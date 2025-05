Cómo preparar un fertilizante con canela para que tu limonero estalle de frutos en mayo

¿Tienes un limonero en tu jardín y quieres que estalle de frutos en esta época? Te revelamos un truco poco conocido, pero usado por las personas más expertas en jardinería y cultivo y se trata del uso de la canela en esta planta. Este especia contiene sustancias y nutrientes que ayudan a su crecimiento y a la producción de frutos.

La canela contiene sustancias que ayudan a estimular el crecimiento y la producción de los frutos, tales como: calcio, hierro, magnesio, potasio, zinc, vitamina C, vitamina B6 y vitamina K. Pero también puede aportar compuestos antioxidantes (polifenoles). Es un excelente abono casero para el limonero, porque también posee propiedades antimicrobianas. De esta manera, actúa como antifúngico natural y previene enfermedades en las raíces y tallos, ocasionadas por plagas de insectos u hongos.

Conoce las propiedades de la canela que benefician a tu planta de limonero. Fuente: Pinterest

Aplica el fertilizante con canela en tu limonero para que estalle de frutos

La canela se puede usar en el limonero como un potente fertilizante natural. Solamente es necesario echar una pequeña cantidad de esa especia, alrededor del tronco de esta planta o en la base. Luego debes hidratar con un poco de agua para que se absorban los nutrientes.

Es importante que luego de un mes de la primera aplicación, se puede repetir el proceso y volver a abonar el limonero con canela, sobre todo, antes del inicio de la temporada de calor. Es un fertilizante natural con un ingrediente que muchas personas tienen en su hogar para la preparación de distintas recetas gastronómicas. Aprovecha durante este mes en rociar a tu planta con este ingrediente.

La canela actúa como un potente fertilizante natural para tu limonero. Fuente: Pinterest

Vale señalar que todo en exceso es malo, y ello aplica al cuidado del limonero. Si tu planta no crece, no florece o no da frutos, no te excedas en el uso de abono. Ya sea con canela o con un fertilizante químico, el exceso de nutrientes, por ejemplo, el calcio en mucha cantidad, puede ser contraproducente.