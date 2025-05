La Güera de las Estrellas: revela cómo activar y atraer el dinero y la riqueza

La Güera de las Estrellas viene este lunes a El Heraldo de México para hablar sobre el dinero y cómo atraerlo. Nos explicará las diferencias entre abundancia, riqueza y dinero. También nos compartirá quiénes son los signos del zodiaco más compasivos y quienes destacan por un excelente manejo de su dinero.

La psíquica de México dará a conocer cuáles son los signos del zodiaco que tendrán abundancia económica y el dinero no faltará en su cartera. Algo con lo que la astróloga es muy puntual es que seamos claros en lo que pedimos al universo. Agradecer por adelantado para que llegue a nosotros todo lo que pedimos.

Si tienes un negocio, las astróloga nos dirá cuáles son los amuletos y santos que son los ideales para atraer el dinero y la abundancia económica. También nos dice cuáles son los amuletos que limitan el dinero y las oportunidades para que los saquemos de nuestra. casa o negocio de inmediato.

Si tienes plantas en tu hogar, más vale que sean las indicadas, pues la astróloga refiere que hay plantas que son muy buenas para el dinero, pero existen muchas otras que alejan el dinero, son de mala suerte y atraen lo negativo, por lo que es importante saber cuáles son las indicadas para nuestro hogar o negocio.

¿Cómo atraer el dinero y la abundancia?

La astróloga recomienda quitarse el miedo ante la riqueza, señala que no debemos tenerle miedo al dinero, sino ser conscientes de lo que tenemos. Pues de lo contrario no vamos a poder atraer. Explica que cuando lleguemos a una estabilidad económica y no tengamos miedo de perderlo, llegará solo.

La Güera de las Estrellas explica que para que la economía llegue correctamente a nuestra vida debemos ser específicos con lo que pedimos, decir las cantidades y aclarar que queremos abundancia económica, pues existe la abundancia en salud, en amor y en emociones y son cosas diferentes.

Amuletos para atraer dinero

Amuletos con el signo de pesos

El dólar

Coronas de ajos

Amuletos para los negocios

Palmas de cuaresma

Sábila

San Martín Caballero

San Juditas

San Charbel

Arcángel Rafael

Ritual a San Martín Caballero para atraer dinero

Frente a la imagen de San Martín Caballero, uno de los más poderosos para el dinero, se debe colocar un vaso con alfalfa, este vegetal se debe poner en honor al Santo, sin embargo, la planta debe ser “robada” o tomada de otra persona, al colocarla a la imagen se le debe pedir abundancia económica para nuestro negocio.

¿Qué plantas no atraen la abundancia ni el dinero?

Planta con espinas sábila, cactáceas cactus: genera discusiones y pleitos

Sábila: debe ser únicamente preparada con listones rojos o curada.

Plantas de mala suerte

Cuna de moises: trae lágrimas

Pata de elefante: trae dedas y estancamiento

Plantas para el dinero

Planta de la moneda

Bambú

Monedero

Albaca, romero, ruda

Palmas

Espadas de San Miguel

Helechos

Millonaria

Los signos que van a tener más dinero en 2025

De acuerdo con las predicciones de La Güera de las Estrellas, este 2025 serán cinco los signos zodiacales que triunfarán en el dinero. Este año les llegará la abundancia económica y podrán gozar de mucho dinero. Si eres uno de los afortunados, tu signo zodiacal aparecerá en esta lista.