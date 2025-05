7 regalos que mamá NO QUIERE por el Día de las Madres y que debes evitar darle

¡El Día de las Madres nos respira en la nuca!, y ahora que mayo inició formalmente tienes prohibido dejar para el último momento el regalo que le entregarás a tu mamá, a tu abuela, a esa tía que también es tan importante para ti o para la esposa con la que formaste tu propia familia y hogar. ¡Y no digas que no te lo advertimos!

Pues el adelantarte a las compras non sólo te llevará a ahorrarte dinero, sino para de verdad conseguir algo que sea de calidad para tu mamá, pues aunque las mamás no lo digan, ¡hay regalos que detestan! La razón de ello es que simplemente hay cosas que no quieren o que más que ser útiles para ella, sus gustos y vida diaria, están pensados para que hagan las tareas del hogar.

Así que sácate de la cabeza que una plancha, una vajilla o una lavadora pueden ser la opción perfecta, pues fomentan estereotipos y machismo interiorizado. En cambio, concentra tu energía en buscar algo que verdaderamente valga la pena y que de verdad haga feliz a tu mamá en el Día de las Madres.

Le preguntamos a ChatGPT cuáles son los peores regalos que les podemos entregar a las mujeres el 10 de mayo y esta fue su respuesta. De acuerdo con lo que la IA nos reveló, estos presentes les resultan poco útiles, especialmente si ellas no han expresado directamente que los desean; asimismo, cometer errores como elegir la talla incorrecta en la ropa, ¡les puede arruinar el día!

Si le regalas flores, asegúrate de que sean frescas. (Foto: Pexels)

¿Qué no regalar el 10 de mayo?

Aunque muchos regalos comunes el 10 de mayo son las tazas, los globos o peluches, no necesariamente son la mejor opción para regalar durante el Día de las Madres. Si ya estás pensando en cómo vas a sorprender a tu madre en esta importante fecha y no sabes qué darle, aquí hay una lista de lo que debes evitar, ¡sin importar el qué!

Electrodomésticos de trabajo doméstico (a menos que ella lo haya pedido). Ejemplo: aspiradoras, licuadoras o planchas. Estos pueden dar la impresión de que solo se valora su rol en las tareas del hogar. Artículos genéricos o sin personalización. Como tazas o camisetas con mensajes muy trillados o impersonales (“La mejor mamá del mundo”), especialmente si no hay un esfuerzo emocional detrás. Productos de belleza genéricos o para "mejorar su apariencia". Cremas antiarrugas, balanzas o productos de dieta pueden parecer ofensivos si no se han solicitado. Tarjetas o regalos de último minuto sin emoción. Si se nota que fue comprado a la carrera, puede transmitir falta de interés o importancia. Ropa interior o ropa de mal gusto o talla incorrecta. Especialmente si no se conoce bien su estilo o preferencias. Regalos para la casa en vez de para ella. Como decoraciones, utensilios de cocina o cosas que terminan beneficiando a toda la familia, no solo a ella. Nada. No dar ningún detalle, ni siquiera una llamada o unas palabras sinceras, suele ser lo más decepcionante.

Si bien estas son las principales recomendaciones de la IA para evitar regalarle a mamá por el Día de las Madres, lo cierto es que la lista puede crecer todavía más con otros artículos de los que también te daremos detalle. Es importante que también tengas en cuenta que el regalo o reglaos que le entregues a tu progenitora y que no sean de su gusto te pondrán en evidencia de que no la conoces lo suficiente.

Entre otros regalos que las mamás no quieren destacan las pijamas, perfumes de fragancias que no le gustan y por lo tanto, no usará, cosas para las mascotas, artículos de decoración para el hogar (a menos que los desee o coleccione), ramos con flores secas o marchitas, cosas usadas.

¿Qué le puedo regalar a mi mamá el Día de las Madres?

Si en la lista anterior encontraste ideas de regalos que pensabas entregarle a tu mamá el Día de las Madres y ahora no tienes idea de qué regalarle para el 10 de mayo, aquí te compartimos algunas alternativas que seguramente le fascinarán a tu mamá, abuela o esposa. ¿Te gustan?