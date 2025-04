Chocoflan con fresas, el postre más sencillo y delicioso para sorprender a mamá el 10 de mayo

El 10 de mayo, Día de las Madres, es una de las celebraciones que definitivamente no pasa desapercibida en México. Esta fecha es ideal para festejar a la mujer que nos dio la vida y consentirla como se merece y por eso, tenemos para ti el regalo perfecto para tu mamá, un chochoflan con fresas que seguro le va a encantar y además estará orgullosa de ti por haber entrado a la cocina a preparar este manjar solo para ella.

El chocoflan es uno de los postres más fáciles de hacer, no requiere muchos ingredientes y lo mejor de todo es que no necesitarás horno, pues lo podrás hornear directamente en la estufa. Esta receta de chocoflan con fresas está para chuparse los dedos y no solo le encantará a tu mamá, también a toda la familia.

Hay distintas formas de hacer este postre, sin embargo, para que te quede perfecto, necesitarás un molde para flan o uno rectangular de vidrio especial para hornear, esto dependerá de la forma que quieres que tenga tu chocoflan. Otro ingrediente importante son las fresas frescas y bien limpias para que le de el toque vistoso y rico.

Para hacer el chocoflan necesitarás por lo menos dos horas de tu tiempo, pero si quieres que tome una mejor consistencia, puedes empezarlo por la noche para que permanezca refrigerado mientras duermes y así al amanecer puedas servir sin riesgo a que se rompa o no se pueda despegar del molde.

Para hacer el chocoflan necesitarás por lo menos dos horas de tu tiempo | Foto: YouTube Postres con Ixchel

Choco flan con fresas, el postre delicioso y fácil para sorprender a mamá

Este postre, también conocido como pastel imposible, se puede hacer fácilmente al baño María en la estufa. La consistencia queda esponjosa y deliciosa, tal y como lo hicieras en el horno. Una vez que hayas hecho este postre para tu mamá, querrás volverlo a preparar.

Ingredientes

Para el caramelo:

1/2 taza de azúcar

Para el flan:

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

4 huevos

1 cdita de esencia de vainilla

Para el pastel de chocolate:

1 taza de harina

1/2 taza de cocoa

1/2 taza de azúcar

1 cdita de polvo para hornear

1/2 cdita de bicarbonato

1/4 cdita de sal

1/2 taza de leche

1/3 taza de aceite

1 huevo

1 cdita de vainilla

1/2 taza de agua caliente

Decoración:

Fresas frescas partidas a la mitad

Chocolate derretido (opcional)

Hojas de menta (opcional)

| Foto: YouTube Postres con Ixchel

¿Cómo se prepara el chocoflan?

Para el caramelo, en una sartén a fuego medio, derrite el azúcar hasta que se haga caramelo dorado. Vierte con cuidado en el fondo de un molde para flan metálico o de aluminio que quepa en tu vaporera u olla grande.

Seguimos con el flan, y para eso, licúa todos los ingredientes del flan hasta que quede una mezcla suave y reserva.

Para la mezcla del pastel de chocolate mezcla los ingredientes secos: la harina, cocoa, azúcar, sal, polvo para hornear y bicarbonato. Agrega la leche, aceite, huevo y vainilla. Mezcla bien. Añade el agua caliente poco a poco y bate hasta que quede una mezcla suave.