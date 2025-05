Celebra el Día de Star Wars 2025 en el Estadio Harp Helú: precios y actividades para vivir el béisbol intergaláctico

El próximo domingo 4 de mayo de 2025, el Estadio Alfredo Harp Helú en la Ciudad de México se transformará en un epicentro galáctico para celebrar el Día de Star Wars, una fecha emblemática para millones de fans de la saga creada por George Lucas. Y es que los Diablos Rojos de México, en colaboración con The Walt Disney Company México, prepararon una experiencia inmersiva que fusiona la pasión por el béisbol con el universo de Star Wars.

Del 2 al 4 de mayo, durante la serie de partidos contra los Guerreros de Oaxaca, el Estadio Alfredo Harp Helú se vestirá con la temática de Star Wars, por lo que las y los aficionados podrán disfrutar de una ambientación especial que incluirá decoraciones alusivas a la saga, personajes icónicos y una serie de actividades diseñadas para sumergirte en una galaxia muy, muy lejana.

La celebración del Día de Star Wars en el Estadio Harp Helú es solo uno de los muchos eventos globales que ocurren para conmemorar la saga convertida en un fenómeno cultural que trasciende fronteras y conecta a millones de personas alrededor del mundo. Cada año, el 4 de mayo (May the 4th" o May the Force) se convierte en una fecha especial en donde se celebran no solo las películas, sino todo un universo de libros, series, cómics, videojuegos y productos que continúan enriqueciendo esta mitología.

Actividades para celebrar el Día de Star Wars en el Estadio Alfredo Harp Helú

Durante los partidos, las y los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades temáticas que celebran la historia, los personajes y los momentos más emblemáticos de Star Wars. El evento promete ser una experiencia envolvente que no solo celebrará la saga de ciencia ficción, sino que también integrará actividades tales como:

Lala Milk Truck con leche azul galáctica.

Spots de fotos temáticos para presumir tu mejor pose.

Show de drones para cerrar la noche con fuegos artificiales del espacio.

Stands interactivos y activaciones con LEGO, Hasbro, Epic Games, Panini, Planeta, Toys R Us, Knorr, Farmacias Similares.

Y por si esto no fuera suficiente, la línea de productos de este año toma como inspiración el emblemático concepto de “Power of the Force”, dando lugar a una colección que fusiona el misticismo del Lado Oscuro con la intensidad del béisbol profesional. Disponible a partir del 4 de mayo, esta edición especial podrá adquirirse tanto en el Estadio Alfredo Harp Helú como a través de plataformas en línea. Esta colección limitada incluye piezas como:

Camisolas diseñadas especialmente para esta colaboración

Playeras con arte gráfico exclusivo

Hoodies y sudaderas con motivos galácticos

Gorras que combinan el rojo escarlata característico de los Diablos Rojos con elementos visuales del universo Star Wars

Las entradas para el evento ya están disponibles a través de Ticketmaster; además, los precios fueron anunciados en las plataformas oficiales de los Diablos Rojos de México, con opciones que van desde los 150 hasta los 1350 pesos, lo que permite a las y los aficionados elegir entre diversas categorías según su presupuesto y ubicación preferida en el estadio.

Si no puedes asistir al evento en persona, no te preocupes ya que los partidos serán transmitidos en vivo a través de plataformas como ESPN y Disney+, lo que permitirá a las y los seguidores disfrutar de la acción desde la comodidad de sus hogares. Así, quienes no puedan estar en el estadio aún tendrán la oportunidad de sumergirse en la emoción del béisbol y la magia de Star Wars de manera virtual.

¿Por qué el 4 de mayo es el día de Star Wars?

El 4 de mayo se celebra el Día de Star Wars por un juego de palabras en inglés: “May the Fourth” suena muy parecido a la icónica frase de la saga: “May the Force be with you” ("que la fuerza te acompañe"). Aunque no fue originalmente declarado por Lucasfilm, la frase fue adoptada por los fans y con el tiempo se convirtió en una fecha no oficial y luego reconocida por Disney y Lucasfilm para rendir homenaje a la saga.

Desde entonces, el 4 de mayo se consolidó como una jornada internacional de celebración para las y los fanáticos, con maratones de películas, eventos temáticos, lanzamientos especiales y actividades alrededor del mundo.