Horóscopo de Nana Calistar HOY: Virgo, Capricornio y Leo, qué les pasa a los signos este 15 de mayo

Nana Calistar nos tiene poderosos mensajes para este jueves 15 de mayo, un día en el que por efeméride festejamos a los maestros; sin embargo, la energía también tiene mucho por decirnos y de ahí que sea indispensable conocer su horóscopo para llenarnos de abundancia.

En las predicciones de hoy, Nana Calistar nos revela que Virgo, Capricornio y Leo serán tres de los signos más afortunados de todo el horóscopo, pues con ellos se comenzarán a ver cambios importantes como es el caso de transformaciones, nuevos proyectos y suerte en el amor son algunos de los cambios importantes que comenzarán a ver en las próximas horas.

Sin embargo, estos tres signos zodiacales no son los únicos que reciben un importante mensaje hoy y es por ello que te invitamos a leer el horóscopo para tu signo, pues las buenas noticias no paran, aunque no debes de preocuparte si de pronto te sientes melancólico. ¡Es la energía del día!

Horóscopo para hoy 15 de mayo

Aries

Se vienen días en los cuales vas andar algo melancólico al recordar personas del pasado que fueron importantes en tu vida y que por cuestiones de la vida tuvieron que salir. Una amistad te contará chisme, te dejará en shock al revelar ciertos secretos que saldrán a la luz. Deja de quejarte por tu cuerpo si algo no te gusta échale ganas para estar como quieres, con quejarte no lograrás ni mauser. Amor a distancia empezará a debilitarse por tercera persona en cuestión, recuerda que amor de lejos es amor de pend3j0z.

Tu fuerza, determinación y valentía son quienes te han llevado a lograr lo que te propones, no permitas que tus sueños se vean opacados por pensamientos pesimistas de amistades, familia o pareja, cada que te diga alguien que no se puede demuéstrales lo contrario. Los golpes que te dio la vida te han hecho alguien más duro o dura de corazón, pero en la medida que conozcas personas volverás a ser el o la misma de antes pues está por llegar a tu vida un ser que te hará volver a creer en la felicidad, no temas a encontrarlo ni pongas obstáculos para que se acerque a ti. Un viaje se aproxima, planea bien las cosas para que salga de la mejor manera. Aguas con gastar a lo tonto mi amor, no estás para perder tu dinero en cuestiones que no necesitas, requieres invertir un poco más en ese negocio que tienes en mente. Números de la suerte 23, 36 y 77.

Tauro

Que no te estresen esos problemas, trata de vivir sin dar explicaciones y de disfrutar la vida como si hoy fuera tu último día. El que no arriesga no gana así que dale con todo a ese proyecto que has traído en mente. En el amor estarás algo tenso por ciertos problemas que surgirán por malentendidos con tu piores nada. Si no tienes una relación es momento de despabilarte y darle vuelo a la caricia, que te valga el qué dirán. Familiar requiere de tu atención porque podría sentirse solo y triste y estar desarrollando alguna enfermedad.

No confíes en personas que conocerás en este fin de semana pues podrían meterte en chismes y después no vas a encontrar la salida. En tu círculo de amigos tienes demasiados que solo te buscan cuando se les atora algo o cuando requieren de ti, pero cuando tus andas que te lleva la tostada de todos no se hacen uno solo, es ahí cuando debes aprender a depurar y dejar en tu vida solo a quienes de verdad valen la pena. Un proyecto en mente podría materializarse si comienzas a trabajar desde hoy en él, te va a dejar muy buenas ganancias. No desconfíes tanto de esa amistad si sigue a tu lado es por algo, solo aprende a confiar un poco sin bajar la guardia.

Géminis

Si tienes una relación ten cuidado con una amistad de tu pareja pues estará llenándole el buche de piedras a tu pareja para lograr disgustos contigo. Eventos sociales o reunión con amistades en puerta, aprende a observar, callar, guardar, y utilizar dicha información en el momento oportuno. No tienes necesidad de dar más de la cuenta por quien solo te ofrece migajas, deja de andar de migajera y de pepenadora de amor. Amistad está por disculparse por error del pasado, ten cuidado porque podría volver a traicionarte. Expareja dará señales de vida, recuerda que las personas no cambian así que no te arriesgues sino quieres pasar por las mismas situaciones.

Aprende a vivir individualmente y cuando menos lo esperes encontrarás quien te llene por completo. Amor con amor se paga, quita de tu vida y mente a esas personas que no hacen nada por estar a tu lado. Ya déjate de cuestiones absurdas que no te aportan nada, aprende a ver a las personas como son y sin disfraces, a veces te pasas de buena gente y por eso sales dañado o dañada, ponte las pilas y comienza a trabajar en tu felicidad no permitas que ningún hijo de la tostada te vuelva a jugar chueco.

Cáncer

Vienen pérdidas materiales y una amistad tuya terminará su relación y podría caer en una depresión bastante fuerte de la cual necesitará mucho de su ayuda. No temas a cambios en tu trabajo pues te ayudarán a mejorar muchísimo. Elimina gente tonta de tu vida que lejos de sumarte solo te resta. Cuida mucho lo que comentas pues te podrías meter en problemas bien grandes por andar con la lengua bien afilada. Ten presente que la vida es una y no la puedes desperdiciar en personas que no tienen la intención de darte su tiempo y atención.

Empezarás un ciclo lleno de oportunidades para mejorar en tu carácter, a veces reaccionas sin pensarlo y te desquitas con amistades, pero eso se debe a las traiciones que has llevado anteriormente. La soledad jamás será un problema para ti solo que a veces te tomas las cosas muy apecho. Cuídate a quien le aflojas tus caricias pues podrías enamorarte de la persona equivocada y confundir ganas de una noche de pasión con amor. No tengas miedo a darte una segunda oportunidad en lo que viene siendo el amor, si antes te lastimaron no debes de temer a volverte arriesgar pues la vida te pondrá en tu camino la felicidad que necesitas. Tus números de la suerte para este fin de semana son el 23, 45 y 78.

Leo

Etapa de renovación muy buena pues sabrás darte cuenta quiénes de las personas que te rodean valen la pena y quienes no te sirven ni para ir a incomodar a su madre. Te va a caer en la punta un comentario muy tonto de una amistad que hará que te alejes de él o ella. Ten cuidado con golpes o caídas que estarán a la orden del día, podrías ir a parar al hospital. Si tienes una relación no seas tan exigente con tu pareja, algunas veces le presionas y exiges mucho y quieres manejarle a tu imagen y semejanza y de ahí comienzan los pleitos.

Ten cuidado con una amistad que te rodea en estos momentos, podría meterte en problemas muy complicados con tu pareja en caso de tener, o con una persona que andas pretendiendo. Si tienes pareja ten cuidado porque se viene infidelidad en puerta el que busca encuentra así que ten cuidado. No hay razón para que te auto-dañes, tienes todo para ser feliz y te rodean personas verdaderamente importantes, está por llegar una persona que te hará cambiar tu manera de pensar y será por una red social. Con el tiempo podrían desarrollarse sentimientos muy fuertes entre ustedes pues te dará la confianza que nadie te había dado.

Virgo

Un nuevo proyecto se aproxima y podría consolidarse muy pronto, recuerda que las ventas y negocios de ventas son lo tuyo si te pones las pilas podrías conseguir mejores ingresos ahí. Cambios importantes en tu carácter, una persona te va a hacer más dócil pues sus actitudes comenzarán a volver a creer en la necesidad de enamorarte. Siempre que busques encontrarás así que ten cuidado en donde te metes. Cuídate de dolores de articulaciones y cuida mucho más tu alimentación.

Sueños premonitorios se aproximan que te van a indicar situaciones que están por suceder. Ya no te dejes influenciar por comentarios de otras personas, haz lo que consideres adecuado y haz caso a tu sexto sentido. Podrías necesitar mucho a una persona que físicamente ya no está a tu lado sin embargo su presencia espiritual te acompañará por el resto de tus días. No descuides tu salud y cuerpazo criminal pues estás en la mejor etapa de mejorar tu aspecto físico. Se vienen oportunidades muy buenas en el amor en caso de estar soltero o soltera solo pon atención porque podrías volver a equivocarte. ¿Qué tan buena será tu suerte en el amor hoy? (Foto: ChatGPT)

Libra

No te friegues tanto en el trabajo que al final no te vas a llevar ni mauser, trata de disfrutar más a las personas que te rodean y hacer lo que te gusta. Es momento de despojarte de cuestiones de tu pasado, no te culpes tanto y aprende de los golpes que te da la vida. No caigas en provocaciones tontas pues este fin de semana andarás algo bipolar y cambiante en tu carácter, pero eso se debe a ciertas situaciones que te tienen algo nervioso o nerviosa. Un expareja te ha recordado mucho sin embargo teme acercarse a ti, el karma le ha dado buenos golpes.

Llegarán personas a tu vida que te dejarán una gran enseñanza y de pronto y sin explicaciones se irán, no los detengas que sigan su mendigo camino que cumplieron con su ciclo. Eres muy ambicioso o ambiciosa y eso te va a ayudar a lograr todo lo que te propongas. Amor exprés se aproxima, pero ten cuidado pues podrías salir con tu domingo siete. Sentirás necesidad de buscar a una persona de tu pasado, pero podrías equivocarte y cometer los mismos errores. Visitas inesperadas en este fin de semana. Vienen oportunidades bastante buenas en este mes de mayo que deberás de aprovechar para incrementar tus ingresos.

Escorpión

Amistad se enfermará en estos días, no será nada de gravedad. Es importante que pienses en el futuro, pero también en el pasado para no cometer los mismos errores. Tu problema siempre será que buscas una persona con las mismas aspiraciones que tú, recuerda que polos opuestos se atraen, si sigues buscando la perfección en una relación jamás lograrás concretar nada. No temas a cambios en tu vida pues te llevarán a mejorar en muchos aspectos, recuerda que nuevos cambios traerán consigo nuevas oportunidades.

Pon mucha atención en este fin de semana a los hechos que sucederán pues podrías entrar en conflicto debido a que muchas cosas no te parecerán sobre todo la manera de actuar de varias personas. No tengas miedo al amor, te han lastimado y has lastimado, recuerda que son enseñanzas y aprendizaje para no cometer los mismos errores. Es momento que dejes de ser tan débil y pienses más en lo que puedes obtener, échales ganas a tus proyectos pues sueles dejar muchas cosas inconclusas. Se vienen cambios en tu economía bastante buenos, comenzará a mejorar mucho la cuestión de los dineros pero deberás de ser inteligente para no gastar en tonterías.

Sagitario

Debes aprender a cuidar tu entorno y no permitir que personas que no te suman te causen problemas y estrés, la vida da muchas vueltas y dentro de poco te darás cuenta de que esas personas que te dañaron comenzarán a caer a tus pies. Se ven embarazos en próximas fechas así que sino esta en tus manos deberás de tomar las debidas precauciones. Cuidado con una persona de piel blanca la cual podría meterte en problemas, es una persona del pasado que retorna a tu presente. Eres una persona determinada que logra sus metas, aunque a veces te desesperas si las cosas no avanzan rápido. Debes poner atención a los dineros porque podría comenzar una racha inestable, no gastes dinero que no tienes en cuestiones que no necesitas en estos momentos. Es importante que aprendas a ver la vida con más ligereza y paciencia. Has aprendido de tus errores y ahora puedes evitar tropezar con las mismas piedras si permaneces consciente de ello.

Un ingreso extra te ayudará a pagar deudas y a darte un gusto que has estado planeando. Es probable que una amistad que desaparece de tu vida sea para mejor, ya que ya no te aportaba positivamente. Un encuentro casual con alguien del pasado te hará recordar viejos tiempos. Debes ser más comprensivo con los demás y no juzgarlos demasiado. Reconoce que eres una persona dominante, pero quien te valore aceptará tanto tus virtudes como tus defectos. Una llamada o mensaje puede alegrarte el día, aunque quizás no obtengas la respuesta que esperas. Tienes mucha fuerza y luz; si canalizas bien tu energía, lograrás cosas excelentes. Los números de la suerte son 11, 34 y 98. El color que debes usar este fin de semana deberá de ser el blanco pues va a reprender energías negativas a las cuales estarás expuesto. Ten cuidado con caídas y golpes que estarán a la orden del día en próximas fechas.

Capricornio

Familiares te necesitarán más que nunca por una situación que estará enfrentando. No pienses tanto en el futuro y concentra tu tiempo en vivir tu día y dejar atrás todas esas tristezas que te han venido atormentando desde hace algún tiempo. Cuídate de la monotonía en tu relación en caso de tener una pues estas poniendo el lazo que te une a tu pareja en una cuerda floja, no sigan haciendo lo mismo o de lo contrario antes de lo que lo esperan entrarán en una etapa de cansancio y aburrimiento, una salida fueras de la ciudad podría revivir la llama del amor. Ten cuidado con caídas y partidas de madre pues podrías tener una lesión que te va a entorpecer algunos planes y hasta podrías ir a parar al hospital.

Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas. Urge limpieza de conciencia, saca pensamientos pesimistas y busca la manera de que cada pensamiento sea más positivo, lograrás ver el mundo de manera distinta. Requieres salir de casa y conocer nuevas cosas y personas, pues la felicidad no irá a tocar la puerta, quien busca encuentra y si te pones las pilas y das paso al amor en las próximas semanas estarás iniciando una relación bastante duradera. Números de la suerte 34, 67 y 89.

Acuario

Vienen grandes cambios en tu vida pues comenzarás a madurar mucho, date la oportunidad de tomar tus propias decisiones sin que nadie intervenga en ellas, es necesario que pongas un alto a esas personas que se han aprovechado de ti. Una amistad iniciará romance y será con una persona que la dañará demasiado al punto de terminar en terapia. Boda o fiesta de un familiar se comenzará a planear en las próximas fechas así que ve preparando tu ropa y ponte en forma.

Eres bueno o buena pa decir lo que sientes y expresar de tu ronco pecho lo que te agrada y no te agrada de los demás, aprende a autoevaluarte para que tengas una percepción de ti, busca la manera de cambiar esas cosas que no te parecen, no para complacer a otras personas, sino para mejorar en aspectos débiles de ti. La tentación podría hacerte caer en un error del cual podrías lamentarlo pues si tienes pareja podrías dañarla y hacerla sentir muy mal. Posibilidades de un viaje que comenzarás a visualizar en estas fechas. Si ya te engaño 2 veces lo volverá hacer muchas más, recuerda que las terceras oportunidades son un riesgo en donde puedes salir más dañado o dañada que la primera vez, así que deja de andar de pepenadora de amor.

Piscis

Un familiar sufrirá un accidente, cuídate de dolores en espalda y piernas pues estarán a la orden del día. Retorna amor del pasado y podría meterte en graves problemas. Un proyecto se te va a salar debido a envidia de gente que te rodea inclusive podrían ser miembros de tu familia. Ten presente que si las personas no te devuelven en la misma medida lo que das llegará el día en que te canses y mandes todo a la fregada. Entras en una etapa de grandes cambios, después de tanta sufridera comenzarás a ver la luz, quizás recaigas en estos días al extrañar a quien nunca más estará a tu lado, pero tu determinación y ganas son más para salir a delante y enfrentar cualquier situación que se te presente.

Expareja regresará a dañarte la existencia y a generarte problemas y conflictos. Una amistad se comprometerá o formalizará relación. Ten cuidado a quien le cuentas tus cosas pues podrías caer en una situación conflictiva derivada de chismes y malos entendidos. No te compliques la existencia ni te apures por cosas que tienen solución, tienes una vida por delante muy perra y personas maravillosas para ser feliz. Salte y disfruta cada momento que tienes, manda a la china a quien te cause dolores de cabeza y proponte materializar cada sueño, cambia la rutina de tu día a día pues te deprimes por hacer lo mismo siempre.