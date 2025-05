Starbucks pone al 50% de descuento sus termos y tazas por tiempo limitado, ¡ve por tu favorito!

La promoción más espectacular de Starbucks está a punto de llegar, y este llamado va directo a todos los amantes de los vasos de colección de Starbucks. La noticia es que la cafetería de la sirena pondrá al 50 por ciento de descuento en tazas y termos de colección, así como lo lees, pero esta oferta es por tiempo limitado, así que date prisa para que aproveches los super precios.

No sabemos si esta promoción se va a repetir nuevamente, pero es la primera vez en el 2025 que estará disponible, así que lee con atención porque aquí te vamos a decir cómo, cuándo y dónde hacer válido el descuento a mitad de precio antes de que se termine para que puedas alcanzar tus favoritos.

Lo mejor de todo es que aplican varias promociones en un mismo ticket, o sea que podrás comprar más de un termo o taza. Recuerda que esta promoción no es aplicable con otras promociones, cupones o descuentos ni beneficios del programa Starbucks Rewards.

¿Cómo comprar un termo de Starbucks a mitad de precio?

Starbucks tendrá a la venta termos y tazas a mitad de precio, sin embargo, será únicamente en productos participantes, no aplica en colección Core 2023 (excepto Taza Green Core 2023 y Taza blanca Core 2023), Merch Reserve y Colección Summer 2025. El descuento se hará únicamente en los artículos participantes.

Es importante que consultes la mercancía seleccionada y disponible en tiendas, no participan otros productos ofrecidos en tienda no seleccionados. Toma en cuenta que al aplicar esta promoción no será válida la bebida de cortesía por compra de mercancía. La promoción estará sujeta a disponibilidad de productos participantes en tienda.

¿Cuándo comprar termos de Starbucks a mitad de precio?

Ya casi, ya casi, solo faltan cinco días para que puedas comprar el termo o taza que más de guste de Starbucks, la vigencia inicia el 26 de mayo y termina el 3 de junio de 2025. No olvides que para evitar inconvenientes, puedes preguntar previamente en una sucursal cuáles son los diseños que tienen disponibles. Te sugerimos acudir muy temprano para que encuentres mayor variedad.

¿Cuándo sale el nuevo vaso de Starbucks y Stanley?

Si quieres comprar el nuevo termo de Starbucks y Stanley solo debes pertenecer a los miembros rewards. En tu aplicación se te asignará un cupón, este aplica únicamente para miembros nivel Gold el domingo 25 de mayo con el siguiente nombre: Stanley Bicolor. Los cupones serán canjeables el 26 de mayo de 2025 de la apertura de tienda y hasta agotar existencias.