Esta es la semilla que no le puede faltar a tu licuado si quieres controlar la presión alta

Es esencial cuidar nuestra salud cardiovascular porque el corazón es el órgano vital que bombea sangre a todo el cuerpo, además distribuye oxigeno y nutrientes. Y para la buena salud cardiovascular, las semillas de chía pueden ser aliadas y si no sabes cómo combinarlas, te diremos tres deliciosos licuados en los que puedes incorporarlas.

Según un estudio publicado en The Journal of Nutritional Biochemistry en 2007, el consumo de chía ayuda a reducir triglicéridos, colesterol LDL (malo) y presión arterial. Otro estudio clínico en humanos (Vuksan et al., Diabetes Care, 2007) mostró que la suplementación con semillas de chía redujo la presión arterial y los marcadores inflamatorios en personas con diabetes tipo 2.

Asimismo, el consumo regular de chía puede disminuir la presión arterial sistólica, especialmente en personas con hipertensión, gracias a sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Mejora la proporción de grasas saludables en la sangre, esto se debe tanto a su contenido de omega-3 como de fibra soluble, que ayuda a arrastrar el colesterol.

Es rica en minerales esenciales, calcio, magnesio, fósforo y potasio, que son vitales para la salud ósea y el sistema nervioso. Expertos recomiendan consumir entre 15 a 25 g diarios (1 a 2 cucharadas soperas) es una cantidad segura y eficaz en adultos sanos. La recomendación es que siempre debes estar hidratarla previamente o consumirla con líquido para evitar riesgos de obstrucción digestiva.

Es rica en minerales esenciales, calcio, magnesio, fósforo y potasio, que son vitales para la salud ósea y el sistema nervioso | Foto: Freepik

3 licuados con chía para mejorar tu salud cardiovascular

La chía es excelente para la salud cardiovascular gracias a su alto contenido en omega-3, fibra y antioxidantes. Estos son tres licuados saludables con esta semilla que pueden ayudarte a cuidar el corazón, pero eso sí no olvides cuidar la porción de azúcar, si es que la agregas y para que sea aún mejor, puedes añadir leche de soya, avena o coco en lugar de leche entera.

Licuado de frutos rojos y chía: mejora la circulación

Ingredientes:

1 taza de fresas, moras o arándanos

1/2 plátano

1 cda de chía (remojada por 15 minutos en agua)

1 taza de leche de almendra o agua

El licuado de frutos rojos con chía mejora la circulación | Foto: Freepik

Licuado verde de espinaca, manzana y chía: ayuda a regular la presión arterial

Ingredientes:

1 taza de espinaca fresca

1 manzana verde en cubos

1/2 pepino

Jugo de 1/2 limón

1 cda de chía (remojada)

1 taza de agua

El licuado verde de espinaca, manzana y chía ayuda a regular la presión arterial

| Foto: Freepik

Licuado de avena, cacao y chía: reduce el colesterol malo (LDL) y mejora la energía

Ingredientes:

3 cdas de avena

1 cda de cacao en polvo sin azúcar

1 cda de chía (remojada)

1 taza de leche vegetal

¿Qué pasa si tomo semillas de chía todos los días?

Consumir semillas de chía todos los días puede ofrecer varios beneficios para la salud, especialmente si las incluyes dentro de una dieta equilibrada. Una porción segura y efectiva suele ser entre 1 y 2 cucharadas al día, remojadas previamente en agua o añadidas a yogur, licuados, ensaladas o avena.