¿Qué significa soñar que te caes? Esta es la explicación de la psicología

Uno de los grandes misterios para la humanidad son los sueños, pues éstos han intentado ser descifrados desde tiempos antiguos y aún hoy con los avances en la ciencia y la psicología, los sueños continúan siendo un terreno fértil para la exploración. Dentro de este vasto mundo onírico, uno de los sueños más universales y perturbadores es la sensación de caída.

Y es que dormir no es simplemente desconectar del mundo, es un proceso dinámico y cíclico en el que el cuerpo y el cerebro atraviesan diferentes fases. Según el National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) de Estados Unidos, el sueño se divide en dos grandes fases: REM (Rapid Eye Movement) y no REM, cada una con distintas subetapas.

El sueño REM, en particular, es donde se concentra la mayoría de los sueños vívidos. Esta fase ocurre aproximadamente 90 minutos después de quedarse dormido y se caracteriza por una intensa actividad cerebral similar a la vigilia, acompañada de una parálisis temporal de los músculos, fenómeno conocido como atonía. Según el Instituto de Investigaciones del Sueño de Harvard, esta parálisis es una medida de seguridad biológica ya que evita que el cuerpo actúe físicamente los movimientos del sueño.

¿Por qué soñamos que caemos? La respuesta está en las "sacudidas hípnicas"

Para lograr esta medida de seguridad se encuentra el puente de Varolio (o protuberancia), una parte del tronco encefálico que, además de controlar funciones vitales como la respiración, juega un papel clave en la regulación del sueño y los estados de conciencia.

Se estima que entre un 60% y un 70% de la población las experimenta sentir una caída mientras duermen en algún momento de su vida.

Fotografía: Freepik.

Estudios recientes publicados en la revista Nature Neuroscience demostraron que esta región también se conecta directamente con el sistema vestibular, responsable del equilibrio y la orientación espacial, lo que podría explicar que el cerebro durante el REM, activa señales vestibulares que son interpretadas por la mente como movimientos físicos.

De esta forma, una de las teorías más aceptadas para explicar la sensación de caída al iniciar el sueño son las llamadas sacudidas hípnicas o espasmos mioclónicos del sueño. De acuerdo con la Clínica Cleveland, estas sacudidas son contracciones musculares involuntarias que ocurren al pasar de la vigilia al sueño.

Los expertos coinciden en que estas sacudidas no son peligrosas, aunque pueden ser desconcertantes, pues cuando coinciden con una fase de sueño en la que ya se están generando imágenes mentales o sueños incipientes, el cerebro puede interpretar esa contracción como una caída, generando una experiencia de sobresalto que suele despertar a quien lo experimenta.

Las interpretaciones de los sueños varían notablemente de una cultura a otra.

Fotografía: Freepik.

¿Qué significa soñar que te caes, según la psicología?

Más allá de la explicación biológica, soñar que se cae también tiene una dimensión emocional y simbólica que ha sido explorada por psicólogos y psicoanalistas por décadas. Según la terapeuta y especialista en sueños Athena Laz, autora de "The Alchemy of Your Dreams", este tipo de sueños puede representar una sensación de pérdida de control, ansiedad por el futuro o conflictos emocionales no resueltos.

Por ejemplo, caer de un edificio alto podría simbolizar una crisis de identidad o el miedo a fracasar; caer al agua, en cambio, podría reflejar un enfrentamiento con emociones reprimidas o una sensación de estar "ahogándose" emocionalmente. En culturas orientales, como la china o la tibetana, los sueños de caída pueden interpretarse como una señal de que el alma se está

"despegando" momentáneamente del cuerpo, lo que simboliza una desconexión espiritual o la necesidad de introspección.