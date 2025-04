¿Cómo son los jeans cigarette, un clásico de los años 80 que regresó en 2025 para el street style?

Cíclica, esa palabra define a la industria de la moda porque las tendencias van y vienen sin importar la temporada, las estaciones e incluso las críticas. Este 2025 está de regreso una prenda que fue un éxito en los años 80: los jeans cigarette, así que es un básico para la primavera y el verano.

La década de los años 89 estuvo llena de moda maximalista porque seguir la regla "más es mejor" era un acierto. Pero también hubo propuestas más convencionales y los vaqueros cigarette lo demuestran debido a su atemporalidad.

A diferencia de los pantalones con pata de elegante y skinny, los jeans cigarette son de corte recto y permite lucir una silueta moderna y relajada. La estética de este modelo de vaquero no pasa desaparecida porque otra característica es el largo que llega al tobillo.

De acuerdo con Vogue México y Latinoamérica, los vaqueros cigarette son un "enigmáticos" gracias a su ajuste que desde los años 80 viste a las mujeres que se guían por la estética moderna. Esto explica por qué son una prenda que fácilmente se impone para los looks de street style.

Los jeans cigarette son un clásico de los años 80. Fotos: Pinterest: @GAP / @ragandboneny.

La princesa Diana, una referente de la moda con jeans cigarette

Aunque en los años 80 no se usaba el término it girl que hace referencia a quienes destacan en la moda debido a sus looks, la princesa Diana fue una exponente dado a su estilo y versatilidad. Los jeans cigarette fueron parte de su guardarropa, así que es un punto de inspiración para portar esta prenda este 2025, mientras se sigue lo mejor del street style.

Cómo usar los jeans cigarette en 2025

Las apuestas de looks para este 2025 incluyen vaqueros, especialmente el jean cigarette que es fácil de combinar porque su estética es atemporal. Para seguir el estilo de Lady Di basta con seguir cinco normas de moda:

Estos pantalones se caracterizan por su estética de corte recto y largo hasta el tobillo. Foto: Pinterest @WhoWhatWear.

Usar blusas o playeras oversize Elegir prendas lisas o con estampados discretos Usar zapatillas deportivas, como Converse o Samba Usar sandalias planas o alpargatas Sumar accesorios, como bolsas de mano o cruzadas

Un dato a considerar es que los jeans cigarette no tienen que ser de tela de mezclilla porque incluso hay pantalones de vestir que siguen la estética de corte recto y largo hasta el tobillo. Estás opciones son ideales para quienes desean armar looks semiformales o formales; en este caso, también se pueden seguir los consejos anteriores que parte de las apuestas de moda de la princesa Diana.