Mhoni Vidente: Qué le depara el FIN DE SEMANA a los signos en el amor, dinero y salud, según el horóscopo

¡Llegamos al viernes! Y en medio de la emoción del descanso por el fin de semana, también debemos prepararnos para cambios importantes en nuestras vidas; es por ello que no te puedes perder las predicciones de Mhoni Vidente en el amor, dinero y salud.

Pues la vidente cubana tiene mensajes importantes para los 12 signos del zodiaco, y es que desde este viernes 16 y hasta el domingo 18 el universo hará que regresen a tu vida viejos amores del pasado, pero también a llenarte de una energía y vitalidad que te hará querer estar activo todo el día. ¡Así que prepárate!

Aquí te compartimos el horóscopo de Mhoni Vidente para que te prepares para este fin de semana, pues todo el zodiaco se verá afectado de forma positiva. Descubre cómo te irá este viernes, sábado y domingo.

Horóscopo Mhoni Vidente hoy

Aries

Fin de semana de estar con mucha alegría y estar festejando el cumpleaños de un familiar y eso te hará sentir de lo mejor, te va buscar un amor del pasado para volver es mejor platicarlo y decirle que es mejor dejar el pasado atrás, estás en tu mejores días recuerda que tu día de suerte va ser el 17 de mayo ese día te vendrá un golpe de suerte en todo lo relacionado en cuestiones de juegos de azar trata de jugar el 17 y 21 y tu color es el rojo, y veras como la suerte viene a ti, ten cuidado con el estomago y trata de tomar mas líquidos, tramites de pagos de colegiaturas y tarjeta de crédito, y sales de viaje para visitar a unos familiares que te hará sentir muy bien, en el amor trata de no buscar pleitos donde no los hay es mejor no celar y vivir tranquilos.

Tauro

Viernes de estar con mucha prisa por salir adelante y estar de lo mejor recuerda no hablar de más y no platicar tus metas porque después te los salan es mejor ser discretos, eres el mejor amigo del zodiaco por eso siempre estás en reuniones y mas porque te festejas en estos días tu cumpleaños, sábado de estar en un negocio familiar trata de no enojarte ese día para que tengas más ganancias en todos los sentidos, te busca un amor del signo de virgo o acuario que hablara de estar en pareja contigo, ten cuidado con tu rodilla trata de no caerte, no tomes medicamentos que no te recetan trata de ir con el médico y chécate las hormonas, tramites de vender tu carro, buscas boletos de avión para irte de viaje en el mes de julio. Tus números de la suerte son 05,66 tu color es el azul, domingo de pasarla de lo mejor en un día de campo.

Géminis

Fin de semana de estar con mucha alegría y festejos tendrás muchos eventos a donde ir pero trata de controlarte con el alcohol para que no tengas después cruda moral recuerda que estas en tu etapa de cumpleaños así que no lo dudes festéjate desde ahora, te invitan a trabajar en un negocio los fines de semana, te busca un familiar para pedirte apoyo económico, arreglas tu casa y limpias todo para que renueve la energía atraer la prosperidad, en el amor tendrás varias discusiones con tu pareja así trata de tener paciencia, domingo de salir a una fiesta y reunión con la familia, no dejes los cursos de inglés que ya estas aprendiendo de lo mejor, tu número de la suerte son 00,13 tu color es el verde y tu mejor día es el domingo.

Cáncer

Viernes de comenzar de nuevo en tu vida personal sientes que es tiempo de poner orden a esos sentimientos que no te dejan en paz y aclarar dudas sobre tu situación amorosa recuerda que la familia no se escógete la da Dios la pareja y amigos los escoges tu trata de buscar personas positivas en tu vida, día 16 de mayo va ser un día de mucho trabajo atrasado y ponerte al corriente con tus pagos recuerda que tienes que ahorrar para tiempos futuros, ten cuidado con la malas energías y brujerías de expareja o amigo porque tiene mucho coraje trata de protegerte, te enfermas de los dientes ve con el dentista, te buscan el domingo para una fiesta familiar, te encuentras a un amor del pasado y será reconciliación segura, día de suerte el sábado con los números 08, 55 tu color es el naranja.

Leo

Viernes de estar un poco desanimado recuerda que tu signo es así se carga de energías negativas de las personas que están a su lado así trata de darte una buena limpia y baños de agua bendita y no dejar que te agarren el cabello para que no te roben tu buena vibra, te compras ropa y te llega un regalo que no esperabas, te buscan para invitarte a un negocio de ropa trata de decirles que si, en este fin de semana te llega el amor de alguien del signo de aries o géminis así que trata de salir con una sola pareja, pagas una deuda de una tarjeta de crédito, tu mejor día el domingo y con los números de la suerte son 02,16 tu color es el azul.

Virgo

Viernes de estar un poco molesto contigo mismo y con tu familia porque sientes que no te salen las cosas como tú quieres y eso te frustra mucho recuerda que tu signo es muy caprichoso así trata de relajarte y estar en paz que todo se da en su tiempo, tramitas papelería de un crédito, viernes de juntas y cambios repentinos de puestos de trabajo, te buscan para arreglar un asunto personal, haces un viaje rápido para visitar un familiar, ten cuidado con problemas de huesos y rodilla, arregla papeles de la pensión alimenticia, tendrás un sábado de lo más divertido y alegre con amigos nuevos y amores fugaces , el domingo completamente familiar y tus números de la suerte son 01,23 tu color es el rojo.

Libra

Viernes de estar con mucho ilusión sobre las buenas cosas que viene en tu vida recuerda que estás en tu mejor etapa del año y de crecimiento económico solo trata de enfocarte en lo tuyo y seguir adelante ósea tener continuidad en todo lo que realices, eres el más coqueto de los signos del zodiaco y eso hace que todo mundo se fije en ti pero también hace que no tengas una relación seria trata de ser un poco más reservado en tus comentarios, te buscan para irte de fiesta el viernes y sábado , te llega un familiar de fueras, ya no pienses en lo que ti hicieron esos malos amores ya trata de cerrar círculos y crecer más como persona, te compras ropa y un perfume, tu números son 12,40 tu color es el amarrillo.

Escorpión

Viernes va ser un gran día para este signo del zodiaco tendrán la buena suerte que en todo lo que realicen se les multiplique y los problemas que tenían los verán resueltos en todos los sentidos y mas en lo sentimental ,trata de prender una veladora blanca y rezar el salmo 91 para que su energía se multiplique más en este días 17 de mayo, te estas enamorando de alguien del trabajo así ten cuidado para que no salgas lastimado , te compras una bicicleta para hacer ejercicio, tomas un curso de verano los sábados y será de idiomas, tu número de la suerte es 19,60 tu color es el blanco.

Sagitario

Fin de semana de lo más divertido y alegre lo van a pasar de lo mejor tendrás la suerte de conocer personas muy afines a tu carácter y estar hablando de amor a primera vista solo ten cuidado de no salir con amores prohibidos y buscar una pareja estable, tramites de un papelería de escuela y pagos atrasados, embarazo en puerta para los sagitario que están casados, te invitan a una boda familiar, arreglas tu casa para vivir mas cómodamente , ten cuidado te están vigilando trata de poner protección en tu casa por eso de los robos, eres muy buen amigo y leal por eso siempre vas estar rodeado de personas muy compatibles a ti, tu número de la suerte son 33,99 tu color es el verde, ten cuidado con las caídas trata de no hacer deportes extremos y caminar con mas cuidado.

Capricornio

Viernes de estar con mucho trabajo y estar resolviendo problemas familiares pero no te preocupes tanto que en este día 16 de mayo la buena suerte estará de tu lado para salir victorioso de cualquier situación así a tener toda la buena actitud, te llega la invitación por parte de un amigo a irte de viaje , tramitas papelería de pasaporte y residencia del extranjero, no trates de componer a todo mundo tu solo da tu consejo y si lo quieren tomar bien recibido, ten cuidado con problemas de cadera y pierna trata de no levantar cosas pesadas, tus número de la suerte son 21,30 tu color es el rojo y tu mejor día es el domingo te llenaras de buenas energías a tu alrededor

Acuario

Fin de semana de estar tratando de poner un negocio y de cambiarte de trabajo recuerda que tu signo siempre trata de salir adelante y crecer económicamente , trata de no decir mentiras a tu pareja y si sientes que no se quieren es mejor decirlo y darse un tiempo, te haces un tatuaje , ya no recuerdes tanto el pasado ese amor ya no va volver y es mejor salirte a conocer personas mas compatibles , te haces un tratamiento para tu piel y cabello, ya no seas tan esplendido y trata de ahorrar más para un buen futuro, recuerda que el amor y la amistad no se compra se da así que busca personas sinceras en tu vida, tus números de la suerte son 14,50 tu color es el verde y tu mejor día es el sábado.

Piscis

Viernes de estar con mucho trabajo estar conociendo personas muy importantes en tu vida recuerda que tu signo atraviesa por una etapa de crecimiento profesional así que no lo dudes vendrás nuevas oportunidades de trabajo, trata de ya dejar ese amor que no es para ti y avanzar más como persona recuerda que él te ama no te hace daño así no te acostumbres a los malos tratos, te invitan a una fiesta este fin de semana que el amor estar rodéate muy pronto solo ten calma, trata de darte unos baños con pétalos rojos y blancos y tantita sal en grano el sábado para renovar la energía del amor, tendrás un golpe de suerte el día mágico 17 de mayo trata de hacer todo los cambios necesarios en tu vida y tus números de la suerte son 17.88 tu color es el amarrillo.