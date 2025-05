Los 3 signos del zodiaco que tendrán su Era del Villano en los próximos 3 meses

La seguridad en sí mismos, la confianza, lo que reflejamos al exterior, siempre será juzgado, sin embargo, nos permite avanzar y dar pasos concretos, firmes, igual en algunas ocasiones hasta lentos, pero la determinación con la que lo hacemos suele convertirnos en protagonistas de nuestro entorno.

Esta misma seguridad y determinación podría convertirnos en villanos en algunas ocasiones, de acuerdo a la astróloga Eleanor, arrobada en X como The Witch Astrologer, quien explica que a partir de estos últimos días de mayo y hasta los siguientes tres meses, comenzará la Era del Villano para tres signos en específico: Aries, Libra y Cáncer.

Además, habla también de Capricornio como un signo extra en estos que se incluyen en la Era del Villano para destacar y ser resplandecientes con el brillo propio hasta —incluso— el año 2026.

Crédito: Archivo

¿Cómo tendrán estos 3 signos del zodiaco su Era del Villano?

De acuerdo a lo explicado por The Witch Astrologer, el 24 de mayo próximo, Saturno entrará en Aries y permanecerá ahí hasta el 1 de septiembre de este mismo año, para luego retroceder en Piscis. El 13 de febrero del 2026, reingresará en Aries de manera definitiva, comenzando por completo su Era del Villano.

Indica que lo que sucederá en los próximos tres meses tanto para Aries, Libra, Cáncer y Capricornio, les dará una idea de cómo serán los próximos 3 años para quienes porten esos signos del zodiaco. Explica que la Era del Villano se da en esos cuatro signos porque Saturno en Aries hará "cuadratura con Cáncer y Capricornio y se opondrá a Libra".

Aries

En Aries, será la palabra "disciplina" la que predomine en la Era del Villano, una etapa en la que te encuentres tomando decisiones muy importantes en tu vida, pero sólo para ti. Refiere que quizá notes que deja de importarte si los demás "piensan que eres demasiado o si no están de acuerdo con tus decisiones".

Indica que tu crecimiento consiste en confiar en tu camino, aprovechar al máximo tu potencial "y actuar únicamente para tu propio progreso".

Crédito: Unsplash.

Libra

En el caso de Libra, la palabra clave es "autodefinición", pues en la Era del Villano, aprenderás a encontrar el equilibrio contigo mismo, no en el de los demás. "Podrías terminar una amistad o relación que te quita más de lo que te da", explica la astróloga. Para aquellos nacidos bajo el signo de Libra, se indica que no es tu trabajo dejar contentos a todos a tu alrededor y que eso te hará crecer cuando te des cuenta que ese peso no te corresponde cargarlo.

Además, explica que en esta Era del Villano tu crecimiento se verá traducido en encontrar la fuerza en las decisiones que tomes, incluso si decepcionan a alguien más. Decir "no" a la gente de tu alrededor, no está mal.

Crédito: Unsplash.

Cáncer

Para quien nació bajo el signo de Cáncer, la frase clave es "rendición de cuentas" para esta Era del Villano. Se hace énfasis en un cambio en tu vida al proteger tu espacio y decidir quién pertenece a él. Puede que tengas que establecer reglas muy firmes, sobre todo con tu familia. Descubrirás, posiblemente, que eres más reservado con tus sentimientos y construirás un santuario para ti mismo, procurándote mucho más que antes.

Debes sacar de tu pensamiento el que puedas considerarte egoísta, entendiendo que tu bienestar emocional siempre será primero y que para establecerlo al 100 por ciento, deberás confiar en tu intuición.

Crédito: Unsplash.

Capricornio

La seguridad será la palabra clave para ti, Capricornio. Tu carrera profesional o tus metas de vida se verán beneficiadas en la Era del Villano. La decisión estratégica que tomes en este rubro, sorprenderá a la gente a tu alrededor y al asumir este rol, te convertirás en el protagonista de esa frase que seguramente conoces: "tú serás el arquitecto de tu propio destino".

Deberás confiar plenamente en tu criterio para que, a largo plazo, tengas resultados positivos y te conviertas en un líder todavía mucho más fuerte de lo que ya eres.

Crédito: Unsplash.

¿Qué es la Era del Villano?

Como ya te habrás dado cuenta, la Era del Villano no es en sí algo negativo, al menos no para ti, pues es trabajar en ti mismo, enfocar el esfuerzo en tu persona y no en nadie más. Aprenderás a decir no sin sentirte culpable, a establecer límites con el objetivo de mantenerte bien, tomar en serio tus objetivos y dejar de lado la aprobación de los demás.

Sabemos que la astrología indica que son estos tres signos los que tendrán su Era del Villano, sin embargo, consideramos que puedes también establecerla tú mismo en tu día a día, a fin de trabajar en tu salud mental y en tu bienestar emocional.