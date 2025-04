3 alimentos que se pueden congelar esta temporada de calor y no pierden su sabor ni nutrientes

ALIMENTOS QUE NO SABÍAS QUE SE PODÍAN CONGELAR ???????????? 1.- EL PAN: El pan puede ser congelado hasta por 6 meses. El almidón que contiene, al reorganizarse, se vuelve resistente a la digestión, actuando como fibra dietética y como prebiótico. Para descongelarlo, solo basta con tostarlo por 2 minutos por cada lado. ????????? 2.-EL ARROZ: este estando cocido se puede congelar en porciones por hasta 2 meses, lo que reduce el riesgo de intoxicación por Bacillus cereus. Se puede descongelar en cocción con un poco de agua por 5 minutos. ????? 3.- LA PASTA: La pasta cocida también puede congelarse por hasta 2 meses, reduciendo el riesgo de bacterias. Para descongelarla, basta con cocerla con agua por 3 minutos.?Recuerda almacenar pan, arroz y pasta en recipientes herméticos o bolsas con poco aire para preservar su calidad. El proceso de almidón resistente también aplica para otros cereales como pasta y arroz. ?????? ¡Y ahora ya lo sabes! Cuéntame si has congelado algunos de estos alimentos y estate atento para la parte 2 ??????????? . Bojarczuk, A., Skapska, S., Khaneghah, A. M., & Marszalek, K. (2022). Health benefits of resistant starch: A review of the literature. Journal of functional foods, 93, 105094. Guo, J., Tan, L., & Kong, L. (2022). Multiple levels of health benefits from resistant starch. Journal of Agriculture and Food Research, 10, 100380. Zaman, S. A., & Sarbini, S. R. (2016). The potential of resistant starch as a prebiotic. Critical reviews in biotechnology, 36(3), 578-584. Guo, J., Brown, P. R., Tan, L., & Kong, L. (2023). Effect of resistant starch consumption on appetite and satiety: A review. Journal of Agriculture and Food Research, 12, 100564. #yahorayalosabes #ingdetusalimentos #laingdetusalimentos #ciencia #ingenieriaenalimentos #cocina #salud #supermercados #consejos #hacks #instalearn#congelación #MarianaZapien #nevera #refrigeración