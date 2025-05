No conocen la fidelidad, 3 signos del horóscopo de los que tienes prohibido enamorarte, según la astrología

La astrología es todo un mundo por descubrir y más allá del horóscopo diario que nos regala, también es algo que nos ayuda a conocer más sobre nosotros y de las personas que nos rodean; por lo que si estás conociendo a alguien en el aspecto sentimental, ¡nunca está de más consultar su signo!

Pues a través de los signos y del elemento al que pertenecen es posible conocer un poco más sobre su personalidad, lo que le gusta y lo que no, pero hay algo que poco se comenta y es que también nos permite saber la compatibilidad que tenemos con él o ella. Un ejemplo perfecto es que con solo el signo puedes saber si te será infiel y por lo tanto, quizás no valga la pena tanto enamorarte.

Es por ello que hoy te queremos hablar de los tres signos del zodiaco que destacan por su lado pícaro, es decir, que no tienen compromiso por más que amen a una persona. Así que cuídate de ellos, ya que la fidelidad no es algo que los defina y si te enamoras de ellos, ¡atente a las consecuencias!, y si eres uno de ellos comienza a descubrir si es momento de cambiar tu rumbo.

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

(del 21 de marzo al 19 de abril) Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

(del 21 de mayo al 20 de junio) Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

¿Te han sido infiel o tú has roto un compromiso por una aventura? (Foto: Pexels)

¿Puede Aries engañar en una relación?

¡Claro que sí! Los signos de Fuego, pero en particular Aries, puede llegar a ser infiel y todo se debe a su naturaleza que los hace ser apasionados, impulsivos, competitivos, aventureros y a siempre estar buscando qué hacer para no aburrirse, incluso si esto daña a su pareja.

Así que si sales con un Aries, que no te sorprenda si no es la persona más fiel, pues ante su naturaleza ariana y su impulso los hace llevar a actuar antes de pensar, es decir, ¡que sí sienten arrepentimiento!, pero no por ello siempre hay que perdonarlos.

Una de las razones por las que no logran quedarse en una relación es cuando su vanidad les gana y sienten que su pareja actual no les está dando lo suficiente para quedarse y por lo tanto para ser fieles.

¿Cómo se comporta Géminis cuando es infiel?

Si notas que tu pareja del signo Géminis está más inquieto de lo normal, ¡ten cuidado!, pues puede tratarse de una señal de infidelidad que no debes ignorar. Asimismo, si notas que ya no tiene interés alguno en la relación aquí encontrarás una red flag que puede ser un indicador de que le puso fin al compromiso, ¡y ya no hay vuelta atrás!

Algo que caracteriza a los Géminis es que no sienten arrepentimiento, pues su naturaleza inquieta, curiosa y dual les impide estar con una sola persona; en cambio prefieren experimentar, aburrirse y querer experimentar con la adrenalina de que no los cachen.

Lo malo de Sagitario en el amor

Sagitario puede ser muy fiel si se lo propone, pero uno de sus rasgos negativos en el amor es que su naturaleza los hace querer estar libres todo el tiempo, es decir, que no se sientan atados a algo o alguien y de ahí que sean contados los Sagitarios que logran enamorarse y comprometerse.

Entre las muchas razones por las que no debes enamorarte de un Sagitario es que son aventureros e independientes, de ahí que todo el tiempo quieran explorar y experimentar en todo lo que tenga que ver con una pareja.