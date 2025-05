¿Cuándo es el Día del Padre en México?

El Día del Padre es una festividad dedicada a reconocer y honrar la paternidad, la influencia de los padres en la vida de sus hijos y el papel que desempeñan en la familia y la sociedad. Si estás aquí no te sientas mal, es normal que se te olvide cuándo cae esta fecha, pues cada año cae en un día diferente.

En comparación con el Día de las Madres, no se festeja en una fecha exacta, sino el tercer domingo de junio. Aunque no es un día festivo oficial, a diferencia del Día de las Madres (10 de mayo), que en algunas escuelas tiene suspensión de actividades, el Día del Padre no es un día de descanso oficial, aunque muchas familias lo festejan el fin de semana con reuniones o festejos.

En México, el Día del Padre se celebra el tercer domingo de junio, por lo que esta fecha caerá en 2025 el domingo 15 de junio. Así que todavía tienes tiempo para buscar el regalo más especial para sorprender a tu papá, pero sobre todo para demostrarle el gran amor que le tienes.

No dejes que pase desapercibida esta fecha especial, la idea es que lo festejes de la forma en la que más le gusta a tu papá. La convivencia con todos sus hijos será excelente para él, pero un regalo especial será un lindo detalle para hacer aún más memorable el día.

¿Cuál es el origen del Día del Padre en México?

La celebración del Día del Padre en México tiene su origen en Estados Unidos, donde se oficializó en 1972. Comenzó a adoptarse en nuestro país a mediados del siglo XX. Al principio no era muy popular, pero con los años, especialmente a partir de los 90, se fue haciendo más común como contraparte del Día de las Madres.

En Estados Unidos también se celebra el tercer domingo de junio, pero no todos los países festejan el Día del Padre el mismo día, en España, por ejemplo, se festeja el 19 de marzo (Día de San José). Este día tiene un propósito, se busca revalorizar el rol paterno más allá del proveedor económico, busca promover su implicación emocional y en el cuidado cotidiano de los hijos.

¿Cómo celebrar a mi papá el Día del Padre?

Definitivamente la mejor forma de celebrar el Día del Padre es pasarla en familia o simplemente tu y tu papá. Puedes organizar un desayuno especial o una comida. Y no puede llevarse a cabo este festejo sin un lindo regalo, así que puedes sorprenderlo con una camisas, taza, herramientas, perfumes o artículos deportivos. Acompaña este detalle con una tarjeta hecha por ti mismo, en la que expreses tu amor y agradecimiento a tu padre.