Hamburguesas y malteadas de Shrek, conoce el restaurante de CDMX ideal para celebrar el Día del Niño

¡Encontramos el mejor lugar para celebrar el Día del Niño y la Niña! Está en la Ciudad de México y cuenta con varias sucursales para que vayas a la que te quede más cerca. Se trata de Chazz Hamburguesas y para hacer aún más emocionante y divertida tu visita el 30 de abril, podrás festejar comiéndote una deliciosa hamburguesa inspirada en Shrek.

Chazz, es un restaurante mexicano conocido por hacer hamburguesas 100 por ciento artesanales; en todas las sucursales hornean su pan de brioche con papa y muelen y preparan la carne todos los días, además todos sus ingredientes como aderezos salsas, botanas y postres son hechos en casa.

Para celebrar el Día del Niño, Chazz tiene una grandiosa dinámica, en todas las sucursales se proyectará la película de Shrek 1 a las 19:30 horas y lo mejor de todo es que habrá promoción al 2x1 en sus hamburguesas. Para acudir a la noche de película deberás hacer una reservación, así que comunícate a través de redes sociales para que te den todos los detalles.

Seguro los más peques del hogar se la van a pasar estupendo, pero no solo ellos, la diversión es para todos. Y para que te la pases aún mejor, no olvides verificar horarios y la dirección exacta de tu sucursal preferida para que no tengas contratiempos a la hora de llegar.

Hamburguesas verdes, malteadas, galletas de jengibre y Shrek por todos lados, es lo que podrás encontrar en Chazz si vas ahora mismo y hasta el 4 de de mayo del 2025. Cuando vayas no te puedes perder la oportunidad de ordenar la hamburguesa ogro, de color verde y con orejas inspirada el Shrek.

Otro imperdible en Chazz hamburguesas es la charola medieval feliz, que contiene dos mini hamburguesas, papas a la francesa y como protagonista una enorme galleta de jengibre idéntica que como se ve en la película. Las porciones están muy bien servidas, y para complementar hay una barra con diferentes ingredientes para que agregues lo que quieras a tu pedido.

¿Cuánto cuestan las hamburguesas de Shek en Chazz?

No lo decimos nosotros, las reseñas en TikTok, Instagram y Google Maps lo respaldan, Chazz es el consentido de muchos para comer hamburguesas por su delicioso sabor, pero aquí también hallarás otros alimentos como alitas, dedos de queso y aros de cebolla. Además refieren que el precio/calidad es muy bueno.

Hamburguesa ogro: 234

Charola Medieval feliz: 256 pesos

Malteada pantano: 120 pesos

La Charola Medieval feliz cuesta 256 pesos | Foto: IG @chazzoficial

¿Dónde venden las hamburguesas y malteadas de Shrek?

Chazz hamburguesas cuenta con cinco sucursales en la Ciudad de México y una en el Estado de México, por lo que te podrás dirigir fácilmente a la que te quede más cerca de tu ubicación. Abren todos los días de 1 de la tarde 10 de la noche, pero no olvides verificar en su página web horarios exactos, ya que algunos de sus restaurantes cierran hasta las 11 de la noche.

Sucursales CDMX

San Jerónimo

Coapa - Gran Terraza Coapa

Dakota - Plaza Dakota

Santa Fe - Centro Comercial Santa Fe

Plaza Inn

Sucursal Edomex