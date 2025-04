¿Cuánto tiempo se puede dejar a un gato solo en casa, según su edad, y cuáles son los riesgos?

Tener un gato no se debe de tomar a la ligara y es que cualquier persona con mascotas debe de saber que son una enrome responsabilidad, ya que sus vidas, salud, alimentación y enriquecimiento del ambiente que los rodea es algo que siempre tenemos que tener como una prioridad. Pese a ello, hay muchos motivos por los que en ocasiones nos vemos obligados a dejarlos solos en casa.

Si bien es cierto que esto es de lo más "normal", por ejemplo cuando tenemos que salir de casa para ir a la escuela, al trabajo o a actividades en las que las mascotas no son bienvenidas o se podrían encontrar en riesgo, lo que pocas personas saben es que existe un número de horas determinadas por expertos en las que no pasa nada si dejamos solos a los gatos. El tiempo varía según la edad del michi, pero hay muchos otros factores que se deben de tomar en cuenta, entre ellos la responsabilidad, ya que lo ideal es que no pasen demasiado tiempo solos.

De acuerdo con los expertos de Purina, el tiempo promedio en el que los felinos se pueden quedar solos sin que esto suponga un problema es de al rededor de 8 horas, es decir, lo de una jornada laboral. En cambio, lo anterior no es lo máximo que podrían estar por su propia cuenta, ya que un día entero tampoco debería de causarles problema; sin embargo, es fundamental recordar que más de 24 horas solos les puede traer problemas de estrés y ansiedad ante el abandono, ¡y ni hablar de si se quedan sin comida o agua!

Así que si frecuentemente tu michi se queda sólo en casa y por largos periodos, o bien, planeas salir de vacaciones y dejarlo en casa solo o con la visita ocasional de alguna persona de confianza que lo alimente y le ponga agua fresca, tienes que saber mucho más. Especialmente en los riesgos a los que se expone el animal y que lo rodean en casa, pero también en su bienestar. ¡Recuerda que su felicidad y salud son primordiales!

Los cachorros necesitan más cuidados y atención, ¡así que no los dejes solos! (Foto: Pexels)

¿Cuánto tiempo puedo dejar solo en casa a mi gato?

Antes de dejar solo en casa a tu gato debes de saber que el periodo de tiempo que puede estar sin compañía varía de acuerdo con su edad, al menos así lo explica el sitio de Purina. Pues si bien un michi adulto que ya es autónomo e independiente puede pasar largos periodos sin estar junto a un humano, con un máximo de 24 horas, siempre y cuando tenga alimento y agua a su disposición, los cachorros sí son dependientes a nosotros.

Recordemos que cuando tenemos gatitos bebés de menos de un año, ya sea junto a su madre o ellos por su propia cuenta, es indispensable brindarle todo tipo de cuidados que van desde un ambiente templado, leche maternizada, sus vacunas y desparasitaciones, cuidar su higiene y correr al veterinario en caso de notar algo extraño en su comportamiento o salud. Es por ello que en los primeros meses de vida, cuando son cachorros, no pueden pasar mucho tiempo solos.

¿Qué pasa si un gato está mucho tiempo solo en casa?

Tienes que saber que dejar demasiado tiempo solo a tu gato puede ponerlo en riesgo, en especial si se queda sin alimento y agua, pues la alimentación es básica para su supervivencia y salud. Por otro lado, expertos en veterinaria explican que cuando dejamos mucho tiempo a nuestras mascotas, éstas pueden comenzar a tener problemas en su salud mental a causa del abandono que sufren por horas.

Recuerda que si no tienes el tiempo suficiente para cuidar, jugar y enriquecer a tu mascota, lo ideal es replantearte su cuidado o contratar a alguien de confianza para que se haga cargo del michi. Algunos de los problemas en su bienestar cuando no reciben la atención necesaria pueden ser:

Aburrimiento

Ansiedad por separación

Cambios en su apetito

Estrés

Enfermedades que se manifiestan con vómitos o diarrea

Infecciones

Malestar al quedarse solos

Maullidos constantes

Tristeza

¿Y tú, dejas solo a tu gato? (Foto: Pexels)

¿Qué es mejor llevar al gato de vacaciones o dejarlo en casa?

La respuesta depende del lugar al que visites, la salud del animal y del tiempo de duración de las vacaciones, pues es importante que sepas que hay muchos factores que debes de conocer ya sea que decidas llevarlo contigo o dejarlo en casa y aquí te contamos algunos de ellos.