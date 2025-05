Nana Calistar: horóscopo HOY 20 de mayo, el dinero llega a manos llenas para Piscis y Cáncer

Las cosas buenas llaman abundancia y esta semana los signos Cáncer y Piscis tendrán una racha de buena fortuna que inicia con el cumplimiento de sus sueños materiales, pues el dinero llegará a manos llenas para ellos dos. El Sol y Urano en los últimos grados de Tauro harán que se empiecen a mover las energías que estaban estancadas.

Es un buen momento para salir del estancamiento que hemos sentido y esto en todos los aspectos, ya sea laboral, económico o en el plano emocional. Observa bien tu presente, pues en poco tiempo verás mejorar todo tu entorno.

Horóscopo de Nana Calistar hoy 20 de mayo

Acuario

Estarás en una etapa en la cual te sobrará con quien iniciar romance, se inteligente y no le des las nachas al primero o la primera que se te ponga enfrente, valórate más, quien te quiera tendrá que pagar tu precio el cual es bastante elevado. La responsabilidad para ser feliz está en ti y no en las demás personas, deja de lamentarte por errores pasados y ponte los pantalones para enfrentar los lo que está llegando a tu vida.

Capricornio

Tu buen y noble corazón te van a hacer ayudar a una persona que te necesitará en estos días, recuerda que esas acciones se te gratificarán en el futuro. Un familiar te visita, sino tienes una relación es momento de pensar solo en ti, que cuando llegue llegará, atiende tu físico y tus pensamientos. No te permitas volver a fracasar en el ámbito del amor, abre bien tus ojos y no caigas en las mismas jugadas que ya te hicieron antes y te hicieron sufrir.

Sagitario

Cansancio y confusión estará presente estos días, recibirás noticias de una persona que fue muy importante para ti. Cuídate mucho de subir de peso, necesitas ejercitarte más y planear tu rutina del día. No gastes en productos que no necesitas, mejor invierte tu tiempo y dinero en un buen gym y mejorar tu alimentación porque estarás subiendo de peso en estos días. Si esos amigos nomas te buscan pa la fiesta crees tú que realmente son amistades, analiza y quita de tu camino a quien no te aporte nada.

Escorpión

Si estas soltero y no pones esfuerzo, dedicación y tiempo en consolidar una relación con personas que te han tirado la onda jamás vas a lograr nada, no esperes que la otra persona tenga la iniciativa. No descuides tanto a tu familia, recuerda que son quienes siempre estarán a tu lado y te sacarán de las broncas échale muchas ganas y trata de pasar más tiempo con ellos y mostrarles tu cariño, a veces te sienten distante. El amor de lejos siempre te vendrá a fortalecido, aunque no esté a tu lado te dará la fuerza suficiente para empezar cada día.

Libra

No esperes que Dios o la vida te pongan en una situación más dura para que reacciones y te des cuenta lo que tienes a tu alrededor, es momento de ver las cosas de manera distinta, es momento de pensar más en ti y en tu bienestar, de soltar aquello que te ha mermado la existencia y te ha metido en las tristezas. Mantén la guardia y activa tu escudo para no involucrar los sentimientos con una amistad pues podrías terminar bien enamorado o enamorada.

Virgo

Si en estos momentos de tu vida no tienes una relación, está por llegar una persona a tu vida muy distinta a las otras personas con las que has estado, date la oportunidad de conocer a este nuevo amor, ya que existen muchas posibilidades de iniciar una relación plena y duradera. No dudes del cariño de tu pareja pues si no te quisiera desde hace mucho te hubiera mandado a la fregada, aprende a confiar en el ser amado y a mostrarle con confianza tu amor.

Leo

Atiende más a tu familia y no la descuides tanto pues una enfermedad se visualiza en próximas fechas. Un amor del signo de Agua (Piscis, Cáncer o Escorpión) podría entrar a tu vida sin darte cuenta. Amistad sufre un percance, pero va a estar bien solo es para que aprenda la lección. Cuídate de caídas y golpes, es decir los accidentes podrían estar a la orden del día. No confundas tus sentimientos, si tu pareja ya no te hace sentir ni cosquillas es momento de decir adiós antes de lastimarlo o lastimarla con tu indiferencia.

Cáncer

Sufriste mucho por tonterías de las personas que te envidian o te hicieron sufrir en el terreno del amor, es momento de demostrarles a ellas y sobre todo a ti que sigues de pie y vas a lograr lo que te propongas. En el terreno del amor hay movimientos en los cuales si tienes pareja las inseguridades y celos se dejarán ver, muchas posibilidades de iniciar romance con amistad, ten cuidado y pon tus sentimientos en claro, no es lo mismo el cariño y el amor.

Géminis

Descubrirás el verdadero rostro de una persona y se te va a caer del pedestal donde la o lo tenías, todas esas cosas que te negaste a creer de él o ella serán ciertas. Se viene un viaje muy perro donde te la pasarás de la mejor. Aguas con a quien le cuentas tus cosas y planes, recuerda que tienes mucha gente que te envidia. Enfermedades respiratorias se dejarán ver en estos día.

Tauro

No esperes a nadie, y date el valor que mereces, quien te quiera luchará por ti y pagará tu precio el cual será muy caro. Si tu relación nomas ya no funciona pues ya no sigas perdiendo tu tiempo ahí y dedícate a otra cosa. Regresar con exparejas es como vomitar y tragarte el vómito, tú tienes la última palabra, no vale la pena sufrir por las mismas tonterías habiendo tantos nuevos mundos por descubrir.

Aries

Ten cuidado con tu alimentación pues podrías estar aumentando mucho de peso en estos días. Déjate de tonterías y pon atención a lo que pasa en tu vida, te centras tanto en la vida de las demás personas que te olvidas por completo de vivir lo que la vida te ofrece. Cuida mucho tus ansias pues estarás comiendo un chorro al punto que aumentarás de peso. Cuídate de caídas y contar secretos de amistades, podrías meterte en un problema muy grande.

Piscis

Un familiar sufrirá un accidente, cuídate de dolores en espalda y piernas pues estarán a la orden del día. Retorna amor del pasado y podría meterte en graves problemas. Un proyecto se te va a salar debido a envidia de gente que te rodea inclusive podrían ser miembros de tu familia. Ten presente que si las personas no te devuelven en la misma medida lo que das llegará el día en que te canses y mandes todo a la fregada.