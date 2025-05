Estas son las sandalias de los años 90 que están de regreso para el verano 2025, ¡úsalas antes que nadie!

La década de los años 90 estuvo marcada por las diferentes tendencias de moda que lucieron artistas como Britney Spears, Christina Aguilera, Mariah Carey, Shannen Doherty y Victoria Beckham, quien lideró esta escena, así como la musical junto a sus excompañeras de Spice Girls.

El tiempo no se ha detenido y la moda no ha dejado de evolucionar, pero en 2025 la nostalgia ha invadido y eso ha provocado que lo mejor del pasado regrese, aplicando el lema “la moda es cíclica”. Numerosas marcas se han inclinado por revivir las tendencias clave de los años 90 y los zapatos no son la excepción.

Una de las principales tendencias de zapatos para el verano de 2025 son las sandalias con tiras cuya principal característica es la sencillez que se apega al estilo minimalista. Esto dota de elegancia a este tipo de calzado que también es considerado femenino debido a las finas líneas de las tiras.

Las sandalias con tiras están en tendencia este 2025. Foto: bryanstepwise.

Firmas como Burberry, Courrèges y Max Mara apostaron por las sandalias con tiras, lo que explica porqué su presencia está incrementado y se posiciona como el calzado infalible de 2025. Al respecto, Vogue México y Latinoamérica asegura que estas son las sandalias en las que se debe invertir, ya que son básicas debido a que son acordes a looks para playa, pero también para salidas casuales en la ciudad e incluso eventos formales.

El tacón cuadrado igual es básico en el calzado. Foto: Oku.

Cómo usar las sandalias con tiras en el verano de 2025

Un plus de las sandalias con tiras es que se pueden usar de varias maneras, sobre todo durante el verano; lo principal es determinar qué tipo de estilo se quiere tener, ya que esto ayudará a definir el look para facilitar la elección de los complementos, como accesorios, bolso y zapatos.

Los colores neutros son clave para la moda de 2025. Foto: SHEIN.

La guía de moda para usar estas sandalias de tiras incluye tres consejos:

Usar sandalias con tiras con prendas elaboradas con telas ligeras , lo que ayuda a reforzar el estilo veraniego

, lo que ayuda a reforzar el estilo veraniego Usar sandalias con tiras con prendas acorde al verano, como blusas con tirantes , shorts , bermudas y pantalones elaborados con lino

, , bermudas y pantalones elaborados con Combinar las sandalias con tiras accesorios de fibras naturales

Cómo elegir las correctas sandalias con tiras

Aunque este calzado se caracteriza por sus tiras, otros aspectos a considerar antes de comprarlas van de la mano de los diseños actuales; por ellos, los expertos en moda sugieren lo siguiente: