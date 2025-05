¿Qué tan saludable es comer un mango todos los días?

¿Te gusta el mango y lo comes todos los días?, no te juzgamos, pues es una de las frutas más deliciosas y refrescantes con las que nos podemos encontrar; la mejor parte es que nos encontramos en la mejor temporada para comerlos, misma que terminará el próximo agosto.

Sin embargo, cuando algo nos gusta mucho no solemos cuestionarnos qué tan buena o qué tan mala es para nuestra salud y es por ello que hoy ponemos bajo lupa el mango, pues en muchos hogares mexicanos es común que se coma todos los días ya sea recién cortado, solo, con chilito en polvo o en recetas que pueden ser congeladas, en postres, ensaladas o hasta en salsas.

Lo primero y más importante es recordar que ningún alimento es malo, sobre todo si se come en las cantidades adecuadas; en el caso del mango, se sabe que es una excelente fuente de fibra para mejorar nuestra digestión y ayudarnos a bajar de peso; antioxidantes para cuidar de nuestro cabello, piel y uñas, además de otros minerales esenciales para nuestro organismo.

Pero cuando se come en exceso o cuando se tiene alguna enfermedad existen contraindicaciones que no lo hacen la mejor opción para nutrirnos, esto aunado a que te harán pasar un mal rato en cuestiones digestivas. Es por ello que los expertos recomiendan no comer más de un mango al día, pero sólo en personas sanas; no olvides consultar a un experto que te oriente según tu caso.

¿Cuántos mangos sueles comer al día? (Foto: Pexels)

¿Cuáles son los beneficios de comer mango?

El mango es considerado un superalimento por los muchos nutrientes que aporta al cuerpo humano y por lo tanto, también por lo mucho que ayuda al correcto funcionamiento de nuestro organismo. Entre sus principales beneficios al comer esta fruta todos los días destaca:

Fortalece el sistema inmunológico. Los mangos al aportarnos vitaminas A y C nos ayudan a subir nuestras defensas.

Los mangos al aportarnos vitaminas A y C nos ayudan a subir nuestras defensas. Nos aportan antioxidantes. Éstos ayudan a prevenir enfermedades, a mejorar la salud de la piel y el cabello, y en general a proteger las células de los radicales libres.

Éstos ayudan a prevenir enfermedades, a mejorar la salud de la piel y el cabello, y en general a proteger las células de los radicales libres. Mejora el sistema digestivo. Gracias a sus encimas digestivas y a la fibra que contienen los mangos, es posible notar cambios positivos e incluso tratar problemas de estreñimiento.

Gracias a sus encimas digestivas y a la fibra que contienen los mangos, es posible notar cambios positivos e incluso tratar problemas de estreñimiento. Nos mantiene hidratados. Esta fruta es rica en agua, por lo que en primavera y verano te puede ayudar a mantenerte bien hidratado.

Esta fruta es rica en agua, por lo que en primavera y verano te puede ayudar a mantenerte bien hidratado. Regula la presión arterial y reduce el colesterol. Por lo que es ideal para cuidar la salud de tu corazón.

¿Y tú, cómo preparas el mango? (Foto: Pexels)

¿Qué pasa si uno come mucho mango?

De acuerdo con los expertos, no pasa nada si se come un mango todos los días; sin embargo, los problemas y afectaciones a la salud vienen cuando se come en exceso, pues al igual que cualquier otro alimento saludable, al comerlo de más puede detonar problemas de salud.

Te recordamos que los mangos son una excelente fuente de fibra y que ésta, cuando se consume en exceso puede llegar a afectar la salud digestiva y ocasionar problemas como hinchazón o gases, además que en algunas personas también puede ser un factor para provocar diarrea.

Por si fuera poco, esta fruta también es conocida por ser una de las que más cantidades de azúcar nos aportan, pues una sola taza aporta cerca de 23 gramos, que en exceso puede llegar a elevar los niveles de azúcar en la sangre. Es por ello que se debe de tener cuidado si la persona tiene diabetes o resistencia a la insulina.