¿Cuál es la edad ideal para casarse, según la psicología?

Todas las parejas se casan con el deseo de durar toda la vida. Hay quienes planean perfectamente la edad en la que quieren casarse y otras personas simplemente dejan que el destino los sorprenda, pero para que un matrimonio dure y sea exitoso hay una edad considerada por la psicología como la ideal para llegar al altar.

¿Existe la edad perfecta para casarse? Según estudios e investigaciones, no hay una edad exacta para llegar al matrimonio, si no, un rango de edad sugerido si quieres durar mucho tiempo con tu pareja. Si bien, no hay una edad mágica, casarse demasiado joven o demasiado tarde puede implicar más riesgo si no hay estabilidad personal.

La edad ideal para casarse, no tiene que ver con un número, más bien está relacionado con condiciones psicológicas y personales ideales, como una estabilidad financiera, éxito, madurez emocional, independencia económica, y autoconocimiento.

También es importante considerar el tiempo previo de relación antes de dar el sí. Un estudio publicado en Journal of Marriage and Family Resalta que las parejas que se casan después de conocerse durante al menos 1-2 años tienen mayores probabilidades de mantenerse juntas, más allá de la edad.

También es importante considerar el tiempo previo de relación antes de dar el sí | Foto: Freepik

Un estudio realizado por el profesor de la Universidad de Utah experto en Estudios de la Familia y Sociología concluyó que la edad ideal para casarse y reducir el riesgo de divorcio está entre los 28 y 32 años. Según lo mostrado en su investigación, casarse antes de los 25 años o después, de los 35 años aumenta significativamente el riesgo de divorciarse. Teoría llamada “la curva del divorcio en forma de U”: el riesgo de divorcio baja hasta los 32, y luego empieza a subir otra vez.

La edad ideal para casarse y reducir el riesgo de divorcio está entre los 28 y 32 años | Foto: Freepik

Ventajas de casarse entre los 28 y 32 años

Madurez emocional y autorregulación (suelen estabilizarse después de los 25).

Claridad en metas de vida y carrera.

Experiencia suficiente en relaciones para saber lo que se busca.

Capacidad de tomar decisiones conscientes más que impulsivas.

¿A qué edad se casan los hombres y las mujeres en México?

Según los datos más recientes del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), actualizados en su Estadística de Nupcialidad 2023, la edad promedio al casarse ha ido aumentando en la última década, pero también hay una disminución general en el número de matrimonios y un aumento de la edad al contraer matrimonio, en especial en zonas urbanas, mientras que las uniones libres (sin matrimonio legal) también van en aumento.