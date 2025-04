Día de la Niña: 5 ideas de regalos económicos no materiales inspirados en Hello Kitty y Sanrio

Faltan pocos días para que se celebre el Día de la Niña y el Niño, por lo que si todavía no sabes cómo sorprender a las más pequeñas del hogar, aquí te compartimos algunas opciones para regalar a quienes adoran a Hello Kitty y sus amigas de Sanrio el próximo 30 de abril.

Además, son opciones económicas y sencillas de lograr, por lo que no necesitarás gastar mucho dinero para sorprender y disfrutar de ese día tan especial con tu pequeña, ya que cualquier detalle de Hello Kitty o sus amigas: My Melody o Kuromi seguramente le encantará.

De hecho, no todas las ideas de regalos son de objetos materiales, pues en ocasiones darles tiempo y recuerdos, es más valioso ellas cuando son pequeñas, así que no dudes en obsequiar alguno de estos detalles inspirados en la gatita Hello Kitty y sus amigas de Sanrio.

Día de la Niña: 5 ideas de regalos inspirados en Hello Kitty y sus amigas de Sanrio

Paletitas de Hello Kitty

Hoy en día puedes comprar paletas de hielo con forma de Hello Kitty en el Kitty Tianguis de la CDMX, pero también las puedes hacer desde casa con tu pequeña comprando moldes de la gatita de Sanrio, los cuales suelen ser económicos. Para prepararlas el Día de la Niña es muy sencillo y puedes hallar decenas de tutoriales en TikTok, YouTube o Instagram.

(Créditos: Pinterest)

Desayuno de Hello Kitty

Regalar un desayuno inspirado en la gatita de Sanrio el Día de la Niña puede ser una excelente opción, actualmente puedes encontrar decenas de moldes con su forma en tianguis o mercados. Sin embargo, también puedes usar tu creatividad para decorar panes, huevo o fruta de Hello Kitty los cuales seguramente le encantarán.

(Créditos: Pinterest)

Colorear a Hello Kitty y sus amigas

Sin duda, no es necesario gastar para sorprender a las pequeñas del hogar, pues cuando son niñas les encanta colorear, así que no dudes en regalarle algunas ilustraciones impresas de Hello Kitty el Día de la Niña, ya que seguramente disfrutará de llenarlos de color. Si lo prefieres también pueden hacer dibujos de la gatita.

(Créditos: Pinterest)

Picnic de Hello Kitty

Salir de picnic el Día de la Niña es una excelente y económica idea, pues pueden organizar una comida deliciosa con actividades al aire libre. Para hacerlo temática Hello Kitty, puedes hacer comida inspirada en la gatita y agregar todo lo que se te ocurra sobre este icónico personaje de Sanrio. (Créditos: Pinterest)

Uñas de Hello Kitty