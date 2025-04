Pantalones palazos y bermudas, las prendas aprobadas por Carolina Herrera en primavera 2025

La elegancia relajada domina esta primavera, y una de las voces más icónicas de la moda, Carolina Herrera, ha hablado sobre las tendencias de esta primavera 2025 y ella lo tiene muy claro, los pantalones palazo y las bermudas son las prendas clave de la temporada y aquí te vamos a decir cómo combinarlas y usarlas para que te veas muy chic pero elegante esta temporada.

Lejos de ser una tendencia pasajera, esta combinación representa el regreso de la comodidad, con un giro sofisticado que solo Herrera puede respaldar. La gurú de la moda reafirma que la sofisticación está en los detalles, no en las etiquetas, y esta temporada lo demuestra con piezas que priorizan el movimiento, la frescura sin olvidar la elegancia.

Los pantalones palazo, con caída fluida y talle alto, se posicionan como un básico indiscutible en el guardarropa primaveral. Carolina Herrera los propone en telas ligeras como la seda, el lino y el crepé, apostando por una paleta neutra con acentos vibrantes como el marfil, terracota y verde hoja.

Las bermudas y los palazos han vuelto del pasado, exactamente de los años 80 cuando se combinaban con trajes sastre, zapatos de piso y tacones. Ambas prendas son ideales para la oficina, desayunos al aire libre o incluso un look de noche con un blazer elegante y con un toque rebelde.

Las bermudas y los palazos han vuelto del pasado, exactamente de los años 80 cuando se combinaban con trajes sastre | Foto: Pinterest

¿Cómo usar bermudas y palazos en primavera?

Carolina Herrera Herrera apuesta por los cortes sastre, plisados y en tejidos de alta gama, elevándolas, como ya es su estilo a lo formal. La clave de las bermudas y el palazo está en el estilismo. Combinarlas con camisas de algodón oversize, cinturones de piel, tacones kitten o mocasines refinados dará como resultado un look fresco, moderno y altamente sofisticado.

Ejemplos de combinación

Bermuda beige con blusa de seda blanca y mocasines metálicos. Palazos verde hoja con camiseta blanca ajustada y cinturón statement negro. Bermudas café con blazer largo, blusa de seda blanca y sandalias estilo Hermés blancas.

La clave de las bermudas y el palazo está en el estilismo | Foto: Pinterest

El secreto de Carolina Herrera para no perder elegancia en primavera

Uno de los consejos más icónicos y repetidos de Carolina Herrera para no perder la elegancia en primavera (y en realidad, para cualquier temporada), es este: “La elegancia no tiene nada que ver con lo que te pones, sino con cómo lo llevas". Ya lo ha dicho la empresaria, “Menos es más", y en esta temporada llama a no exagerar en colores, estampados o tendencias pasajeras y mejor elegir cortes impecables y telas ligeras y de calidad.