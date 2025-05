¿El chicle se te pega en la panza o caminar descalzo te da gripa? Mitos que contó tu mamá y no son ciertos

Cuando somos niños, y aún cuando ya no lo somos, es común escuchar algunas afirmaciones de mamá para proteger nuestra salud. Y aunque estas llamadas de atención tienen la mejor intención de evitar que nos enfermemos, algunas están basadas en mitos que se han perpetuado de generación en generación y, por lo tanto, carecen de fundamento científico.

Así, por ejemplo, tragarse un chicle de mascar por accidente podía ser muy peligros, ya que se quedaría pegada en el intestino; bajarse de la cama o del sofá y andar por la casa descalzo podía provocar gripa o resfriados, o inclinar hacia atrás la cabeza cuando sangraba la nariz ayudaría a detener la hemorragia.

Sin embargo, ninguna de estas tres afirmaciones es cierta. A continuación te compartimos la explicación de estos tres mitos y las razones por las que no son verdad.

Si tragas chicle se quedará pegado en tus intestinos

Una advertencia muy común que las madres suelen hacer a sus hijos cuando consumen goma de mascar es que si no tienen cuidado y llegan a tragarlo, el chicle se quedará pegado en sus intestinos, al igual que se adhiere en la piel; sin embargo, esta afirmación es falsa. De acuerdo con la Clínica Mayo, si bien este producto está diseñado para masticarlo, pero no para tragarlo, no es dañino si se ingiere por completo.

Aunque los intestinos no pueden digerir el chicle, este no se queda ahí, sino que lentamente se mueve a través del aparato digestivo, hasta que es eliminado con las heces. No obstante, una gran cantidad de goma de mascar ingerida sí podría generar un bloqueo intestinal, especialmente en niños, por lo que lo más recomendable, expone la Clínica Mayo, es desalentar el consumo frecuente de este producto.

Aunque los intestinos no pueden digerir el chicle, lentamente se mueve a través del aparato digestivo, hasta que es eliminado con las heces. Foto: Pixabay.

Si caminas descalzo te va a dar gripa

Apenas bajarse de la cama o del sofá sin calcetines, venía el regaño y la advertencia de mamá: "no andes descalzo, si no, te va a dar gripa", ya que tocar el suelo frío podía ocasionar algún padecimiento que ocasionara irritación de la garganta o catarro. Sin embargo, esto no es causa directa de enfermedades respiratorias como la gripa o los resfriados.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aclara que estos padecimientos son ocasionados por virus que ingresan al cuerpo a través de los la nariz, la boca o los ojos, pero no por los pies, por lo que caminar con los pies sin zapatos o calcetas no provoca ningún malestar en la garganta.

Si te sangra la nariz, inclina atrás la cabeza para frenar la hemorragia

Cuando por alguna rezón llega a sangrar la nariz, es común que en inmediato se sugiera inclinar hacia atrás la cabeza, con el argumento de que esta acción hará que la hemorragia se detenga. No obstante, la Cruz Roja Mexicana explica que esto no debe hacerse, ya que puede provocar que la sangre fluya hacia la garganta y cause náuseas o problemas respiratorios.

Si hay sangrado, lo correcto es presionar suavemente con los dedos pulgar e índice la parte blanda de la nariz de 5 a 10 minutos, esta acción ayudará a detener la hemorragia. También se puede colocar una compresa fría o una bolsa con hielo envuelta en un paño sobre el puente de la nariz, lo que ayudará a contraer los vasos sanguíneos y reducir el flujo de sangre.