Ola de Calor: ¿Cuál es el mejor lugar del cuarto para poner el ventilador y que enfríe más rápido?

El clima caluroso no da tregua en México y en medio de una Ola de Calor que se quedará todavía esta semana, muchas personas están desesperadas por refrescar su hogar ya sea para que no se les eche a perder la comida, o bien, para pasar un rato agradable en la sala o en nuestro cuarto donde el bochorno del día o de la noche no nos cause agobio.

Lograr lo anterior es más fácil de lo que te imaginas, pues la ciencia nos ha dejado muchos trucos que son súper efectivos para enfriar las distintas zonas de la casa y de los que ya te hemos contado, incluso si no tienes aire acondicionado o ventiladores. Sin embargo, hoy queremos revelarte cuál es el mejor lugar del cuarto para colocar el ventilador y que así refresque más rápido.

Los resultados son inmediatos y funcionan incluso cuando las temperaturas superan los 30 o 40 grados centígrados; la mejor parte es que además de colocar el ventilador en un lugar específico también puedes combinarlo con otros trucos que te ayudarán a reducir varios grados la temperatura dentro de casa.

Así que esta primavera y verano con las olas de calor, puedes poner el ventilador en este espacio en específico ya sea después del medio día cuando el calor comienza a sentirse con mucha fuerza, por las tardes cuando el bochorno crece, ¡y más si se presenta una lluvia ligera!, o bien, por las noches cuando las altas temperaturas nos impiden un correcto descanso.

Así de fácil lograrás descansar en esta temporada de calor. (Foto: ChatGPT)

¿Cómo refrescar mi casa con un ventilador de forma rápida?

Durante una Ola de Calor lo primero que queremos es encender el ventilador lo más cerca de nosotros que se pueda, pues así conseguimos refrescarnos de forma inmediata; sin embargo, esto no es lo más saludable. Es por ello que hay lugares específicos para colocar el ventilador y así conseguir que no sólo nuestro cuerpo se refresque, sino también que una habitación disminuya su temperatura de forma rápida.

La ciencia nos explica que el piso es el mejor lugar de la sala, de la habitación o de cualquier otro cuarto dentro de la casa para así enfriar el ambiente cuando las altas temperaturas no dan tregua. Según explican los expertos, son las partes inferiores de nuestro hogar, en este caso el suelo, son las que más guardan un clima fresco y es por ello que la recomendación es colocar estos artefactos en el suelo, pues de él recogen el aire fresco y esto ayuda a que el aire circule por todo el lugar.

Y no olvides que colocar el objeto en el cetro de una habitación mejorará la circulación de aire. Asimismo, existen otros pasos a seguir para saber dónde colocar el ventilador y así conseguir que se reduzca la temperatura de una forma significativa; el truco está en hacer que el aire fresco circule por toda la habitación. Así que además del suelo, puedes buscar que esté cerca de corrientes de aire como:

Ventanas

Puertas

Cerca de fuentes de agua, pues esto ayuda a humedecer el ambiente y así refrescarlo

junto a plantas de interior que absorben el calor

Por otro lado, si esta época de calor quieres refrescar tu hogar tienes que saber que así como existe un lugar perfecto para colocar tu ventilador y así refrescar una habitación, hay zonas en las que debes evitar encenderlo, pues si bien te ayudará a que te sientas con menos calor, no dará los resultados esperados.

Evita poner el ventilador: