Horóscopo Mizada Mohamed HOY: Los signos del zodíaco que enfrentarán DUROS RETOS del 1 al 4 de mayo

Durante este fin de semana, algunos signos del zodiaco pueden enfrentar ciertos retos debido a movimientos planetarios, como Mercurio retrógrado, conjunciones intensas o cambios lunares, así lo afirman las predicciones de la astróloga Mizada Mohamed, y aquí te decimos a detalle qué es lo que tendrán que enfrentar.

De acuerdo con las predicciones de la astrología y de interpretación de Mizada Mohamed, será un mes de cambios importantes, introspección y nuevos comienzos, marcado por el fin de Mercurio retrógrado, que termina el 15 de mayo, y por varios eventos astrales que impulsan la acción, el cierre de ciclos y el crecimiento personal.

Por Mercurio retrógrado hasta el 15 de mayo, continúa un periodo de revisión, introspección y cuidado con la comunicación, tecnología y documentos. Mizada suele decir “haz lo que debes hacer y deja que el universo actúe”, es un buen momento para planear, no para ejecutar grandes decisiones todavía.

Aprovecha la Luna nueva en Tauro el 6 de mayo porque será ideal para sembrar intenciones relacionadas con el dinero, la seguridad personal y el amor propio. En la segunda mitad de se despejan los caminos. Regresan las buenas noticias, acuerdos, claridad mental y fluidez en los proyectos.

Aprovecha la Luna nueva en Tauro el 6 de mayo porque será ideal para sembrar intenciones relacionadas con el dinero | Foto: Freepik

Los signos que enfrentarán un fin de semana con retos

Estos signos no necesariamente tendrán un fin de semana malo, pero sí se les recomienda tener más paciencia, evitar decisiones impulsivas y revisar bien contratos o acuerdos, pues no se debe enfrentar a las consecuencias de una energía que no está a su favor.

Géminis : debido a Mercurio retrógrado, que es su planeta regente, puedes tener malentendidos en la comunicación, retrasos en proyectos o conflictos con personas cercanas.

Virgo : también regido por Mercurio, puede sentir desorganización o ansiedad por temas laborales o de salud.

Escorpión : los tránsitos intensos pueden provocar emociones profundas o situaciones de confrontación personal o profesional.

Acuario: Podría sentirse frustrado por la falta de avance en metas o por tensiones con figuras de autoridad.

Estos signos no necesariamente tendrán un fin de semana malo, pero sí se les recomienda tener más paciencia | Foto: Microsoft Copilot

