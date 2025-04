Virgo y Capricornio arrasarán con la suerte de la semana del 7 al 11 de abril, predicciones de Mhoni Vidente

Algo se destraba la semana del 7 al 11 de abril, y por fin empiezan a acomodarse las cosas como deseabas. Es un bien momento para tener un periodo de reflexión sobre lo que viene para tu vida, y tendrás la ayuda de Mercurio que se despide de su etapa retrógrada para ayudarte a expresar los deseos de hablar y de expresar lo que queremos, pero no será impulsivo, sino todo a su tiempo.

Horóscopos de la semana, predicciones de Mhoni Vidente del 7 al 11 de abril

Aries

En la carta del tarot te salió el Sol que significa grandeza y estabilidad es decir que sigues por buena racha solo trata de no tomar decisiones precipitadas que es mejor pensarlo dos veces lo que vayas a realizar y así tener la seguridad máxima del éxito, cuidado con problemas de legales se mas cuidados en lo que firmas y decides comprar, esta semana sigue tus festejos a lo grande con regalos que no esperabas que te hará sentir muy feliz, cuídate de los enemigos que están ocultos es decir siempre protégete de energías negativas visualizándote un capullo de protección y energía del Arcángel Miguel.

Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 13 ,22 y 54, tu color es el verde y rojo, tus signos compatibles es géminis ,leo y capricornio, te relacionas con gente de poder y del extranjero para nuevos rumbos en tu trabajo o trata de hablar con tus superiores en tu trabajo para que te reconozcan tu laboral y te den un aumento recuerda que él no habla Dios no lo oye así a pedir que se te dará, tendrás una invitación de salir de viaje en esta semana con tu familia y amigos , tramites de tu maestría y sacar tu título, una hermana se casa y te invitan de padrino.

Recuerda que eres el signo más fuerte y líder del zodiaco y eso te hace tener una misión en tu vida para ayudar a los demás así que no lo hagas a un lado y acepta tu destino, en el amor seguirás con tu pareja y estarás muy estable, mandas arreglar tu carro y pagas el seguro, te compras ropa para un evento muy importante laboral, trata de dormir más y deja de pensar en lo que no fue. SEMANA DE SEGUIR CON TU META DE SER UN TRUINFADOR.

Tauro

La carta del tarot El Emperador que nos dice que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy que debes de continuar con tu fuerza académica o el negocio que tanto deseas que son tiempos de realizar que las energías cósmicas estarán a tu favor, libérate del miedo y de los complejos del pasado que solo te dan ataduras que no te dejan ser feliz, una cosa es no te rindas en proyectos positivos y otra ser terco en situaciones que no eran para ti aprende a diferenciar y trata de no buscar problemas donde no los hay, tu mejor día es el lunes, tu color es el rojo y amarrillo.

Tus números mágicos 03,17 y 24, tu signo compatibles virgo, capricornio y acuario, será una Semana de muchos cambios en tu casa y alrededor tuyo recuerda que en estos días los Ángeles te van ayudar a estar mejor en tu vida , tramites de un curso o seguir con tu escuela universitaria, cuídate de dolores de espalda y cuello ten cuidado con tu ejercicio fuerte o deportes extremos ahora en tus vacaciones, empiezas a ver que las personas te toman más en cuenta en sus decisiones y te dan más autoridad en tus opiniones, te invitan a un cumpleaños en esta semana, también la suerte en cuestiones amorosas y conocer gente nueva recuerda de no confundir el amor con la amistad, tendrás un dinero extra por una deuda del pasado, te invitan a un negocio de publicidad y ventas, TU META DE ESTA SEMANA SEGUIR AVANZANDO Y VOLTEAR ATRÁS.

Géminis

La Carta del tarot es la Estrella que sin duda es la semana mágica para tu signo lo que tanto esperabas llegara y eso te hará sentir mejor recuerda que todo lo que realizas como tu trabajo, ejercicio y una mejor actitud es para tu bien no para que los demás se fijen en ti que lo mas importante en la vida eres tu, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 05,21,29 ,tu color es el amarrillo y naranja, tus signos compatibles son virgo, libra y acuario, corta lazos del pasado que solo te quitan pensamientos positivos y vuelve hacer una vida productiva.

Arriésgate a cambiar de trabajo o poner un negocio que las energías cósmicas estarán de tu lado, en esta semana tu signo tendrá la oportunidad de salir de los problemas sentimentales y familiares recuerda que van ser días de renovación espiritual , te estas enamorando de alguien más que no es tu pareja trata de poner en claro tu situación sentimental y quédate con quien más te quiera, serán unos días de abundancia en lo personal y por fin pones fin a todas las deudas que tenías pendientes pero traten de no volverse endeudar y administrarte más en tu vida diaria, tendrás un examen muy difícil así trata de ponerte a estudiar más, en el trabajo siguen los cambios muy fuertes y varias juntas con tus superiores, hablas con un abogado para arreglar papeles de divorcio o de pensión alimenticia, cuídate tu salud en cuestiones de presiona alta o exceso de grasa en el organismo así trata de seguir con tu dieta y ejercicio, tramitas pagos de colegiaturas, TU META DE ESTA SEMANA ES SEGUIR CON EL BUSCA DE LA FELICIDAD

Cáncer

La Carta del Diablo te toco esta semana y te dice que sin duda estas en el momento de nuevos retos y salir de cualquier situación complicada que las energías cósmicas se alinearan tu favor y podrás resolver todo lo que te rodea pero recuerda que esta carta del diablo nos dice que no dejes que nada y nadie te quite la felicidad que siempre te protejas de todos los que te rodean que siempre a tu signo lo traicionan, esta carta del diablo es dinero fácil y rápido y tus números mágicos son 02,10,66, tu color es el azul y amarrillo, tus signos compatibles escorpión, sagitario y piscis, visualiza tu éxito siempre y recuerda que el tiempo pasa y no regresa así que date prisa para realizar tu metas.

En esta semana tendrás la oportunidad de crecer y renovar tu energía recuerda que tu signo es agua y eso te ayuda a tener más comunicación con lo Divino en estos días trata de bañarte con agua bendita y prender una vela blanca para por completo se limpie tu energía y brilles más, cambios en tu trabajo y no te dan el puesto que te habían prometido y decides salirte de allí donde laboras porque te sientas ya estancando haz lo amigo de Cáncer que estas en tus mejor época de crecer mas y valoren tu desempeño y creatividad, eres el comunicólogo del zodiaco y todo lo relacionas con y viajes así que trata de poner un negocio de eso y ver el trabajo como una diversión, intenta quedarte con tu pareja y luchar por ese amor pero si vez que ya no da más la relación amorosas dejarse en buenos términos, TU META EN ESTA SEMANA DEJAR LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS Y SEGUIR AVANZANDO EN LA VIDA.

Leo

La carta del tarot es El Mago que te dice que pidas que se te dará que es tiempo de renovar energías y empezar los cambios positivos que tanto deseabas que esta carta del tarot te afirma que si llegara ese trabajo que deseas que si llegara ese dinero que necesitas que si llegara ese amor compatible pero trata que tu mal carácter no eche a perder tu futuro que tu signo dice palabras que ofenden y después no sabe como remediarlo, tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 08,23,30, tu color es el rojo y blanco, tus signos compatibles piscis, aries y sagitario, pídela ayuda al Arcángel Rafael para que te cure de cualquier enfermedad que estés padeciendo y veraz que tendrás mas luz en tu vida.

Trata de estar al pendiente de auditorías porque vas a tener revisión de tus jefes y cambios de puesto, eres el más carismático del zodiaco así trata de estudiar liderazgo y relaciones internacionales, cuídate de dolores de un cabeza y de tensión nerviosa así sigue con el ejercicio que eso te va ayudar estar de lo mejor, te busca un amor del pasado para reclamarte un chisme trata de ya no estar en esa sintonía y cortar lo negativo y alejar a esas personas de tu vida, cuídate de las pérdidas y robos así asegura bien tu casa si te vas de vacaciones en estos días santos, trata de no pensar con vengarte de alguien que te hizo daño eso ya déjalo atrás recuerda que son días de perdonar, tendrás un examen en tu trabajo para subirte de puesto, TU META DE ESTA SEMANA SEGUIR GANANDO EN LA VIDA.

Virgo

La carta del tarot El Mundo que te dice que de hacer las maletas y cambiarte de casa o de cuidad o de país que son tiempos de mover las energías y hacer cambios radicales pero positivos que no esperes mas que las energías de riqueza te van acompañar en esos cambios, que utilices todos los días la ley de afirmación y veraz que llegara a ti sin demora, tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 01,07,55, tu color es el verde y blanco, tus signos compatibles capricornio, aries y tauro, tus números mágicos son 01,07,55 por eso en estos días te recomiendo prender una vela blanca y ponerte agua bendita en la frente.

Recuerda que van ser unos días que lo que pidas se te dará , te invitan a una boda familiar, tramitas tu permiso de migración o residencia no te desesperes que si te lo van a dar recuerda que solo te están investigando, hablas con un familiar para ayudarle con un divorcio , en el amor seguirás de lo mejor tu signo es muy querido o siempre está rodeado de personas muy buenas así aprovecha esa virtud que tienes para encontrar ya una pareja, cambios fuertes en cuestiones de trabajo o negocio va ver reajuste así trata de estar muy atento a eso, te haces una cirugía de rodilla y todo saldrá de lo mejor , sacas de tu casa todo lo que no sirve y renuevas tu recamara, TU META DE ESTA SEMANA ENCONTRAR YA LOS RESULTADOS DE TU VIDA Y CRECIMIENTO ESPIRITUAL. Conoce las mejores predicciones de los horóscopos, según Mhoni Vidente. Foto: Copilot

Libra

La Carta del tarot es As de Oros que sin duda que nos dice que la buena suerte te rodea mas que nunca que trates de hacer los cambios en cuestión de trabajo o negocio propio que se te dará sin demoras que la vida es justa con tu signo y te regresara lo que tanto deseas para ser feliz, recuerda que no debes de prestas dinero y menos platicar tus metas para que no te roben tu buena suerte y mas que el amor no se compra búscate una pareja sentimental mas compatible como acuario, aries y géminis, tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 20 ,56,77, tu color es el naranja y blanco, disponte a perdonar que son tiempos de borrar el pasado, recuerda que tú eres el pilar de todos los que te rodean por eso siempre necesitas tener más ingresos económicos y una pareja estable por eso en estos días te recomiendo dar una limosna a personas que estén en las calles o necesiten de tu ayuda y prender un cirio blanco para lo Ángel Divino este contigo más fuerte.

En estos días vas tener la oportunidad de cerrar círculos con personas que tenías problemas y algunos familiares con rencores del pasado, tramites de migración o residencia permanente , hablas con tus superiores en el trabajo para darte otro cargo y un bono en efectivo, cuidas a tu mami de salud recuerda que ella le afecta los nervios, ya no te estresé tanto por lo que todavía no pasa recuerda siempre resolver tus problemas en el momento no antes , tramitas ya los cursos de Pilates o entrar al gimnacio a hacer otra vez ejercicio, te vas de viaje con tu pareja en estos días , cuídate de dolores de estómago o intestino. TU META EN ESTA SEMANA TENER MAS FE Y CONFIANZA EN TI MISMO

Escorpión

La carta del tarot Rueda de la Fortuna que nos dice que no dejes para que las malas energías de personas que te rodean te influyan recuerda que estas en tu tiempo de ser feliz y buscar lo mejor para tu existencia es decir ser un poco mas egoísta y no caer en personas que solo buscan un interés sobre ti, toma clases de idiomas lo vas a necesitar en tu futuro, recuerda que tu energía es mágica y tienes un poder de manifestación importante así que a pensar todo positivo, tú mejor día es el miércoles, tus números 04,06,11,tu color es el verde y amarrillo.

Tus signos compatibles cáncer, piscis y capricornio, días de estar con mucha fuerza espiritual y de entender que todo llega a su tiempo recuerda así que no desesperes por ese cambio que necesitas para estar mejor , recuerden que necesitan seguir haciendo ejercicio y así llenarte de endorfinas actitud positiva para que no entres en ningún tipo de depresión, te vas de viaje por con tus amigos y familia recuerda darte baños en el mar o rio para que eres agua pura y eso te va ayudar a estar mejor de salud, eres el mejor conquistador del zodiaco y por eso se te da muy fácil el amor y andar con varias parejas a la vez pero recuerda que necesitas ser sincero y ya estar con una solo pareja firme , te llega un bono por la venta de una coche o casa. TU META DE ESTA SEMANA SEGUIR CAMBIANDO PARA BIEN EN TU VIDA

Sagitario

La carta del tarot EL Juicio que te dice que es el momento ideal de alegrase de todo lo negativo que venias cargando como las malas amistades, amores tóxicos, mala alimentación, una desorden de gastos y compras innecesarias recuerda que no tengas a esos cambios al principio vas a batallar para levarlos acabo por tu temperamento tan fuerte pero lo vas a lograr así que hay que empezar desde hoy, tu mejor día es el viernes, tus números mágicos son 16,25 y 61, tu color es el amarrillo y naranja, tus signos compatibles es aries, tauro y leo, son tiempos de aprender y desarrollarse con mejor actitud, pagas deudas del pasado, recibes la invitación a un negocio que te va dejar mas ingresos económicos.

Recuerdas mucho un amor del pasado y eso te hace sentir algo triste tu háblale y arreglas los problemas para que mínimo quedes en paz y no cargar con sentimientos de culpa, si en cuestiones de negocio no te va bien trata de cambiarlo de ubicación recuerda NEGOCIO QUE NO DA NO ES NEGOCIO, recuerda amigo que para ganar más en tu trabajo tienes que valer más trata de seguir estudiando un curso de VENTAS o administración, TU META DE ESTA SEMANA SEGUIR AHORRANDO.

Capricornio

En la Carta del tarot te salió El Loco que dice que no dejes que tu mal carácter gobierne tu vida y trata de ya quitarte esos pensamientos de rencor que solo te quitan vida es mejor perdonar y olvidar que eso te va ayudar a creer como personas es decir madurar, recuerda que lo que sucede conviene que es tu tiempo de abrir las puertas de la abundancia por ti mismo que esta carta del loco te da la suerte suficiente para lograr así que no lo ignores que son tiempos de temer mas riqueza en tu vida con un negocio propio o el cambio de un trabajo mejor pagado, tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 15,18 y 30, tu color es el naranja y blanco, tus signos compatibles aries, virgo y libra, tu misión de estos días es ser encantador y poderoso y recuerda que siempre imagina un mundo mejor en tu vida, a veces uno gana perdiendo así que y si ya no te gusta el trabajo donde estas renuncia y buscar otro mejor para ti.

Cuídate de dolores de huesos y espalda baja trata de ir con tu médico, tu mejor día va ser el 08 de abril ese día vas a tener muy buenas noticias y suerte en juegos de azar, trata de organizar más tu tiempo y si vas a salir de vacaciones deja encargo alguien de confianza para que pague tus recibos de casa, días de muchas fiestas y reuniones con amigos, compras ropa y cambias tu look, recuerda que a veces te equivocas en pareja sentimental porque piensas que el sexo es amor y no recuerda que el tener una estabilidad emocional es importante para tu vida, te busca alguien del signo de aries o escorpión para ofrecerte un negocio o trabajo diles que si. TÚ META DE ESTA SEMANA ES CREAR PARA CREER

Acuario

En la carta del Tarot te salió La Templanza que nos dice que calma que todo pasa que estas en tu mejor tiempo y mas porque la abundancia toca tus puertas que no le pienses tanto y salte a buscar esos nuevos rumbos de riqueza, recuerda que es importante que limpies tu contorno y trates de depurar todo lo que no era para ti y veraz como la vida va ser mas feliz y satisfactoria, tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 19,27 y 90, tu color es el amarrillo y naranja, tus signos compatibles sagitario, libra y géminis, días de tener una Revelación Divina hacia tu vida por medio de un sueño tendrás la oportunidad de experimentar algo místico recuerda que tu signo tiene a tener mucha elevación espiritual y en estos días vendrá a ti una visión por eso te recomiendo tratar de no pelear en esta semana y prender una vela roja para que tu energía este muy limpia, te llega un dinero que no esperabas.

Sabrás de un embarazo familiar, recuerda que tu signo necesita del deporte y el contacto con la Naturaleza así que trata de irte unos días de campamento y de pesca , tu mejor día va ser el día 10 de abril ese día va ser mágico para ti sobre todo en todo lo relaciones de cuestiones personales o conocer a la persona ideal en tu vida, te busca un familiar para pedirte ayuda económica, cuídate de dolores de intestino o de infecciones de sangre trata de checarte con tu médico , te buscan un trabajo mejor en estos días trata de siempre analizar bien todo lo que tienes y lo que te ofrecen, sigues con tus cursos de economía y arquitectura , te busca un amor del pasado para volver del signo de libra, trata de dormir más o dejar un poco el celular a un lado, vas con el dentista y checas tus muelas, TU META DE ESTA SEMANA ES TENER ÉXITO

Piscis

La Carta del Tarot te salió es El carruaje que nos dice que eres el ser mas poderoso del zodiaco y que utilices los regalos que te da Dios como es el liderazgo, la inteligencia y la sobre todo la buena manera para solucionar los problemas de los demás que no tengas miedo al tomar una decisión que las energías cósmicas estarán tu favor, esta carta del tarot también te recomienda que no busques a esa persona que no quiere estar contigo que son tiempos de madurar, recibes una buena noticia. de un trabajo nuevo y mejor pagado, tu mejor día es el martes.

Tus números mágicos son 09,12,26, tu color es el verde y amarrillo, tus signos compatibles virgo, acuario y cáncer, días van ser de mucha diversión y estar en convivencia con tu seres queridos , semana de comprar un boleto de avión y te vas de viaje así que recuerda que estás en tu mejor época tu signo siempre tiene que estar en movimiento para seguir creciendo, tu mejor día va ser el día 08 abril ese día vas a tener muchas sorpresas alrededor tuyo, te buscan muchos amores del pasado o personas que salían contigo recuerda que tu energía es muy fuerte y pensamiento más y cada vez que piensas en alguien te hablan así utilice ese Don para cerrar círculos con amores dolidos, trata de ir con el médico o checarte las hormonas y problemas de salud en cuestiones de nervios, trata de escribir más y hacer tu tesis, trata de leer siempre antes de firmar un convenio, TU META EN ESTA SEMANA ES SEGUIR CON LA MEJOR ACTITUD PARA AVANZAR.