidas a seguir: