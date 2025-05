Horóscopo de fin de semana: Virgo y Capricornio arrasarán con la buena fortuna

El mes de mayo llegó cargado de energía astrológica gracias a la Luna Nueva en Tauro que se presentó el 27 de abril y que hasta el día de hoy sigue teniendo injerencia sobre cómo nos sentimos. La energía lunar tiene gran importancia para cada signo ya que se trata del impulso que muchas veces necesitamos para seguir adelante y concretar los planes que hemos pospuesto.

Mhoni Vidente tiene un mensaje que te ayudarán a tener una mejor racha. Consulta el horóscopo de cada signo del zodiaco en este fin de semana que va del 2 al 4 de mayo. Serán dos signos del zodiaco los que tendrán una mejor racha de buena fortuna.

Horóscopos de fin de semana, según Mhoni Vidente

Este fin de semana la energía de los astros nos ayuda a visualizar nuevas actividades y planes que se pueden ejercer en un futuro próximo con éxito. Son días de reflexionar sobre lo que estamos haciendo y hacia dónde queremos ir en los siguientes meses. Consulta aquí los horóscopos de fin de semana, según Mhoni Vidente.

Aries

Fin de semana de estar preparando cambios muy importantes en tu vida para progresar más en lo laboral y no lo dudes te vendrá una oportunidad del extranjero de poner un negocio propio así aprovecha esa racha de buena suerte y más en el día 05 de Mayo los astros se juntaran para que todo te salga de lo mejor, ten cuidado con problemas de salud trata de tomar líquidos para que no te deshidrates , te invitan a salir de viaje este domingo, te busca un expareja y habla de quedarse ya formal contigo, a los solteros les vendrá amores nuevos y fugaces, recuerda que eres el líder del zodiaco y eso te hace ser más fuerte en cuestiones de problemas y resolverlos sin batallar así que adelante y dejar las angustias a un lado, tu número de la suerte son 03,29 tu color el amarrillo tendrás un golpe suerte el domingo

Tauro

Viernes de estar muy feliz por fin hablas de estar en pareja muy formalizar van a ser unos días de mucho festejo por tu cumpleaños alrededor de tu signo y con mucha convivencia familiar, en este día 02 de mayo tienes arreglar tus pendientes de trabajo py pagos de gobierno , recuerda tauro que nosotros somos lo que comemos así trata de seguir tu dieta y el ejercicio, te llega un dinero extra por cuestiones de un deuda atrasada, trata de ya no pelear sin razón con tus compañeros y amigos es mejor pensar dos veces lo que vayas a decir, domingo de salir de paseo, tu número de la suerte es 04,05, tu color es el rojo , son tiempos de crecer mas en lo profesional y tomar un curso de ventas.

Géminis

Viernes de tener juntas en el trabajo y hacer los cambios necesarios en tu entorno laboral para sentirte con más oportunidades de crecimiento recuerda que estás en tu momento para pedir un aumento de sueldo y una promoción de puesto, tendrás a romper con tu pareja por un chisme recuerda siempre dejar las cosas claras, te compras ropa y cambias el look, tramites de un permiso de migración, te busca unos amigos el sábado para una fiesta, el domingo va ser de descanso total y sentirte muy tranquilo , ya preparas una fiesta para uno familiar recuerda que tu eres el pilar de tu casa, tendrás un golpe de suerte el día domingo con el numero 07,11 tu color es el azul.

Cáncer

Fin de semana de estar con tramites de permisos y arreglar papeles de visa americana y permiso de migración para salir de viaje , trata de estar tranquilo y no dejarte llevar por las emociones es decir no celar mucho a tu pareja y vivir una relación de pareja de lo mejor, te llega un dinero extra y será por unas comisiones y la venta de un negocio, tendrás encuentros amorosos con personas del signo de libra o escorpión que hablaran de mucha pasión , domingo de visitar a tu familia, te piden prestado y será una amiga, arreglas tu cuarto y limpias toda tu casa, ten cuidado con tu rodilla o trata de no hacer mucho ejercicio extremo, tu número de la suerte 21,55 tu color es el blanco.

Leo

Viernes de estar con toda la buena suerte alrededor tuyo en este día tendrás muchas oportunidades de salir adelante en todos los sentidos , recibes una sorpresa amorosa y tendrás hablar de comprometerte con tu pareja, aléjate de las malas amistades y trata de no dejarte manipular por los demás, arreglas tu carro y decides venderlo para comprar uno mas reciente, te buscan familiares para invitarte a una fiesta, sigue con la dieta y piensas en hacerte una operación estética, domingo de agradecer a Dios por todo lo que recibes de bueno en tu vida, recuerda que el signo siempre busca ser muy triunfador asi no te estanques en ningún momento ,tu número de la suerte 00,02 tu color es el verde.

Virgo

Fin de semana de muchas reuniones y estar muy alegre y rodeado de personas muy valiosas para tu vida , te buscan este viernes para arreglar un problema legal que saldrás victorioso, recuerda que todo lo que te sucede es porque Dios quiere que aprendas a ser mejor persona así no que te deprimas que este domingo volverás estar de lo mejor , te busca un amor nuevo del signo de Aries o Tauro que estará muy enamorados, te compras un reloj y un perfume recuerda que la mejor inversión eres tu mismo, tramites de pagos de multa de gobierno, tendrás un golpe suerte el domingo con el número 03,14 tu color es el amarrillo, domingo de hacer una carne asada con tu familia.

Libra

Viernes de no estar haciendo caso a los chismes y lo que dicen de ti recuerda que si las personas hablan de ti es porque eres muy importante solo protégete , viernes de mucho trabajo y estar ya haciendo cierre de semana, tramitas tu licencia y credencial de identificación trata de tener orden toda tu papelería en orden, van a ser unos días lleno de alegría y de estar rodeado de tu familia , te llega un dinero extra y será por cuestiones de lotería con el número 07,23 tu color es el rojo , te compras ropa y zapatos para una boda, tomas clases de inglés los sábados es importante que siempre estes aprendiendo mas idiomas.

Escorpión

Viernes de estar con muchos problemas en cuestiones de trabajo y malos comentarios recuerda que tu signo lo persigue mucho las envidias así que trata de protegerte con perfume de sándalo y poner se un listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo izquierdo y así cortar lo negativo ,te invitan a trabajar en gobierno , arreglas papeles de migración para volver a salir de viaje, cuídate del estómago y gastritis y trata de alimentarte mas saludable, tomas un curso de música y arte , tu número de la suerte es 06, 18 tu color es el blanco.

Sagitario

Fin de semana de estar con mucho ánimo y sentirte de lo mejor y mas porque sientes que el amor llego para quedarse, en este día viernes trata de ya cerrar los negocios que tienes pendientes porque en este día se te van a dar todo lo que realices en cuestiones de cierre de contractos, cuídate de dolores de espalda baja y trata de estar tan estresado, sábado de fiesta y salir con los amigos, tomas un curso de meditación y espiritualidad en la naturaleza, compras boletos de avión para los meses de verano y irte de viaje con tu pareja, te piden prestado y será un familiar, trata de no desperdiciar tu tiempo y trata de cumplir con tus obligaciones , tu numero son 14,50 tu color es el rosa mexicano.

Capricornio

Viernes de mucho trabajo y ponerte al día de todo tus pendientes , te buscan clientes nuevos para tu negocio este día viernes va ser muy bueno para los negocios y cierre de contratos, ten cuidado con problemas de deudas del pasado trata de ponerte al corriente, te buscan para invitarte a una fiesta este fin de semana , en lo amoroso si tienes pareja hablaras de comprometerte ya con tu pareja, arreglas el techo de tu casa y construyes otro cuarto, recuerda que eres el maestro por eso siempre das tu opinión en todo, tendrás un golpe de suerte el sábado con el número 17,30 tu color es el naranja.

Acuario

Viernes de sentirte con mucho ánimo para cambiar de actitud y ponerle toda tu energía en crecer más como persona y salir adelante, recuerda que tu signo casi siempre eres el apoyo de todo mundo por tu buena energía que te rodea, en el amor estarás muy bien acompañado por varios signos como Aries y libra que hablaras de andar con varios a la vez, tramitas un permiso para conducir, ten cuidado con los chismes en el trabajo es mejor no platicar tu vida privada, planeas un viaje para el mes de junio, cuídate de problemas virales o de salud, domingo de salir de paseo con tu familia , tendrás suerte en los juegos de azar con el numero 14,58 tu color es el verde.

Piscis

Viernes de estar de lo más contento por fin resuelves problemas del pasado y sientes que otra vez te vuelve a sonreír la buena suerte, tramites de venta de una propiedad, te busca un familiar para poner un negocio recuerda que estas en tu tiempo de crecer económicamente, en el amor estarás otra vez de lo mejor el que se fue regresa o encuentras a la persona ideal en tu vida, te compras ropa para el trabajo, firmas un contrato nuevo de renta de casa , eres el signo consentido de Dios y por eso siempre tendrás comunicación divina y recuerda pide que se te dará lo que necesitas, te llega un regalo que no esperabas de un amor nuevo, tu número de la suerte son 27 y 88 tu color es el blanco.