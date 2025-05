Este es el económico perfume de Avon que causa furor entre las mujeres y que su aroma es similar al de uno de alta gama

El perfume juega un papel crucial en la identidad y expresión de la mujer, siendo una herramienta poderosa para evocar emociones, realzar la personalidad y dejar una impresión duradera. La elección de una fragancia se convierte en un ritual personal, donde se busca un aroma que complemente el estilo de vida, el estado de ánimo y la ocasión, reflejando la individualidad y el carácter único de cada mujer. En el mercado existen marcas de lujo con precios que en muchos casos resulta inaccesible.

En ese sentido, Avon desarrolló un económico perfume que causa furor entre las mujeres ya que su aroma es similar a uno de alta gama. En el mercado de la perfumería, las imitaciones de marcas importadas representan una alternativa accesible, pero plantean interrogantes sobre la calidad, la fijación y la autenticidad de los aromas. Vale destacar que muchos especialistas destacan que, en este caso, las fragancias son iguales.

Para las amantes de la fragancia de Dior, Avon desarrolló un perfume que huele igual.

Fuente: Pinterest

Este es el perfume de Avon que causa furor entre las mujeres

El perfume de Avon que huele igual al J'adore by Dior es una pieza denominada Far Away Beyond the Moon. Sus creadores son Olivier Gillotin, Hernan Fígoli y Marypierre Julien. La nota de salida es cereza; la nota de corazón es flor dama de la noche y las notas de fondo son vainilla y sándalo australiano. Vale destacar que su precio es increíble, solo 249 pesos.

De acuerdo con la revista Womens Health, el perfume de Avon, Far Away Beyond The Moon se confunde con J'adore by Dior porque para su creación, tuvo la colaboración de la casa de fragancias de lujo Givaudan. Estos perfumistas son conocidos por elaborar esencias como J'adore by Dior y Paradoxe de Prada. Vale recordar que el ejemplar de Dior, s3 lanzó en 1999 y fue creada por la nariz Calice Becker.

Este es el perfume de Avon que huele igual al de Dior.

Fuente: Pinterest

A diferencia del perfume de Avon, el de Dior cuesta alrededor de 3800 pesos, dependiendo de las opciones de tamaño y otras. A J'adore, se le reconoce como una fragancia de la familia olfativa floral-frutal, ideal para mujeres. Sin embargo, puedes presumir de una excelente fragancia con el Far Away Beyond The Moon.