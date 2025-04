Día de las Madres: 5 ideas de regalos con poco presupuesto para sorprender a mamá

El Día de las Madres es una de las celebraciones más esperadas del año, pues se trata de una fecha para celebrar en familia a las reinas del hogar. Aunque muchos suelen festejar a las madres con flores, salidas a restaurantes o electrodomésticos, lo cierto es que hay muchas opciones para sorprenderlas.

Aunque regalar a mamá puede ser una tarea difícil cuando no hay mucho presupuesto, existen opciones económicas con las que puedes darle un bonito detalle el próximo 10 de mayo, por lo que aquí te compartimos cinco ideas de regalos baratos para el Día de las Madres.

De hecho, no todos los regalos para su día especial tienen que ser materiales o comprados, pues existen opciones para sorprender a mamá sin la necesidad de gastar mucho dinero. Además, estos son más significativos, por lo que seguramente nunca olvidará un detalle así.

El Día de las Madres es un día muy especial. (Créditos: Freepik)

5 ideas de regalos con poco presupuesto para el Día de las Madres:

Desayuno para mamá

Si no tienes presupuesto para pagar un restaurante este 10 de mayo, no te preocupes, pues puedes preparar a mamá un rico y delicioso desayuno. Aunque puedes cocinar huevos, chilaquiles o hot cakes, no olvides tomar en cuenta lo que ella prefiera comer. A su vez, no olvides agregar bonitos detalles como decoración o flores, pues seguramente le encantará.

Plantitas para mamá

El Día de las Madres, algunas flores pueden ser costosas, por lo que, si no cuentas con mucho dinero, puedes sorprenderla con una bonita plantita, las cuales suelen ser más económicas. Además, estas duran mucho más tiempo y ayudarán a decorar la casa. Además, puedes decorar con un lindo moño de su color preferido.

Regala a mamá momentos especiales sin necesidad de gastar mucho. (Créditos: Freepik)

Cartita para mamá

En ocasiones, nos preocupamos por regalar cosas materiales, pero sin duda la mejor manera de demostrar a mamá lo mucho que la queremos este 10 de mayo es expresando nuestros sentimientos, así que si no dudes en escribir una bonita carta para ella donde le digas lo mucho que la amas.

Manualidad para mamá

Si se te dan las manualidades y conoces bien a tu mamá, seguramente encontrarás alguna que puedas regalarle el Día de las Madres. Actualmente, en redes sociales hay muchos tutoriales para crear cosas bonitas como alhajeros, macetas, jaboneras, platos o velas.

Series y películas con mamá