Comer menos de lo necesario y evitar el ayuno intermitente, el secreto del oncólogo Silvio Garattini de 96 años para "vivir más"

La humanidad siempre ha tenido la incógnita sobre cómo conseguir la juventud eterna y con ello mantenerse con bienestar aún en la tercera edad, eso sin mencionar la emoción que a muchos les despierta el poder vivir más años para así disfrutar de la vida, de las cosas que les apasionan y de recibir el cariño de sus seres queridos. Si bien hasta ahora no existe una fórmula mágica que dé respuesta, sí existen algunos consejos para lograr retrasar el envejecimiento.

Pues investigadores y profesores de Universidades como Harvard, expertos en genética han dejado en claro que los buenos hábitos y la alimentación son pilares clave para retrasar el envejecimiento y por lo tanto vivir más años. A estas afirmaciones se suma el científico y oncólogo Silvio Garattini, de 96 años, quien acaba de afirmar que comer "menos de lo necesario" puede ser fundamental para conseguir ese propósito de alargar la esperanza de vida.

Asimismo, en sus declaraciones recientes, añadió que evitar dietas como el ayuno intermitente, no fumar ni consumir sustancias nocivas para la salud y otros hábitos como el hacer ejercicio podrían ser la clave para vivir por más años. Sus palabras causaron revuelo, especialmente en lo que respecta a la alimentación, ya que hace unos días se volvió tendencia David Sinclair, experto en genérica y profesor de Harvard, quien dijo que una sola comida al día ayudaría a retrasar el envejecimiento.

¿Pero qué se sabe sobre estas afirmaciones y qué dicen los expertos?, aquí te lo contamos, ya que desde siempre se nos ha enseñado que hay que comer de 3 a 5 veces al día y cuidar que las calorías de los alimentos no sobrepasen las que quemamos al día. Pues ahora, Silvio Garattini también señaló que comer menos de lo necesario ayuda a tener una vida longeva y además dio su rutina de lo que él come.

La dieta mediterránea es la que el experto recomienda. (Foto: Pexels)

¿Cuál es el secreto para mantenerse joven?

El oncólogo Silvio Garattini dijo en una entrevista con La Vanguardia, que tiene varios secretos para seguirse manteniendo joven a sus 96 años y que todos ellos están influenciados por los hábitos saludables y completamente personales que a la vez, le han permitido tener lucidez y salud en la tercera edad. Sobre esto último, por supuesto, también resaltó la importancia de la vacunación y constantes chequeos médicos.

"Es muy importante no fumar, no beber alcohol salvo en ocasiones excepcionales, no consumir drogas, no desarrollar adicciones al juego. Además, es clave mantener una dieta variada y moderada, caminar o realizar ejercicio físico que implique esfuerzo, dormir al menos siete horas diarias. También es fundamental haberse vacunado con todas las vacunas obligatorias y realizar pruebas de cribado para la detección precoz de enfermedades crónicas y cánceres", mencionó a La Vanguardia.

¿Comer menos reduce el envejecimiento?

Sin embargo, estas recomendaciones no son nada nuevas y de hecho son las que más recomiendan los profesionales de la salud; en cambio, lo que causó revuelo fue el afirmar que para reducir la longevidad no hay que pensar en cuándo comer, sino que las personas deberían concentrarse en comer menos de lo necesario, pues esto es lo que ayuda a aumentar los años de vida.

"Comer poco, menos de lo necesario, es un factor de longevidad; reducir en un 30 por ciento la cantidad de alimento puede aumentar la esperanza de vida hasta en un 20 por ciento, según estudios realizados en diversos animales de experimentación: desde ratones hasta monos", afirma Silvio Garattini.

La dieta de Silvio Garattini a sus 96 años

Bajo esta misma premisa, el experto también recomienda evitar dietas como el ayuno intermitente, pues si bien la intermitencia es favorable, asegura que las investigaciones y estudios han demostrado que no hay diferencias significativas en la salud respecto a quienes no pasan tantas horas sin ingerir alimento.

En cambio, recomendó seguir una dieta mediterránea, pues esta puede alargar la esperanza de vida y aunque no aseveró que él la siga, le reveló al mismo medio la dieta que él sigue: