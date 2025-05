Horóscopo de Mhoni Vidente del 19 al 25 de mayo: Capricornio y Virgo arrasarán con la fortuna

La energía se renueva en esta semana que va del 19 al 25 de mayo, el viento sopla con fuerza para que puedas llegar a los puntos que deseas. Tienes que abrir los ojos para prestar atención a lo que es verdaderamente importante y no gastar energía en que no es realmente valioso para tu ser.

Mhoni Vidente tiene para ti los horóscopos de la semana, para que puedas consultar qué te deparan los astros en esta semana mágica del mes de mayo. Es tiempo de aprender a movernos y ser flexibles con los cambios. Abre tu mente a nuevas posibilidades que te permitan renovarte, es el consejo de esta semana.

Horóscopos de la semana, según Mhoni Vidente

En el horóscopo de la semana debes tomar en cuenta las cartas y los colores que te ayudarán a tener días más prósperos y llenos de felicidad. Toma nota de todo lo que debes saber para brillar de la mano de Mhoni Vidente, la mejor astróloga.

ARIES

Cartas: As de Oros, As de Bastos, 7 de Oros

Día clave: Martes

Fechas mágicas: 17 - 19 – 31

Signos influyentes: Cáncer, Virgo, Capricornio

Colores: Blanco y azul

¡Arriésgate a cambiar! Los astros te empujan a mover tu energía hacia nuevos comienzos, Salud: Sistema respiratorio, En el carta del Tarot significa que debes de romper con todo lo que te hacia daño en el pasado sobre todo con ese amor que no era para y ti solo te quitaba energía positiva , recuerda que esta carta también significa la grandeza que eres como ser humano que no tendrás limites en lo que quieras realizar y cualquier asunto legal que tengas pendiente lo podrás resolver con éxito, también te indica que debes ya poner en su lugar a cada persona y no dejarte involucrar en ningún tipo de chismes y menos laboral van ser unos días de transformación de tu persona a lo positivo , en el amor yo se que extrañas a tu pareja pero recuerda que cada vez que se separan el amor los une mas así que no estés triste que ya pronto van estar juntos, en cuestiones de salud no dejes para después lo mas importante así que programa tu cita con el medico y hasta un chequeo para que no tengas ninguno problema de salud.

TAURO

Cartas: La Torre, 4 de Copas, 6 de Copas

Día clave: Miércoles

Fechas mágicas: 13 - 16 – 21

Signos influyentes: Piscis, Virgo, Sagitario

Colores: Rojo y verde

Semana bendecida, aunque con sacudidas necesarias. Salud: Riñón y espalda baja, En la carta del tarot te salió la torre que esto significa que tu grandeza como persona no tendrá limite y podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente solo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas que esta carta te indica que debes seguir con tus estudios profesionales, en cuestiones de tu familia recuerda que tu eres el pilar y eso indica que tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas solo trata de no pensarlo y hacerlo para que no se te haga muy complicado tu misión, ya no seas tan terco si esa situación de negocio o laboral si no se te da trata de seguir adelante con otro proyecto, recuerda que la carta del tarot te dice que son los momentos de moverse es decir buscar nuevos rumbos en estudios y trabajo o cambiarte de país y de casa que eso te va ayudar a crecer mas en lo económico.

GÉMINIS

Cartas: El Ermitaño, 5 de Oros, 4 de Bastos

Día clave: Miércoles

Fechas mágicas: 02 - 09 – 26

Signos influyentes: Virgo, Libra, Acuario

Colores: Amarillo y verde

No busques el porqué, solo actúa, Salud: Tiroides y garganta, En la carta del Tarot te salió El Ermitaño esto significa que debes tener cuidado con las decisiones que vas a tomar en estos días que te recomienda pensarlo dos veces lo que vayas hacer para que después no tengas ningún contratiempo en tu vida personal , esta carta indica que vas por buen camino en cuestiones amorosas que con la persona que estas en este momento es la indica para formar una relación seria, ten cuidado con traiciones en el trabajo así trata de ser discreto y no meterte en problemas que no son tuyos , realizas pagos de colegiaturas , te llega una demanda legal que la vas poder arreglar de la mejor manera, esta semana junto con la carta del tarot y tu cumpleaños te indica que te va llegar la propuesta de un nuevo trabajo.

CÁNCER

Cartas: El Loco, 3 de Bastos, 6 de Bastos

Día clave: Lunes

Fechas mágicas: 08 - 10 – 0

Signos influyentes: Cáncer, Escorpio, Piscis

Colores: Amarillo y rojo

Cierra ciclos y suelta lo que pesa., Salud: Ojos, riñón y boca, En el horóscopo del Tarot te salió la carta el loco que esto significa que tendrás algunas dificultades en cuestiones de trabajo por eso te recomienda mantener la calma y ser mas prudente con todo lo que vayas a comentar sobre los demás recuerda que tu signo es caracteriza por ser muy sincero así que trata de no opinar si no te lo piden, seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas si estas en pareja en este momento no lo dudes trata de formalizar que esa relación, esta carta también te recomienda que sanes tu corazón con reconocer que te equivocaste y pedir perdón a esa persona que se lo merece es tiempo que vivas mas en paz , trata de cambiar tu celular por una mas reciente para que puedas estar comunicado todo el tiempo, esta carta del tarot te va decir que es el tiempo de resolver todo lo que tenias pendiente y sobre todo legal que saldrá a tu favor y te dice que ya no seas tan confiado.

LEO

Cartas: La Templanza, 2 de Oros, 7 de Copas

Día clave: Jueves

Fechas mágicas: 12 - 18 – 40

Signos influyentes: Géminis, Aries, Sagitario

Colores: Rojo y Amarillo

Ve al mar, necesitas reconectar con tu fuego interior, Salud: Huesos, cuida caídas, En el Horóscopo del Tarot te salió la carta de La templanza que significa que estas en el momento ideal de cambiar de trabajo por uno mejor, empezar ese proyecto que traes en planes que el tarot te indica que estas atravesando por una etapa de abundancia en tu vida y crecimiento laboral, ten cuidado con tu mascota va andar un poco en enfermito , ya no peles tanto en el trabajo recuerda que eres el Líder pero eso no te indica que siempre tengas la razón así trata e medir todas las situaciones que se presenten, esta carta la templanza te indica que es el tiempo de decirle si a la abundancia y que no te saboteas tu mismo con lo que puedas lograr y también te dice que tu futuro va estar asegurado en cuestión económica solo trata de ser mas administrado.

VIRGO

Cartas: As de Bastos, 2 de Bastos, 7 de Espadas

Día clave: Viernes

Fechas mágicas: 24 - 30 – 43

Signos influyentes: Acuario, Tauro, Capricornio

Colores: Blanco y negro, Mensaje: Una mano amiga aparece justo cuando más lo necesitas, Salud: Estómago e intestinos, En el horóscopos del Tarot te salió la carta As de Bastos que te indica que tendrás a resolver cualquier asunto laboral que tenias pendiente recuerda que estas en tu mejor época y eso te hace que tu energía positiva crezca por eso te recomiendo que el día 21 de mayo prendas una vela de color blanco y pidas a tu Ángel de la guardia lo que tanto necesitas y veraz como será cumplido, la carta del As de Bastos te indica que debes procurar mas a tu familia que no descuides los lazos amorosos que después te puede arrepentir , no dejes la escuela que eso te va ayudar a estar mejor en el futuro, esta carta del tarot te indica que alguien del signo de Aries te va ayudar mucho en cuestión de trabajo, también la carta te recomienda que debes de dejar todas esas personas que solo buscaban un interés económico en tu vida, te busca alguien de gobierno para ofrecerte trabajo.

LIBRA

Cartas: Rueda de la Fortuna, 6 de Oros, 5 de Espadas

Día clave: Jueves

Fechas mágicas: 03 - 15 – 20

Signos influyentes: Acuario, Géminis, Leo

Colores: Amarillo y rosa

La vida te exige ser fuerte. Confía en tu equilibrio, Salud: Cuello y cabeza, En el horóscopo del Tarot te salió al carta La Rueda de la Fortuna significa que es tu tiempo de madurar como persona y dejar a un lado lo que tanto te hacia daño recuerda que esta carta te indica que lo peor de ti ya quedo atrás y que es el momento de la transformación positiva por eso también te recomienda que eleves mas tu espíritu hacia lo Divino para que tengas protección de tu Ángel Guardián, en esta semana vas a tener juntas de ultima hora para cambiar de proyecto y renovación de documentos , tendrás a pensar con quien te vas a quedar en la vida sobre todo en cuestiones de esos dos amores que estas saliendo recuerda que debes de quedarte con te demuestre con hechos sus sentimientos que eso te va hacer feliz siempre, también te indica que es el momento de arriesgarse con un negocio propio. Esta semana viene un proceso de renovación y cambio. Foto: Freepik

ESCORPIÓN

Cartas: La Fuerza, As de Oros, Caballo de Oros

Día clave: Miércoles

Fechas mágicas: 07 - 11 – 23

Signos influyentes: Leo, Cáncer, Piscis

Colores: Amarillo y verde

Se abre una nueva vida para ti. Renaces con poder, Salud: Riñón y páncreas, En el horóscopos del tarot te salió la carta del As de Oros que esta carta junto con tu signo significa el gran deseo de ser alguien en la vida y el siempre estar en constante lucha para sobresalir ante los demás , recuerda que la carta del tarot te indica responsabilidad y conciencia es decir que estas en el momento de tomar riendas de tu vida personal y asumir todo lo que haces ante los demás es decir la conciencia humana, pero la energía de la carta del As de Oros es suprema si sabes utilizar en tu favor te va ayudar a crecer en lo profesional es decir que debes ser mas astuto y fuerte de mente para que lo que pienses se realice, te llega un dinero extra por lotería y tramites de un crédito bancario.

SAGITARIO

Cartas: El Mundo, 5 de Bastos, As de Espadas

Día clave: Lunes

Fechas mágicas: 20 - 24 - 28

Signos influyentes: Piscis, Leo, Virgo

Colores: Rojo y azul

Deja de autosabotearte. Tu expansión está al alcance si confías en ti., Salud: Estómago y gordura, En el horóscopos del tarot te salió la carta del Mundo que esta carta junto a tu signo es una explosión de sentimiento por eso se te recomienda siempre tratar de medir tus palabras y tratar de negociar siempre algo que tengas en planes de trabajo para que no vayas a salir perjudicado, también te indica que es el momento de dejar ese amor o amistades que solo quieren un interés económico en ti así no lo dudes y trata de seleccionar mejor a las personas que están a tu alrededor ,la carta del Mundo te indica que pongas atención a las coincidencias y casualidades que se dan en tu vida para que te guíen por donde ir y lograr lo que tanto deseas, semana de estar en tramites de pagos atrasados de una cuenta bancaria, cuídate de problemas en tu trabajo trata de no discutir sin razón, sales de viaje con tu familia

CAPRICORNIO

Cartas: El Carruaje, 2 de Espadas, 7 de Bastos

Día clave: Martes

Fechas mágicas: 05 - 10 – 2

Signos influyentes: Aries, Tauro, Escorpio

Colores: Rojo y amarillo

Imagina un destino nuevo y corre hacia él con fuerza, Salud: Hormonas y pesadez ósea flojera, En el horóscopo de el tarot te salió la carta de El Carruaje que esto significa que no todo en la vida es lo material que lo mas importante es lo espiritual para que puedas tener una base solida en tu plan de vida que la carta de El carruaje te dice que en cualquier momento se puede derrumbar todo lo que construiste y solo quedaría tu fuerza espiritual para volver empezar otra vez y que estas en una etapa de metamorfosis de tu vida para valorar realmente todo lo que te hace feliz , que la carta te indica que en toda acción hay una reacción así trata de siempre estar muy consiente de lo que vas hacer para que puedas tener éxito, ya no digas no al amor es el momento de estar en pareja, días de estar en exámenes de escuela, entras a un torne que te hará ser mas competitivo, terminas de hacer unos cambios en tu casa para vivir mejor.

ACUARIO

Cartas: El Juicio, 4 de Espadas, 4 de Oros

Día clave: Miércoles

Fechas mágicas: 01 - 20 – 25

Signos influyentes: Géminis, Cáncer, Libra

Colores: Blanco y rojo

Cierra un conflicto emocional; mereces paz., Salud: Espalda y cintura, En el horóscopo del Tarot te salió la carta del Juicio que eso significa que seguirás con todo el poder que necesitas para llevar acabo tus metas, solo ten en cuenta que esta carta también te puede ocasionar problemas de chismes a tu alrededor así trata de no meterte en problemas que no son tuyos en estos días, ten cuidado con problemas de infección de piel trata de ir con tu médico, en el amor seguirás con tu pareja muy estable y a los que están solteros les va venir un amor nuevo que va ser muy compatible contigo , trata de ser más apegado a tus ideas y condiciones no por darle gusto a las demás vas cambiar tu forma de ser recuerda que tu signo es el líder político y casi siempre te van imitar lo que hagas así trata de ser un ejemplo positivo en tu comunidad , te llega un amigo de fuera que te hará sonreír y pasarlo de lo mejor.

PISCIS

Cartas: El Diablo, Rey de Oros, 7 de Espadas

Día clave: Martes

Fechas mágicas: 27 - 30 – 23

Signos influyentes: Cáncer, Capricornio, Leo

Colores: Rojo y blanco

Mensaje: Recuperas el poder sobre ti. No más culpas ajenas, Salud: Pulmones y hernias de músculos, En el horóscopo del Tarot te salió la carta del Diablo que esto significa que estas en una de tus mejores etapas y que tendrás un gran fuente de vitalidad y alegría en tu vida y que los astros y el universo conspira a tu favor para que puedas realizar todo lo que tiene en planes que solo debes de cuidarte de las envidias y mal de ojo que te rodea y se te recomienda que salgas a caminar en las mañanas y que los rayos de sol cubran tu cuerpo y lo protejan de todo lo negativo, también esta carta te dice que estarás de suerte en todo lo relacionado en juegos de azar, son tiempos de estar ya en paz con una pareja y decidirte a madurar recuerda que tu signo es el último en tomar la decisión de vivir una relaciona estable y duradera por eso trata de cambiar tu pensamiento y buscar esa amor que es para ti , te llega una sorpresa económica que no esperabas , te compras ropa y zapatos y te dan un crédito bancario para comprar un coche, decides volver estudiar un diplomado o maestría