Merz Aesthetics® presenta su nueva campaña, Be Yourself y Montserrat Oliver nos cuenta más desde su experiencia

Durante muchos años ha existido un amplio debate sobre la medicina estética y sus aportaciones en el cuidado de la apariencia, sin embargo, su contribución va más allá, pues se considera una herramienta que acompaña a las personas en el importante proceso de reencontrarse con su mejor versión: la más segura, la más auténtica y con la belleza que las hace únicas.

En entrevista, Monterrat Oliver habla desde su experiencia de la nueva campaña Be Yourself de Merz Aesthetics®, una empresa larga tradición en la innovación responsable de soluciones estéticas.

¿Cuál es el objetivo principal de la campaña Be Yourself de Merz Aesthetics®?

La campaña Be Yourself de Merz Aesthetics® busca motivar a las personas a mostrar su verdadera esencia a través de la confianza que construyen desde el interior. Así como cada persona es única, con esta campaña Merz Aesthetics® invita a que las personas encuentren su ‘yo’ más auténtico. Me encanta ser parte de Be Yourself porque está dirigida a las personas que saben exactamente quienes son y no dejan que se les impongan estándares de belleza, que no permiten que nadie les diga cómo deben ser.

¿Qué mensaje se busca transmitir con esta campaña?

Definitivamente, con Be Yourself, Merz Aesthetics® busca reafirmar el poder que existe en las personas, mostrándoles que pueden lucir su belleza auténtica sin parecerse a nadie más, porque la belleza ya está en cada una de ellas. Con tratamientos como la hidroxiapatita de calcio, un bioestimulador regenerativo de Merz Aesthetics®, las personas pueden reflejar su seguridad y autenticidad, proyectando una imagen fresca y renovada gracias a los beneficios que este tratamiento genera en la piel del rostro y del cuerpo.

¿Qué beneficios estéticos y emocionales promueve Merz Aesthetics® a través de esta campaña?

Al ser una empresa con más de 115 años de experiencia en la medicina estética, Merz Aesthetics® es líder mundial en este sector y promueve la confianza de las personas con una misión muy clara: impulsar la confianza de las personas ayudándolas a verse mejor, sentirse mejor y vivir mejor. Y esto lo logran a través de tratamientos no invasivos que destacan los rasgos naturales de cada paciente que acude con los médicos especialistas. A diferencia de las cirugías o tratamientos que buscan replicar los resultados estandarizados de otras personas, con los tratamientos de Merz Aesthetics® las personas tienen la seguridad de que conseguirán resultados naturales gracias a que sus tratamientos son biocompatibles; es decir, las fórmulas de Merz Aesthetics® contienen compuestos que ya están presentes en la piel, su absorción y re-aplicación es totalmente segura. Además, en la campaña Be Yourself explica los beneficios de la hidroxiapatita de calcio, que me he aplicado varias veces con médicos especialistas. Me encanta porque las personas no saben qué me hice pero sí notan que mi piel está más firme, luminosa y saludable.

¿Qué fue lo que te dio más confianza de probar tratamientos de Merz Aesthetics?

Conocí la marca hace casi 20 años gracias a mi dermatólogo. Desde entonces, casi cada dos o tres años renuevo mi tratamiento de Merz Aesthetics® porque adoro los resultados. Lo que puedes esperar es que se revitalice la firmeza de tu piel y se vea más saludable, sin exagerar ningún rasgo. De hecho, comienzas a notar los cambios muy pronto, en unas semanas, y duran hasta dos años. Me encanta que con estos tratamientos luzco natural, mi piel se siente más hidratada, más firme y con mayor elasticidad sin necesidad de una cirugía. Así que cuando en 2023 me invitaron a ser su embajadora no lo dudé ni un segundo. Ahora, me honra mucho que me hayan elegido de nuevo para representar a la marca en esta campaña.

También, contar con la guía de un experto como mi dermatólogo me da la confianza de acceder al mejor tratamiento posible de la mano de un profesional que sabe exactamente qué busco en un tratamiento estético. Quiero lucir siempre como yo misma y no con unos labios súper inyectados ni con unos pómulos marcados. Quiero ser Montserrat siempre, que mi cara se conserve con los rasgos que me hacen única.

Desde tu experiencia, ¿Qué tipo de resultados notaste con la bioestimulación regenerativa?

Es una gran pregunta, porque como paciente busco que todos mis tratamientos tengan un resultado natural, que no alteren los rasgos típicos de mi rostro. No busco cambiar, sólo potenciar la salud de mi piel. Con el bioestimulador regenerativo de Merz Aesthetics® obtengo resultados naturales porque la hidroxiapatita de calcio trabaja a nivel celular, como me ha explicado mi dermatólogo. Si te fijas en mis fotos de hace unos años y las más actuales notarás que mis rasgos se mantienen pero le doy mantenimiento a mi piel con esta fórmula para obtener firmeza, elasticidad e hidratación. Y me ha sentado de maravilla, por eso la sigo usando.

¿Cómo redefine Be Yourself los estándares tradicionales de belleza?

El espíritu de la campaña, más que redefinir, es impulsar a las personas a sentirse más cómodas en su propia piel y siendo como quieren ser a través de un tratamiento que dota de hidratación y firmeza a su cutis. Más bien, Merz Aesthetics® busca romper con la idea de que la belleza es un estándar, ésta se construye desde la confianza que tienes de ser tú misma en todo momento, cuando te ves al espejo y amas lo que ves sin necesidad de parecerte a otra persona. Eso es lo que busca Merz Aesthetics® y es lo que me cautivó para ser parte de esta nueva campaña. Me encanta verme al espejo y reconocerme, adoro conservar mis rasgos naturales que me hacen única. Creo que esa es la verdadera belleza, la autenticidad de cada persona.

¿Qué valores y filosofía de marca comunica Merz Aesthetics® con esta campaña?

Tanto con la campaña de 2023 como con Be Yourself en 2025 me queda claro que los valores y filosofía de Merz Aesthetics® se concentra en impulsar la confianza de las personas ayudándolas a verse mejor, sentirse mejor y vivir mejor. ¿Y cómo lo hacen? Con tratamientos no invasivos que les permiten destacar aquello que ya tienen en su piel, los compuestos como colágeno, elastina y la hidratación que nuestro propio cuerpo genera. Con la edad, disminuyen estos compuestos y se nota en la falta de firmeza. La hidroxiapatita de calcio le dice a tu piel “despierta, genera todo lo que te hace lucir fresca” y con este compuesto tu rostro recupera la elasticidad, firmeza e hidratación que disminuye a medida que envejeces.

Además, me encanta que Merz Aesthetics® siempre deja claro que no se trata de magia sino que a la par de los tratamientos debes llevar una vida saludable, dormir bien, comer balanceadamente y hacer ejercicio. Ven los tratamientos estéticos como una herramienta más dentro de un estilo de vida enfocado en el bienestar integral, donde la verdadera belleza nace de sentirte segura y creando la belleza desde adentro.

Puedes conocer más en:

-Instagram: @merzaesthetics_mx

-Facebook: Merz Aesthetics MX

MMV