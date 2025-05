Horóscopo semanal con éxito y felicidad: ¿Qué signos que recibirán buenas noticias del 19 al 25 de mayo? | Predicciones y consejos

¡Faltan horas para iniciar el lunes! Y pese a ese bajón por tener que regresar a nuestras actividades, también es fundamental que arranquemos la semana conociendo nuestro horóscopo, pues esto nos permitirá saber el consejo que debemos seguir, los riesgos de los que hay que cuidarnos y todo lo bueno o malo que nos ocurrirá.

En el caso del horóscopo semanal del 19 al 25 de mayo, ¡las buenas noticias no paran!, pues de hecho, se sabe que los días que vienen estarán cargados de éxito y felicidad para casi todo el zodiaco. Así que si no quieres perderte las predicciones astrológicas para tu signo te recomendamos no dejar de leer, pues aquí te compartimos el mensaje que Mía Astral tiene para todos los signos.

Las predicciones de Mía Astral nos adelantan que esta semana llegarán soluciones a problemas, que es ideal para cerrar proyectos o negociaciones grandes, para trabajar en equipo y para hacernos brillar; sin embargo, no lo es todo. Descubre si tu signo o elemento está dentro de los afortunados que no parará de recibir buenas noticias de este lunes al próximo domingo.

Aries

¡Semana importante! El 24 de mayo, Saturno entra en tu signo. La última vez que hizo esto fue de 1996 a 1999. Saturno representa límites, responsabilidad y madurez. Ahora empiezan lecciones importantes, pero también resoluciones y reconocimiento por tus esfuerzos.

¡Esta serpa una semana con mucha abundancia! (Foto: ChatGPT)

Tauro

Pasó la luna llena en Escorpio, pero esta semana sigues hablando y procesando los cambios que propuso. El 24 de mayo se unen Mercurio y Urano en tu signo, que traen noticias sorprendentes o una decisión radical de tu parte.

Géminis

¡Feliz cumpleaños, Géminis! El Sol llega a tu signo este 20 de mayo y empezará a crear dinámicas muy nuevas: sextil a Neptuno en Aries, trino a Plutón en Acuario; este nuevo año de vida será de experiencias diferentes en las que el extranjero juega un papel importante.

Cáncer

El 24 de mayo, Saturno entra en Aries, algo que no pasaba desde 1999 y que activa tu zona profesional y de visibilidad. Aunque esto es solo una visita, debes saber que es momento de sembrar semillas y de aceptar mayor responsabilidad en tus proyectos y trabajo.

Leo

Excelente semana si tienes una presentación delante de otras personas o si estás en posición de motivar a un equipo, gracias al trino entre Venus en Aries y Marte en tu signo. Déjales boquiabiertos.

Virgo

Nota las oportunidades que empiezan a presentarse a nivel de trabajo. Tu regente, Mercurio, creará sextil a Saturno en Aries (algo nuevo, muy nuevo) y es energía para cerrar grandes negocios.

Libra

La energía del momento está para un viaje, un curso o una experiencia de aprendizaje hacia un tema que te apasiona. No esperes que esto caiga del cielo, más bien, muévete hacia ello y crea las oportunidades.

Escorpio

Piensa en las inversiones emocionales o materiales que hiciste en diciembre de 2024. Las alineaciones de esta semana están conectadas con ese momento, así que verás resultados, retorno de inversión o evaluaras la posibilidad de invertir un poco más.

Sagitario

Nuevas alineaciones = nuevas sensaciones. El 20 de mayo el Sol entra en Géminis, que es tu zona de vínculos y contratos. Inmediatamente, crea sextil a Neptuno en Aries, energía que te está llevando a construir algo diferente de la mano de otra persona o un momento muy especial con alguien.

Capricornio

Lo primero que voy a decir es: ya estás con la preparación necesaria para esto. El 24 de mayo, tu planeta Saturno entra en Aries, algo que no pasaba hace 30 años. Esto representa incremento de responsabilidades a nivel de hogar o en la familia. Algunas personas comprarán vivienda, otras se enfocarán en tomar mejores decisiones a largo plazo para su estabilidad.

Acuario

El 20 de mayo el Sol llega a Géminis, que es tu zona de creatividad y romance. Luego crea trino a Plutón en tu signo, dando fuerza a esos temas, así que te sientes con mucho magnetismo y muy convincente ante personas que estás tratando de atraer.

Piscis

El 24 de mayo Saturno deja tu signo para entrar en Aries por su primera visita. Esto empieza a generar nuevas responsabilidades o mayor nivel de ambición para concretar proyectos y situaciones a nivel de trabajo. Llegó tu momento y no sucede de golpe, ve poco a poco en esta nueva etapa.